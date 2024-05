Was sollten Sie tun, wenn Sie erfahren, dass Ihr Kind weniger finanzielle Unterstützung als erwartet erhalten wird?

Die entmutigende Nachricht ist, dass das Unterstützungspaket, das die Schule Ihres Kindes anbietet, nicht so großzügig ist, wie Sie es sich gewünscht haben. Infolgedessen kann der Anteil an den Gesamtkosten des Studiums viel höher sein, als Sie es sich vorgestellt hatten.

Noch alarmierender ist die Situation für Eltern und Schüler, die mit den hohen Studiengebühren renommierter Einrichtungen in Neuengland konfrontiert sind, wo die jährlichen Kosten vor finanzieller Unterstützung 90.000 Dollar und mehr erreichen.

Im Jahr 2023 betrugen die durchschnittlichen jährlichen Kosten an privaten vierjährigen Bildungseinrichtungen nach Angaben des College Board 60.420 $. Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Stipendiums zum Ausgleich der Studienkosten mussten Eltern und Studenten im Durchschnitt immer noch fast 35.000 $ bezahlen.

Selbst bei den öffentlichen Colleges ist dies ein Weckruf für Eltern, die keine umfangreichen Sparpläne für das College haben oder es nicht geschafft haben, etwas zu sparen. In ein paar Monaten müssen sie weit mehr Geld aufbringen als erwartet.

Was ist also die Lösung?

Beth Walker, Inhaberin des Center for College Planning Solutions" und Autorin des Buches Never Pay Retail for College", gibt nicht nur alle relevanten Informationen über Ihre Lebensumstände zusammen, sondern auch einige Tipps, die Ihnen helfen, sich in diesen finanziellen Gewässern zurechtzufinden.

Ihr Kind könnte sich möglicherweise Geld leihen. Fühlen Sie sich deswegen nicht zu schuldig.

Wenn Sie sich anfangs dagegen gesträubt haben, dass Ihre Kinder mit Schulden in ihr unabhängiges Erwachsenenleben starten, noch bevor sie ihren Abschluss gemacht haben, ist es vielleicht an der Zeit, das Ganze neu zu überdenken.

Studienanfänger können ein Stafford-Darlehen in Höhe von 5.500 $ zu einem günstigen Zinssatz von 5,50 % aufnehmen. Der Zinssatz wird jedoch jedes Jahr im Juli moderat erhöht. Während der vierjährigen Studienzeit können Studierende insgesamt 27.000 $ aus dem Bundesdarlehenssystem aufnehmen. Und das dürfte die günstigste Finanzierungsmöglichkeit für Studierende sein.

Eine beruhigende Tatsache: Die Studierenden müssen das Geld erst nach Abschluss des Studiums zurückzahlen und können auch nach dem Abschluss einen einkommensabhängigen Rückzahlungsplan in Anspruch nehmen. Mit den zusätzlichen Mitteln können Sie sie sogar in den Jahren nach dem Studium unterstützen.

Weitere Möglichkeiten der Kreditaufnahme

Neben dem Stafford-Darlehen gibt es noch andere Möglichkeiten der Kreditaufnahme, die jedoch mit einigen potenziellen Risiken verbunden sind:

Private Studienkredite: Hochschulabsolventen könnten sich mit privaten Studienkrediten befassen. Diese bieten jedoch nicht die gleichen Sicherheiten wie Bundesdarlehen und können mit einem deutlich höheren Zinssatz verbunden sein. Wenn Ihr Kind eine schlechte Bonität hat, müssten Sie für diese Darlehen mitunterschreiben, was eine zusätzliche Belastung für Sie darstellen könnte.

Darlehen der Eltern: Auch Ihre eigenen Eltern können ein direktes Bundesdarlehen PLUS beantragen. Joseph Bogardus, ein zertifizierter Planer für College-Ausgaben, rät jedoch von dieser Option ab, da die Gebühren zu hoch sind (über 4 % der Kreditsumme), der Zinssatz gleich hoch ist (derzeit 8,05 %) und die Eltern unter Umständen Kreditvorauszahlungen leisten müssen, während ihre Kinder weiter zur Schule gehen, es sei denn, sie beantragen eine Stundung. In seinen Worten: "Wenn Sie sich jetzt keine 500 Dollar im Monat leisten können, wie kommen Sie dann darauf, dass Sie sich später 1.000 Dollar im Monat leisten können?"

Ihr 401(k): In Zeiten finanzieller Not scheint eine 401(k) eine praktikable Lösung zu sein, aber sie ist nicht die optimale Wahl. In der Regel ist es besser, sich darauf zu konzentrieren, Ihre Rentenfonds zu erhalten, als einen Teil davon abzuziehen, um drohende Ausbildungskosten zu bewältigen. Wenn Sie dennoch erwägen, einen Kredit aus Ihrer 401(k) aufzunehmen, sollten Sie den Betrag auf eine IRA übertragen. Zwar müssen Sie auf die abgehobene Summe Einkommenssteuer zahlen, aber Sie vermeiden eine Steuerstrafe von 10 %, wenn Sie den Betrag für qualifizierte Bildungskosten verwenden.

