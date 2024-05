Von Lexader gehaltener Fondsmanager wegen Insiderhandels mit Trump Media verurteilt.

Bruce Garelick, ein Direktor einer Briefkastenfirma namens Digital World Acquisition Corporation (DWAC), wird beschuldigt, geheime Informationen über eine bevorstehende Vereinbarung mit Trump Media genutzt zu haben, um Geschäfte zu tätigen und andere zu informieren. Dieses Wissen führte zu beträchtlichen finanziellen Gewinnen, als die Aktien von DWAC im Oktober 2021 abrupt an Wert gewannen.

Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, kommentierte die Situation mit dem Hinweis, dass Garelick vorsätzlich gegen das Gesetz verstoßen habe. In seiner Erklärung zu dieser Angelegenheit sagte er: "Garelick hat dreist gegen das Gesetz verstoßen, indem er die Informationen, die er während seiner Arbeit mit DWAC erhalten hat, für den Handel und die Warnung anderer genutzt hat." Er fügte hinzu: "Garelicks Verurteilung auf Bundesebene zeigt, dass die Beteiligung am Insiderhandel schwerwiegende Folgen hat."

Ende Juni letzten Jahres wurde bekannt, dass Garelick zusammen mit dem Risikokapitalgeber Michael Shvartsman aus Florida und seinem Bruder Gerald Shvartsman verhaftet und anschließend des Insiderhandels angeklagt wurde. Von diesen drei Männern haben sich im vergangenen Monat nur die Shvartsman-Brüder schuldig bekannt.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass der ehemalige Präsident Donald Trump, der als Vorsitzender und Hauptaktionär von Trump Media fungiert, nicht in diesen Insiderhandel verwickelt ist.

Diese Geschichte ist noch im Gange und wird aktualisiert.

