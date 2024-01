Verdacht auf Gasleck bei Hausexplosion in Michigan, bei der 4 Menschen starben, so die Polizei

Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei von Northfield Township um die 51-jährige Hope Bragg, den 53-jährigen Don Bragg, den 22-jährigen Kenneth Bragg und die 19-jährige Elizabeth Bragg. Sie kamen bei der Explosion am Samstag ums Leben, die das Haus in Washtenaw County, etwa 10 Meilen nördlich von Ann Arbor, verwüstete.

Wie die Polizei mitteilte, wird bei der Explosion, die Stephen Bragg, 16, ebenfalls aus Arkansas, in stabilem Zustand zurückließ, kein falsches Spiel vermutet. Nach Angaben der Polizei besuchten die Braggs den Vater von Hope, Richard Pruden, 72, dem das Haus gehört. Pruden befand sich in einem kritischen Zustand.

Die vorläufige Untersuchung ergab, dass die Explosion durch ein Gasleck an einem unbestimmten Ort verursacht wurde, so die Polizei.

Eine Mahnwache für die Opfer und ihre Familien ist für Samstag in der Whitmore Lake High School in Michigan geplant, so die Polizei.

Die Explosion ereignete sich am Samstag gegen 15:50 Uhr. Die Beamten erhielten einen Anruf, dass Trümmer in der Nähe des Highway 23 gefunden wurden, der an die Straße angrenzt, in der das Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde, sagte Polizeileutnant David Powell von der Northfield Township gegenüber der CNN-Tochter WDIV.

Powell sagte in einer Erklärung, dass das Einfamilienhaus vollständig zerstört wurde und ein Trümmerfeld von etwa zwei Hektar Größe entstand.

"Es klang wie etwas, an das ich mich aus dem Krieg erinnere", sagte Scott McMillian, der etwa eine Meile von dem Haus entfernt wohnt, gegenüber der CNN-Tochter WXYZ. "Es war so laut."

Drei Opfer wurden noch am Tatort tot aufgefunden, drei weitere wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Einer der drei, die ins Krankenhaus gebracht wurden, starb später, so die Polizei.

Ray Sanchez, Paradise Afshar und Sarah Dewberry von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