Ihre Kreditkarte: Mit einer Kreditkarte können Sie sich zwar schnell Geld für das erste Studienjahr Ihres Kindes leihen, aber das ist eine suboptimale Strategie. Bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 20 % oder mehr für eine typische Kreditkarte kann ein hoher Saldo Ihre Zahlungen in die Höhe treiben und Sie im Falle von Zahlungsverzug oder Mindestzahlungen in einen ständigen Schuldenkreislauf bringen.

Eigenheimkredit: Wenn Sie sich in einer verzweifelten Situation befinden, in der sich die Kosten für das erste College-Jahr Ihres Kindes abzeichnen und Ihre Finanzen knapp sind, sollten Sie einen zinslosen Eigenheimkredit in Betracht ziehen. Dies könnte laut Walker eine kurzfristige Cashflow-Entlastung bieten, da Sie die Tilgungszahlung aufschieben könnten, während Ihr Kind am College eingeschrieben ist.

Nehmen Sie zum Beispiel einen zinslosen HELOC in Höhe von 20.000 $ mit einem Zinssatz von 8 % auf. Dies entspräche einer bescheidenen monatlichen Zinsrückzahlung von 133 Dollar oder 1.600 Dollar jährlich.

Allerdings müssen Sie das Kapital nach der festgelegten Laufzeit, in der Regel 10 Jahre, in voller Höhe zurückzahlen. Kann der Kredit nicht innerhalb der vorgesehenen Frist zurückgezahlt werden, müssen Sie bis zur vollständigen Rückzahlung Zinsen und Tilgungsraten für den Browser-Saldo zahlen.

Auch kleinere Maßnahmen können helfen, die Finanzierungslücke zu verkleinern, wenn Sie versuchen, bis zum Herbst einige Mittel aufzubringen.

Berechnen Sie, was es kostet, wenn Ihr Kind zu Hause bleibt: Walker weist darauf hin, dass viele Eltern die Kosten vernachlässigen, die dadurch entstehen, dass ihr Nachwuchs unter demselben Dach wohnt. Sie schlägt vor, zu ermitteln, wie viel Sie für Ihr Kind ausgeben, während es zu Hause wohnt. Denken Sie dabei an Lebensmittel, Kraftstoff, Freizeitaktivitäten und sonstige Ausgaben. Das ist Geld, das Sie für die College-Ausgaben umwidmen könnten, wenn sie das Haus verlassen.

"Sparen Sie ein paar Dollar bei den Freizeitausgaben: Reduzieren Sie in den Monaten vor der ersten Semesterrechnung vorübergehend Ihre Freizeitausgaben (z. B. für Urlaub und Unterhaltung) und legen Sie das Geld auf ein hoch verzinstes Sparkonto.

Halten Sie bestimmte Altersvorsorgeinvestitionen zurück oder reduzieren Sie sie: Es ist nicht ideal, aber wenn Sie glauben, dass es Ihnen mit Ihrer Altersvorsorge gut geht, können Sie das Geld von Ihrem Gehalt, das in den nächsten drei Monaten in Ihre 401(k) oder IRA geflossen wäre, abzweigen und stattdessen in die College-Kasse stecken.

Bogardus warnte jedoch: "Verlassen Sie sich nicht darauf. Denken Sie an den Vergleich mit der Sauerstoffmaske: Die Eltern sollten zuerst für ihre eigene Zukunft finanziell abgesichert sein und sich dann um die Ausbildungskosten ihres Schülers kümmern."

Seien Sie ehrlich, was Sie ausgeben können

Die Hochschulbildung ist eine bedeutende finanzielle Investition, die Eltern und ihre Kinder tätigen.

Es wäre ideal, wenn grundlegende Fragen wie "Wie viel können wir uns leisten?" spätestens dann gestellt würden, wenn Ihr Kind im zweiten Jahr der High School ist. Zu diesem Zeitpunkt könnten Sie vernünftigere Erwartungen an die Art der Einrichtung stellen, die Sie (und Ihr Kind) sich leisten können, zitierte Walker.

Wenn Sie sich also in diesem Sommer Gedanken über die Kosten für Ihr Erstgeborenes machen, sind Sie zumindest besser vorbereitet, wenn Ihr zweites Kind mit dem Gedanken an ein College beginnt.

Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Bildungseinrichtungen, empfahl Walker, und fragen Sie sich: Wird ein Bachelor-Abschluss an einer Hochschule, die doppelt oder dreimal so viel kostet wie eine andere, den gleichen Wert haben, wenn Ihr Kind seinen Abschluss macht?

Bogardus rät außerdem, zu prüfen, ob Ihr Staat Förderprogramme oder zinsgünstige Darlehen für Bildungszwecke anbietet. Prüfen Sie zum Beispiel, ob Ihr Staat ein oder zwei Jahre lang ein kostenloses Community College anbietet, und übertragen Sie dann diese Credits auf das staatliche College, wo Ihr Kind seinen Abschluss machen könnte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com