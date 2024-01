5 cosas que debe saber el 4 de enero: batalla fronteriza, Tribunal Supremo, Jeffrey Epstein, Irán, destitución de Ford

Esto es lo que necesita saber para ponerse al día.

Recibe "5 cosas" en tu bandeja de entrada

- Si su día no empieza hasta que está al día de los últimos titulares, permítanos presentarle su nueva solución favorita para las mañanas. Suscríbase aquí al boletín "5 cosas".

1. Batalla fronteriza

El gobierno de Biden demandó el miércoles a Texas por su controvertida ley de inmigración que otorga a las fuerzas de seguridad locales la autoridad para detener a inmigrantes, argumentando que el estado "no puede gestionar su propio sistema de inmigración." La demanda supone la segunda acción legal contra Texas esta semana, en la que el presidente Joe Biden y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mantienen un enfrentamiento sobre la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México. El mes pasado, Abbott firmó una ley que otorga a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsar a personas de Estados Unidos. La Casa Blanca ha tachado la ley -que entrará en vigor en marzo- de "increíblemente extrema". Al mismo tiempo, los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que seguirán adelante con los pasos para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su gestión de la crisis fronteriza.

2. El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se enfrenta a una creciente presión para resolver la cuestión de si el expresidente Donald Trump puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por su papel en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EEUU. El miércoles, Trump pidió formalmente al Tribunal Supremo que anulara la sentencia del estado de Colorado que le retiró de la papeleta electoral del estado en 2024 en virtud de la "cláusula de insurrección" de la 14ª Enmienda. Si los jueces aceptan el caso y concluyen que Trump es inelegible para un cargo público, entonces cualquier voto emitido por él no contaría. Además, Maine eliminó a Trump de su papeleta de las primarias de 2024 la semana pasada, y el equipo del expresidente apeló el martes esa decisión.

3. Jeffrey Epstein

Cientos de páginas de documentos de una demanda relacionada con el acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein fueron desclasificados el miércoles. Es el primer lote de documentos que se publicarán en virtud de una orden judicial de diciembre, y se espera que se publiquen más en las próximas semanas. Se espera que los documentos en total incluyan cerca de 200 nombres, entre ellos algunos de los acusadores de Epstein, prominentes empresarios, políticos y otros. Hasta ahora, las transcripciones de las declaraciones incluyen referencias a varias figuras públicas, como se ha informado anteriormente, entre ellas el príncipe Andrés y el ex presidente Bill Clinton. Un portavoz de Clinton dijo previamente que el ex presidente había volado en el avión privado de Epstein, pero dijo que no sabía nada de los "terribles crímenes" del financiero."

4. Irán

Irán ha prometido vengarse de Israel tras culpar al país de las explosiones gemelas que mataron a docenas de personas el miércoles en la ciudad iraní de Kerman. Las explosiones, al menos una de las cuales fue causada por una bomba, dijo la televisión estatal, se produjeron cerca del lugar de enterramiento del comandante militar asesinado Qasem Soleimani, en lo que las autoridades calificaron de ataque terrorista. Al menos 84 personas murieron y otras 284 resultaron heridas, según las autoridades locales iraníes. Ningún grupo ha reivindicado la autoría y el ejército israelí dijo a CNN que no tenía "ningún comentario" sobre el asunto. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se unieron hoy a múltiples países en la condena de las explosiones, que han amenazado con avivar las tensiones en la región casi tres meses después de que estallara la guerra en Gaza.

5. Ford llama a revisión

Ford retira más de 112.000 camionetas por riesgo de vuelco. La llamada a revisión afecta a ciertos vehículos F-150 con modelos de los años 2021 a 2023. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dijo que el perno del cubo del eje trasero en las camionetas afectadas podría "fatigarse y romperse", lo que puede hacer que el vehículo ruede cuando está estacionado o "causar una pérdida de potencia de accionamiento". Se está desarrollando una solución y a finales de este mes se enviarán cartas a los propietarios de F-150. El año pasado, Ford también llamó a revisión a más de 870.000 de sus camiones F-150 de tamaño completo porque el freno de estacionamiento electrónico podía activarse inesperadamente en cualquier momento, causando potencialmente un accidente.

MÁS TARDE

La CNN acogerá sendos ay untamientospresidenciales republicanosLa exgobernadorade Carolina del Sur Nikki Haley y el gobernador de Florida Ron DeSantis aparecerán en la CNN a lo largo del día de hoy para celebrar sendos ayuntamientos en Iowa, justo 11 días antes de que los votantes de este estado acudan a las urnas para elegir a sus candidatos. El primer debate con DeSantis comienza a las 9 p.m. ET y el segundo con Haley seguirá a las 10 p.m. ET.

DESAYUNOS

Starbucks permitirá a sus clientes utilizar vasos personales en casi todos sus pedidosLacadena de cafeterías invita a sus clientes a llevar sus propios vasos, alegando que esto ayudará a reducir la producción de residuos de la empresa.

Revuelo nacional en Italia después de que un chef ponga piña en unapizzaLa pizzacon piñatiene una nueva masa principal en Via dei Tribunali, la calle pizzera más popular del mundo. Lea por qué el país está dividido ante esta polémica tarta.

Loscréditos fiscales para vehículos eléctricos acaban de cambiar de nuevoMenosvehículos eléctricos pueden optar a créditos fiscales este año, y aún menos pueden optar al máximo de 7.500 dólares. Aquí es donde todavía se pueden obtener descuentos.

Las aerolíneas más puntuales del mundo para 2023Enuna era de inevitables retrasos en los vuelos, estas aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo tienen los mejores índices de puntualidad.

Usar audífonos puede ayudarte a vivir más, según un nuevo estudioNohay suficientes personas que usen audífonos, lo que podría ser un problema para la salud a largo plazo. Estos expertos explican cómo ayudan estos dispositivos y cuándo utilizarlos.

EL NÚMERO DE HOY

34 billones de dólaresEsla deuda viva del gobierno de EE.UU., según cifras del Departamento del Tesoro. Es la primera vez que la deuda nacional supera los 34 billones de dólares, aunque en los últimos años se ha disparado tanto con el Partido Demócrata como con el Republicano. Esto se produce mientras el Congreso sigue dividido sobre cómo financiar las agencias federales para el resto del año fiscal 2024. Faltan poco más de dos semanas para que el gobierno cierre parcialmente si el Congreso no actúa.

LA CITA DE HOY

"Sólo puedo decir que fue un milagro".

-Un pasajero del vuelo 516 de Japan Airlines, hablando tras sobrevivir al incendio masivo del avión en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, el martes. Están apareciendo nuevas pistas sobre la colisión del avión de Japan Airlines que se estrelló contra un avión más pequeño de la Guardia Costera después de aterrizar en la pista, incluida una transcripción que muestra que el avión más pequeño no había sido autorizado para despegar.

EL TIEMPO HOY

Consulte su previsión local aquí>>>

Y POR ÚLTIMO ...

Un adolescente de Oklahoma vence al juego imbatible: TetrisSecree que un niño de 13 años de Oklahoma es el primer jugador humano que alcanza el nivel 157 del clásico videojuego, casi 40 años después de su lanzamiento. Vea aquí el momento de la victoria.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com