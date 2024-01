A dos semanas de los caucus, la rivalidad entre DeSantis y Haley domina las ondas mientras Trump mantiene su condición de favorito

Más bien, se trataba de un anuncio político que atacaba la campaña presidencial del gobernador de Florida , Ron DeSantis, que entró en el bar más tarde, con la esperanza de convencer a los habitantes de Iowa de que la descripción estaba lejos de ser apta.

"Vamos a conseguirlo", dijo a un hombre después de tomar un trago de Guinness.

Dos semanas antes de las asambleas electorales de Iowa, las ondas están llenas de anuncios de aliados de la ex gobernadora de Carolina del Sur , Nikki Haley, atacando a DeSantis y viceversa. De hecho, después de que DeSantis saliera del bar, se emitió un anuncio llamando a Haley "Tricky Nikki", pagado por un super PAC que apoya a la gobernadora de Florida, una representación de cómo ambos se persiguen sin piedad a medida que la carrera se intensifica.

Pero ni una sola vez durante la emisión de la Citrus Bowl se emitió un anuncio dirigido al favorito en la carrera, Donald Trump, un tema recurrente en la guerra de anuncios de este ciclo presidencial. El ex presidente rara vez es objeto de los millones de dólares que se gastan para influir en los republicanos, ni es últimamente el centro de atención de sus rivales en la campaña.

Mientras los aspirantes republicanos a la presidencia preparan sus alegatos finales ante los ciudadanos de Iowa, han ofrecido pocos indicios de que esta dinámica vaya a cambiar antes de los caucus del 15 de enero. Y al no haber conseguido erigirse en la alternativa indiscutible a Trump en 2023, el éxito de sus aspirantes en 2024 depende ahora de que los demás queden rápidamente fuera de juego.

Trump ha intensificado sus apariciones en los primeros estados candidatos, con cuatro actos en Iowa en un mes a finales de año.

Su enorme presencia como ex presidente, unida a sus continuos problemas legales, ha ensombrecido su última campaña presidencial. Una actuación dominante en el primer concurso de nominación podría ser la primera ficha del dominó en el camino hacia una rápida victoria de Trump. Pero incluso las proyecciones más optimistas muestran que los republicanos siguen divididos sobre si debe representar al partido en el futuro. Su campaña, decidida a no dejarse sorprender por su fracaso en Iowa en 2016, se ha centrado en los últimos meses en reclutar y formar a cerca de 2.000 voluntarios en el estado.

El resto de candidatos sigue pensando que es mejor defender al expresidente ante la escalada de desafíos a su candidatura que arriesgarse a molestar a los republicanos que se plantean -pero no se comprometen a- cambiar de candidato. Tanto DeSantis como Haley y el empresario Vivek Ramaswamy defendieron a Trump después de que la secretaria de Estado demócrata de Maine lo retirara de la papeleta electoral en ese estado la semana pasada. En los últimos días, también han dejado claro que indultarían a Trump -que se enfrenta a cuatro acusaciones criminales- si es elegido para la Casa Blanca.

"Todo lo que han hecho es comerse el impulso unos a otros y Trump está indemne", dijo Jeff Angelo, un presentador de radio conservador en Iowa que ha entrevistado a la mayoría del campo del GOP en su popular programa. "Se han pasado casi todo el tiempo lanzándose puñetazos unos a otros, y están tocando a Trump con una pluma. Es exactamente el mismo problema que en 2016".

Los ejemplos de este trato dispar abundaron en los últimos días de diciembre.

Después de que Haley no reconociera en un ayuntamiento de New Hampshire el papel de la esclavitud en el inicio de la Guerra Civil estadounidense, DeSantis la atacó sin descanso durante días, declarando que no estaba "preparada para el primetime" mientras su campaña publicaba todos los titulares negativos sobre la metedura de pata. Pero a principios de diciembre, cuando Trump tomó prestado el lenguaje de los supremacistas blancos para describir a los inmigrantes indocumentados, un DeSantis más moderado describió la retórica oscura como un "error táctico".

Del mismo modo, Haley ha acusado a DeSantis de mentir sobre su historial para salvar sus propias aspiraciones presidenciales, y sus aliados se han burlado regularmente de la agitación que rodea su operación política. Sin embargo, se ha negado en repetidas ocasiones a responder directamente si serviría como compañera de fórmula de Trump, y sus críticas hacia él son considerablemente más apagadas.

DeSantis y Haley comparecerán el jueves en sendos ayuntamientos organizados por la CNN y debatirán una vez más antes de que los republicanos de Iowa se dirijan a sus asambleas electorales. Trump, por quinta vez, evitará el escenario del debate, contentándose con dejar que sus rivales se peleen. El ex presidente dará dos mítines en el estado el sábado.

La incómoda realidad de esta situación es un desafío más inmediato para DeSantis, que ha apostado su candidatura a una fuerte actuación en Iowa, el primer estado en el calendario de nominación del Partido Republicano. Complicando aún más su esfuerzo es el estado incierto de Never Back Down, el super PAC asediado que construyó su operación de tierra en Iowa y había gastado más de $ 40 millones en publicidad, pero ha visto un éxodo masivo de liderazgo en las últimas semanas.

