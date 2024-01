Wundersame" Rettung beendet den Leidensweg eines Fischers, der über Bord fiel und einen Hai abwehrte

Whangamatā Police Sergeant Will Hamilton sagte in einer Erklärung, dass die Rettung ein "absolutes Wunder" gewesen sei, nachdem der namenlose Angler am Dienstag zu einem Solo-Angelausflug an Bord seines 12-Meter-Boots aufgebrochen war.

Bei dem Versuch, einen Marlin an Land zu ziehen, stürzte der Angler etwa 30 Seemeilen (55 Kilometer) vor der Nordinsel Neuseelands ins Meer, heißt es in der Erklärung.

Als sein Boot außer Reichweite trieb, versuchte der Fischer, zu den nahe gelegenen Alderman-Inseln zu schwimmen, wurde aber von der starken Strömung mitgerissen.

Da er zu erschöpft war, um weiterzuschwimmen, überlebte er eine kalte Nacht im Meer, sagte Hamilton und fügte hinzu, dass einmal ein Hai kam, um zu schnuppern", bevor er sich entfernte.

"Es ist ein absolutes Wunder, dass der Angler nach dieser Tortur noch am Leben ist", sagte Hamilton.

Unglaublicherweise wurde der Angler am nächsten Tag gerettet, als drei Angler eine Spiegelung auf dem Wasser bemerkten und mit ihrem Boot ausfuhren, um nachzusehen.

Sie entdeckten den gestrandeten Mann, der verzweifelt versuchte, durch die Reflexion der Sonne auf dieser Uhr auf sich aufmerksam zu machen, so Hamilton.

Er wurde zurück nach Whangamatā gebracht und wegen Unterkühlung und Erschöpfung behandelt.

"Ohne das schnelle Handeln der drei Herren, die ihn gerettet haben, hätte dies sicherlich einen tragischen Ausgang genommen", sagte Hamilton.

Eine "Reihe glücklicher Ereignisse" führte zu der unglaublichen Rettung, nachdem die drei Fischer "eine Art Glitzern sahen, wahrscheinlich 600 Meter von ihrem Boot entfernt", sagte der Retter James Mcdonnell der CNN-Tochtergesellschaft Newshub.

Sie hatten nicht erwartet, einen Menschen zu finden.

"Ich meine, wir waren 10 Meilen (16 Kilometer) von der Rückseite von Mayor Island entfernt und kein Boot in Sicht, aber als wir näher kamen, war es ganz offensichtlich, dass jemand mit den Armen winkte", sagte er.

Der Skipper des Rettungsbootes, Max White, sagte gegenüber Newshub, dass die Priorität darin bestand, den Mann an Bord zu bringen und ihn wach und warm zu halten.

"Wir hatten eine große Kühltasche und wickelten ihn in so viele Schichten wie möglich ein", sagte er.

"Er brauchte dringend Wasser ... also hatte ich etwas warmes Wasser auf dem Boot und etwas Preiselbeersaft ... Wir gaben ihm, was wir konnten, und versuchten, ihn zum Reden zu bringen und dafür zu sorgen, dass er so gut wie möglich wach blieb."

Die Polizei sagte, der Fischer wolle sich bei seinen Rettern und den Rettungsdiensten bedanken.

"Die Bootsleute haben absolut hervorragende Arbeit geleistet und zweifellos das Leben dieses Mannes gerettet", sagte Hamilton.

Die Behörden sind nun auf der Suche nach dem Boot des Fischers - aber er konnte sich an dem einzigen Gegenstand festhalten, der ihm während seiner Tortur einen Funken Hoffnung gab.

"Das Boot mag verschwunden sein, aber der Fischer hat noch seine Uhr", sagte Hamilton.

