El avión de los guardacostas japoneses no tenía permiso para despegar antes de estrellarse en la pista, según una transcripción del control aéreo

En el fatal accidente, el vuelo 516 de Japan Airlines chocó el martes contra el avión de la guardia costera tras aterrizar en la pista, lo que provocó que estallara en una aterradora bola de fuego.

Las 379 personas que viajaban en el avión de Japan Airlines (JAL) fueron evacuadas sanas y salvas. Cinco de los seis tripulantes del avión más pequeño de los guardacostas murieron, según el ministro japonés de Transportes, Tetsuo Saito.

Saito hizo pública el miércoles la transcripción de más de cuatro minutos de comunicaciones entre los controladores aéreos y los dos aviones inmediatamente antes del accidente, que indica que el vuelo de Japan Airlines había recibido permiso para aterrizar.

El control aéreo dio permiso al avión de pasajeros de JAL para aterrizar en la pista C a las 5:43:26 p.m. hora local (3:43:26 a.m. ET), según la transcripción.

Sin embargo, la transcripción no muestra una aprobación clara de despegue para el avión de los guardacostas, en su lugar le dice que "rote hasta el punto de espera" a las 5:45:11 p.m. (3:45:11 a.m. ET). La tripulación del avión guardacostas confirmó la instrucción segundos después, según la transcripción.

Unos dos minutos después, el vuelo de JAL colisionó con el avión de los guardacostas en la pista, según la marca de tiempo del vídeo de vigilancia del aeropuerto.

El secretario de Transportes, Saito, declaró a la prensa el miércoles que el incidente "todavía se está investigando" y que el siguiente paso será escuchar la grabación de audio de la conversación entre el piloto del guardacostas y la torre de control de vuelo.

Añadió que el ministerio de transportes está tomando todas las precauciones para evitar que vuelva a ocurrir un accidente de este tipo, y dijo que el ministerio había "dicho a las aerolíneas y a las agencias de control aéreo que apliquen a fondo las operaciones y procedimientos básicos."

En una sesión informativa posterior a la rueda de prensa de Saito, funcionarios de la Junta de Seguridad del Transporte de Japón (JTSB) dijeron que habían recuperado las grabadoras de vuelo y de voz del avión de la guardia costera. Sin embargo, añadieron que seguían buscando las del avión de JAL.

Un funcionario de la JTBS dijo a los periodistas que el controlador aéreo autorizó al avión de JAL a aterrizar en la pista C e indicó al avión de los guardacostas "que se mantuviera en el punto".

La publicación de la transcripción se produce después de que Japan Airlines dijera en un comunicado a última hora del martes que su tripulación había sido autorizada a aterrizar por el control de tráfico aéreo antes de la colisión.

El audio de LiveATC.net parece detallar la lectura por parte de la tripulación de una orden de autorización para la pista 34, diciendo "autorizado a aterrizar 34 derecha".

Japan Airlines ha prometido su plena cooperación en la investigación para determinar la responsabilidad del mortal accidente.

Los pasajeros que iban a bordo del avión de Japan Airlines, un Airbus A350, así como los testigos de la colisión, han descrito el terror que dio paso al alivio cuando se supo que todos los que iban a bordo habían sobrevivido.

Increíblemente, Japan Airlines declaró que sólo una persona a bordo de su avión sufrió contusiones, pero 13 "solicitaron consulta médica debido a molestias físicas".

Las incursiones en pista, como se clasifican los incidentes de este tipo, son "raras pero pueden ser catastróficas", según Graham Braithwaite, profesor de seguridad e investigación de accidentes de la Universidad británica de Cranfield.

Helen Regan, Pete Muntean y Lauren Koenig, de CNN, han contribuido a este reportaje.

