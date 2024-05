Zelensky entlässt den Leiter der Leibwache nach einem vereitelten Attentat.

Die Entlassung des Leiters des Staatlichen Wachdienstes (UDO), Serhii Rud, wurde in einem auf der Website des Präsidenten veröffentlichten Erlass bekannt gegeben. Eine Erklärung für diese Entscheidung wurde nicht gegeben.

Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, wurde Rud im Oktober 2019 zum obersten Leibwächter Zelenskis ernannt. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Zu den Aufgaben der UDO gehören die Gewährleistung der Sicherheit des ukrainischen Präsidenten und wichtiger Staatsbeamter sowie die Sicherung von Verwaltungsgebäuden.

Vor kurzem wurden zwei UDO-Beamte wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem russischen Plan zur Ermordung Zelenskys verhaftet.

Die beiden Obersten wurden am Dienstag von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft beschuldigt, "die Ukraine durch revolutionäre Aktivitäten gegen eine finanzielle Entschädigung zu untergraben".

Beide Obersten wurden des Hochverrats angeklagt, einer zudem der Planung eines Terroranschlags.

Die Kiewer Sicherheitsdienste (SBU) behaupteten, sie hätten den Plan zur Ermordung Zelenskys und anderer prominenter ukrainischer Beamter, darunter SBU-Chef Vasyl Maliuk und der Chef des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, vereitelt.

Die Staatsanwaltschaft erwähnte, dass einer der Verdächtigen vom russischen Staatssicherheitsdienst (FSB) zwei Drohnen und Munition erhalten habe, um sie einem anderen Mitarbeiter zur Durchführung einer Explosion zu übergeben.

Berichten zufolge wurde Zelensky mehrfach bedroht, seit Russland im Februar 2022 seine groß angelegte Invasion in der Ukraine startete. Neben Attentatsversuchen erlebte der Präsident auch Nahtoderfahrungen während seiner Reisen an die Fronten und in ukrainische Städte, die unter russischem Beschuss standen.

Quelle: edition.cnn.com