Dimite un funcionario del Departamento de Educación por la actitud de la administración Biden ante la guerra entre Israel y Hamás

La dimisión de Tariq Habash, asesor político de la Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo de Políticas del Departamento de Estado, se produce cuando el conflicto -que estalló el 7 de octubre con los ataques de Hamás contra Israel- se acerca a su tercer mes sin signos de remitir, y sigue a un anterior abandono público por parte de la administración de su gestión de la guerra.

"No hace falta decir que toda violencia contra inocentes es horrible. Lamento todas y cada una de las pérdidas, israelíes y palestinas", afirma Habash en la carta de dos páginas dirigida al Secretario de Educación, Miguel Cardona, "pero no puedo representar a una administración que no valora todas las vidas humanas por igual. No puedo permanecer en silencio mientras esta administración hace la vista gorda ante las atrocidades cometidas contra vidas palestinas inocentes."

Al pedírsele un comentario sobre la dimisión de Habash, un portavoz del Departamento de Educación dijo en un comunicado: "Le deseamos lo mejor en sus futuros empeños."

En declaraciones a Abby Phillip de CNN el miércoles, Habash interpeló directamente al presidente Joe Biden.

"La negativa del presidente a pedir un alto el fuego inmediato y permanente es insostenible con la creencia de millones de estadounidenses en todo este país", dijo en "NewsNight".

Biden se ha enfrentado a una creciente presión para que pida un alto el fuego en el conflicto. El presidente ha pregonado su apoyo a Israel para que se defienda, pero también ha destacado la presión de su administración para que se envíe ayuda humanitaria a Gaza. Y ha instado a Israel a centrarse en salvar vidas civiles, al tiempo que ha advertido de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, corre el riesgo de perder el apoyo internacional por sus bombardeos sobre Gaza.

El presidente dijo el mes pasado que Estados Unidos "seguirá liderando el mundo en ayuda humanitaria a civiles palestinos inocentes, para recalcar a nuestros amigos, a nuestros amigos israelíes, que necesitamos proteger la vida de los civiles".

La dimisión de Habash sigue a la del ex funcionario del Departamento de Estado Josh Paul, que en octubre anunció que se marchaba "debido a un desacuerdo político sobre nuestra continua asistencia letal a Israel."

Habash hizo un llamamiento a Biden: "Él es quien tiene el poder, con una llamada telefónica, de poner fin a esta violencia, de exigir al gobierno israelí que ponga fin a la violencia indiscriminada contra los palestinos", declaró a Phillip.

Desde el inicio de la guerra, la ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 22.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás.

Como palestino-estadounidense, Habash afirmó en la carta que había aportado "una perspectiva crítica e infrarrepresentada" al "trabajo en curso sobre equidad y justicia" de la administración Biden.

Habash también señalaba en la carta el impacto del conflicto en EE.UU., donde "estudiantes judíos, musulmanes y árabes en los campus universitarios han expresado sentirse menos seguros."

"El Departamento de Educación debe desempeñar un papel activo en el apoyo a las instituciones a medida que responden a las necesidades de los estudiantes, el profesorado y el personal. Esto incluye proteger a todos los estudiantes que decidan ejercer su derecho, recogido en la Primera Enmienda, a participar en acciones no violentas, incluida la expresión de solidaridad con los palestinos de Gaza, que han sufrido enormemente en las últimas semanas y durante años antes de la actual violencia en curso", escribió.

Desde el comienzo de la guerra ha habido cientos de protestas y contraprotestas en los campus universitarios, algunas de las cuales se han vuelto violentas. Desde el 7 de octubre, el DOE ha puesto en marcha un número sin precedentes de investigaciones sobre el Título VI en los campus universitarios -incluidas las de la Universidad de Harvard y la Universidad de Pensilvania- tras recibir quejas sobre presuntos incidentes de antisemitismo e islamofobia.

Jason Seher, Samantha Waldenberg, Ariel Edwards-Levy, Matt Egan, Camila DeChalus, Kevin Liptak, MJ Lee, Alex Marquardt y Jennifer Hansler de CNN contribuyeron a este informe.

Fuente: edition.cnn.com