Zahlreiche Menschen demonstrieren gegen den israelischen Vertreter des WSA.

Der Konflikt im Gaza-Streifen wirft einen Schatten auf den Eurovision Song Contest in Schweden. Mehr als 10.000 Menschen haben gegen die Teilnahme Israels an dem Musikwettbewerb protestiert. Greta Thunberg ist unter ihnen.

Vor dem zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) haben über 10.000 Menschen in Malmö friedlich demonstriert und den Ausschluss Israels gefordert. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kritisierte die Demonstranten als "eine entsetzliche Welle des Antisemitismus". Die Polizei gab an, dass am Ende der Demonstration etwa 10.000 bis 12.000 Personen anwesend waren, während die Organisatoren ursprünglich mit 30.000 Personen gerechnet hatten.

Die israelische Sängerin Eden Golan wird zusammen mit Künstlern aus 15 anderen Ländern im zweiten ESC-Halbfinale auftreten und um einen der verbleibenden zehn Plätze für das große Finale am Samstag kämpfen. Golans Auftritt sorgt seit Wochen für Kontroversen, die in der heutigen Demonstration gipfelten.

Auf Plakaten riefen die Demonstranten zu einem Boykott Israels auf und verurteilten das israelische Vorgehen im Gazastreifen als "Völkermord". Sie kritisierten auch die Europäische Rundfunkunion (EBU) dafür, dass sie Russland nach dem Angriff auf die Ukraine vom ESC ausschloss, Israel aber trotz seiner Aktionen die Teilnahme erlaubte.

"Mein Herz ist gebrochen, aber ich boykottiere"

Lokale Reporter bezeichnen die Demonstration als überwiegend friedlich. Eine 30-jährige Schwedin namens Hilda (die ihren Nachnamen nicht nennen wollte) sagte: "Ich bin ein treuer Eurovision Song Contest-Fan, aber es bricht mir das Herz, deshalb boykottiere ich." Es stört sie, dass der Wettbewerb stattfindet, während im Gaza-Streifen Kinder sterben. Ein 29-jähriger Mann namens Mustafa Mustafa bemerkte: "Die Leute sind zum Eurovision Song Contest gekommen, um zu feiern. Aber es gibt nichts zu feiern." Die Demonstranten zogen durch die Hauptfußgängerzone in Malmö, begleitet von vielen Familien und der Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Trotz der verstärkten Polizeipräsenz aufgrund der Proteste gegen Israel und strengerer Absperrungen als bei früheren Veranstaltungen, bietet Malmö ein buntes Bild des Musikwettbewerbs. Fans aus verschiedenen Ländern sind angereist, manche in bizarren Kostümen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der militanten islamischen Organisation Hamas vor über sieben Monaten finden in Malmö regelmäßig pro-palästinensische Demonstrationen statt.

Die vermeintliche Neutralität des ESC wurde im ersten Halbfinale am Dienstag auf die Probe gestellt, als der schwedische Sänger Eric Saade während seines Auftritts ein Palästinensertuch am Arm trug. Kritik kam daraufhin von den Veranstaltern und dem schwedischen Fernsehsender SVT, die den unpolitischen Charakter der Veranstaltung betonten und den Schwerpunkt auf unerhörte Auftritte legten.

"Es sollte Demonstrationen geben, die Leute sollten sich äußern, die Leute sollten boykottieren", sagte Magnus Bormark, der Norwegen mit seiner Gruppe Gate vertritt. Zuvor hatte sich Gate öffentlich für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gaza-Streifen eingesetzt.

Der Konflikt im Gazastreifen begann am 7. Oktober mit einem schweren Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. Nach israelischen Angaben wurden dabei 1.170 Menschen gewaltsam getötet und weitere 250 im Gazastreifen gefangen genommen. Als Reaktion darauf hat Israel militärische Maßnahmen gegen Ziele im Gazastreifen ergriffen. Die Hamas, deren Behauptungen nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden können, gibt an, dass bisher über 34.900 Menschen getötet wurden.

Quelle: www.ntv.de