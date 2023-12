Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes an 14-Jährigem in Hessen

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat gegen einen 21-jährigen Teenager Anklage wegen Mordes erhoben, rund drei Monate nachdem ein 14-Jähriger tot in einem Wald in Nordhessen aufgefunden wurde. Er soll den Teenager am 27. September erwürgt haben, sagte ein Behördensprecher am Mittwoch. Das Motiv für...