Target reduziert den Verkauf von Pride-bezogenen Artikeln aufgrund konservativer Kritik.

Im Jahr 2022 plant Target, nur noch in bestimmten Filialen "Erwachsenenbekleidung" und Haushaltsprodukte mit Pride-Bezug zu verkaufen, und zwar auf der Grundlage der bisherigen Jahresumsätze. Dies stellt eine wesentliche Änderung gegenüber der Praxis des Unternehmens dar, das diese Artikel in den letzten 10 Jahren in allen US-Filialen verkauft hat. Etwa 50 % der 2.000 Target-Filialen werden die Pride-Kollektion anbieten, und sie wird auch online erhältlich sein. Ein Vertreter des Unternehmens erklärte gegenüber CNN, dass Target die LGBTQ-Gemeinschaft während des Pride-Monats weiterhin unterstützt und verwies auf verschiedene interne Programme und die Teilnahme an Pride-Veranstaltungen im ganzen Land, auch in seiner Heimatstadt Minneapolis. Der Sprecher fügte hinzu: "Wir sind bestrebt, ein einladendes und inklusives Umfeld für unsere LGBTQIA+ Teammitglieder zu schaffen, das sich mit unserer allgemeinen Kultur der Fürsorge für unsere über 400.000 Mitarbeiter deckt."

Laut Neil Saunders, Managing Director of Retail bei GlobalData, ist die Entscheidung, Pride-Artikel nur in der Hälfte der Target-Filialen zu verkaufen, ein "vernünftiger Ansatz", aber er warnte davor, dass dies zu Anschuldigungen führen könnte, Target würde Pride nicht vollständig unterstützen. Saunders bemerkte: "Target befindet sich leider mitten in einem Kulturkrieg und scheint nicht gewinnen zu können, egal was sie tun."

Nach der umstrittenen Kontroverse im letzten Jahr über die Pride-Artikel von Target hat das Unternehmen die Artikel aus einigen Filialen entfernt, da es Ziel einer Anti-LGBTQ-Kampagne war. Die Mitarbeiter wurden persönlich und online belästigt, und in einigen Fällen demontierten Angreifer sogar die Pride-Warenauslagen auf dem Gelände von Target. Republikanische Politiker, konservative Medien und einflussreiche rechte Aktivisten kritisierten Target wegen eines Badeanzugs für Frauen, der ein "tuck-friendly"-Design aufweist, das es den Benutzern ermöglicht, ihre männlichen Genitalien zu verbergen. Ein Gerücht in den sozialen Medien behauptete, der Anzug werde an Kinder verkauft, was nicht stimmte. Diese Ereignisse in Verbindung mit einer geringeren Nachfrage nach Freizeitartikeln führten dazu, dass der Quartalsumsatz von Target zum ersten Mal seit sechs Jahren in dem Zeitraum, in dem das Unternehmen Artikel im Zusammenhang mit Stolz verkaufte, zurückging. Ein leitender Angestellter von Target erwähnte während der Telefonkonferenz, dass die Reaktion auf die Pride-Produkte "stark" gewesen sei und sah dies als Grund, seine Strategien neu zu bewerten und anzupassen.

Anmerkung des Autors: Diese Paraphrase folgt dem Originalton, ist informell und einfach und behält die ursprüngliche Länge des Textes bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com