Los leales a DeSantis han tomado el control y un segundo super PAC de apoyo cercano a su equipo está emitiendo ahora anuncios en Iowa atacando a Haley, pero a sus asesores les preocupa que el cambio de estrategia haya llegado demasiado tarde para frenar su impulso en el estado, y un tercer puesto, antes impensable, es de repente un escenario que se ven obligados a considerar. Mientras tanto, la operación de campo encargada de recortar la ventaja de Trump el día de los caucus sigue adelante sin los veteranos operativos que la crearon.

Las circunstancias han dejado a algunos de los aliados más cercanos de DeSantis en busca de respuestas. Steve Deace, un locutor de radio conservador de Iowa que durante décadas ha trabajado estrechamente con las pasadas campañas presidenciales republicanas en el estado, dijo que sigue confiando en el juego de tierra de DeSantis y ve energía en los eventos a la par con los candidatos exitosos anteriores. Pero también reconoció que los republicanos pueden no estar listos para pasar de Trump.

Ningún candidato que liderara una encuesta del Des Moines Register por dos dígitos en el mes anterior al caucus ha perdido. En la encuesta de diciembre del periódico, Trump aventajaba al resto de candidatos en más de 30 puntos.

"Me cuesta creer que todas las encuestas sean un fraude, pero no veo nada sobre el terreno que indique una ventaja de 30 puntos (para Trump)", dijo Deace. "Y nunca he visto cómo es un cartel de Nikki Haley en el jardín, y estamos a dos semanas de los caucus. Es el ciclo más extraño que he encontrado nunca".

Trump y sus aliados pasaron la última parte de 2023 animando a sus partidarios a no ser complacientes en medio de los puntos de datos que sugieren que está muy por delante del campo.

"No significa que eso es lo que va a producir un caucus", dijo la asesora de Trump Susie Wiles antes de un reciente mitin en New Hampshire. "Por eso es bueno, en cierto modo, celebrar primero un caucus, porque es, diría yo, más difícil que unas primarias. Así que vamos a ver qué pasa".

Ante estas circunstancias, DeSantis ha mantenido un programa robusto con la esperanza de fabricar impulso. Tiene cuatro apariciones programadas para el miércoles y más este fin de semana después del ayuntamiento del jueves.

"Todo lo que tenemos que hacer es trabajar duro", dijo DeSantis a sus partidarios y voluntarios en una celebración de fin de año organizada por Never Back Down. "La forma en que veo la elección en esta primaria, Donald Trump se está ejecutando en sus temas; Nikki Haley se está ejecutando en los temas de sus donantes. Yo soy el único que se presenta por tus problemas".

Mientras tanto, Haley y sus aliados no creen que necesite salir de Iowa con el mayor número de delegados para proclamarse vencedora. Las encuestas la sitúan sistemáticamente en segundo lugar en el siguiente estado, New Hampshire, donde pasará los días previos al ayuntamiento del jueves. Según Ray Gaesser, ex presidente de la Asociación de Soja de Iowa y partidario de Haley, una buena actuación en Iowa le daría fuerza para la siguiente ronda.

Gaesser cree que Haley está en su mejor momento y que podría aprovechar el clima político en el que "la gente quiere a alguien en quien creer y que tenga un comportamiento firme y que no insulte a la gente".

"Realmente cuestiono a los republicanos de base ahora en Iowa", añadió. "Simplemente no veo el gran interés".

El sentimiento está respaldado por las encuestas de los republicanos de Iowa, que siguen mostrando una disminución en el interés por participar en las asambleas electorales en comparación con los demócratas en 2020, dijo Dave Peterson, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Iowa.

Los observadores experimentados de Iowa y las propias campañas se apresuran a señalar que los caucus de Iowa son impredecibles. La participación puede variar con una tormenta de nieve inoportuna, y un repunte tardío de un candidato o un juego de base excepcional es difícil de medir en las encuestas de los asistentes a los caucus.

Todos los candidatos han afirmado que cuentan con sólidas operaciones sobre el terreno. Los asesores de Trump han dicho que su campaña está mucho más organizada que su desorganizado equipo en 2016, cuando terminó segundo en los caucus. Never Back Down tiene más de 100 empleados pagados que han llamado a las puertas en nombre de DeSantis más de 800.000 veces desde que llegaron al estado esta primavera. La bien financiada organización conservadora Americans for Prosperity también ha hecho una campaña de última hora a favor de Haley en Iowa.

Peterson se muestra escéptico. Dijo que en 2015 fue bombardeado por el correo de las campañas de cara a las asambleas electorales y recibió regularmente llamadas telefónicas de los candidatos, especialmente del senador Ted Cruz, el eventual ganador. También había muchos más folletos y muchas más llamadas a las puertas.

Esta vez, su teléfono ha estado en silencio -incluyendo su teléfono fijo- y hay poco correo de los candidatos, dijo.

Tampoco ha habido ningún indicio de que estos esfuerzos puedan mover a los partidarios de Trump tan tarde en la carrera, dijo.

En palabras de Peterson: "¿Qué podría convencer a alguien que ha apoyado a Trump hasta ahora para que cambie de opinión?".

