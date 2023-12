UN warnt vor Hungersnot in Gaza – Abstimmung im UN-Sicherheitsrat

„Seit Wochen warnen wir, dass die Menschen im Gazastreifen mit jedem Tag größerer Verwüstung und Verwüstung ausgesetzt sind“, schrieb UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Donnerstag im „Gaza Magazine“. Viel Hunger, Krankheit und Verzweiflung. Online-Dienst X (ehemals Twitter).

Der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas, der mittlerweile mehr als zwei Monate dauert, hat nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa 1,9 Menschen der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben. Ihre Häuser sind zerstört und es mangelt ihnen an Nahrung, Wasser, Treibstoff und medizinischer Versorgung.

Darüber hinaus sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nur noch 9 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen in Betrieb. Die Weltgesundheitsorganisation betonte, dass eine „tödliche Kombination aus Hunger und Krankheit“ zu mehr Todesfällen in Küstengebieten führen könnte.

Das Berliner Außenministerium warnte, „Hunger schürt den Terror“.

Nach wochenlangem Druck eröffnete Israel diese Woche einen zweiten Grenzübergang, Kerem Shalom, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern. Bisher konnten Hilfskonvois nur den Grenzübergang Rafah passieren. Allerdings geriet der Grenzübergang Kerem Schalom am Donnerstag unter Beschuss, was die Vereinten Nationen nach Angaben der Hamas dazu veranlasste, die Hilfslieferungen dorthin vorübergehend einzustellen.

Israel hat 362 Quadratkilometer des Gazastreifens weitgehend abgeriegelt, nachdem die Hamas am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff gestartet hatte. Hunderte Militante der Hamas, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, fielen in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten gegen die lokale Zivilbevölkerung. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen etwa 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

Seitdem bombardiert das israelische Militär Ziele im Gazastreifen und startet eine Bodenoffensive. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet, was nicht unabhängig überprüft werden konnte.

Die Kämpfe gingen am Freitag weiter. Ein israelischer Militärsprecher forderte die Bewohner des Flüchtlingslagers Buriji im zentralen Gazastreifen auf, „zu ihrer eigenen Sicherheit“ weiter nach Süden nach Deir al-Bala zu fahren. In Teilen von Gaza-Stadt kam es zu Häuserkämpfen zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Kämpfern.

Auf internationaler Ebene hofft der UN-Sicherheitsrat am Freitag auf einen neuen Anlauf mit der Verabschiedung einer Resolution zum Gaza-Krieg. Die Abstimmung wurde in den letzten Tagen wiederholt verzögert, da die Ausschussmitglieder intensive Verhandlungen über den Wortlaut führten, um ein weiteres Veto der Vereinigten Staaten, einem der wichtigsten Verbündeten Israels, zu vermeiden.

Laut Agence France-Presse fordert der aktuelle Entwurf „dringende Maßnahmen“, um einen „sicheren und ungehinderten“ humanitären Zugang zum Gazastreifen zu gewährleisten. Der Text fordert nicht mehr eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Der ursprünglich von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagene Resolutionsentwurf forderte eine „dringende und dauerhafte Einstellung der Kämpfe“.

„Wenn die Resolution so präsentiert wird, wie sie ist, können wir sie unterstützen“, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas Greenfield, gegenüber Reportern.

Der russische Präsident Wladimir Putin forderte in einem Telefongespräch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas ein Ende des „Blutvergießens“ und eine Wiederaufnahme der Verhandlungen, berichtete der Kreml. Er versprach außerdem, dass Russland die Menschen in Gaza weiterhin mit „lebensnotwendigen Gütern“ versorgen werde, darunter Medikamente und medizinische Ausrüstung.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de