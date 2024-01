So beobachten Sie die Quadrantiden, den ersten Meteoritenschauer des Jahres

Der Höhepunkt des Schauers wird nach Angaben der American Meteor Society in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar erwartet. Himmelsgucker in der nördlichen Hemisphäre können den Schauer am besten zwischen den späten Nachtstunden von Mittwoch und der Morgendämmerung am Donnerstag beobachten.

Meteore sind Reste von zerbrochenen Asteroiden und Kometen, die sich in staubigen Bahnen um die Sonne ausbreiten. Jedes Jahr durchquert die Erde diese Trümmerbahnen, und die Staub- und Gesteinsbrocken, die sich in der Erdatmosphäre auflösen, sorgen für farbenprächtige, feurige Schauer, die Meteorschauer genannt werden.

Der Quadrantidenschauer ist wegen seines kurzen Höhepunkts von sechs Stunden bekanntermaßen schwer zu beobachten. Im Vergleich zu den meisten Meteoritenschauern, die über zwei Tage andauern, ist die Dauer des Höhepunkts begrenzt, da der Schauer nur aus einem dünnen Teilchenstrom besteht und die Erde die dichteste Konzentration dieser Teilchen schnell in einem senkrechten Winkel durchquert, so die NASA.

Die Vorhersagen für den Höhepunkt des Schauers reichen von 4 bis 10 Uhr ET (9 bis 15 Uhr koordinierter Weltzeit), aber die Meteore werden schon Stunden vorher sichtbar sein. Die American Meteor Society empfiehlt, in Nordamerika zwischen 1 und 5 Uhr nachts Ortszeit nach Meteoren Ausschau zu halten.

Die frühere Zeit begünstigt die Ostküste Nordamerikas, während die spätere Zeit für Beobachter in Hawaii und Alaska günstiger ist. Die Quadrantiden sind auf der Südhalbkugel normalerweise nicht zu sehen, da der Strahlungspunkt des Schauers vor Sonnenaufgang nicht so hoch am Himmel steht.

Was Sie sehen werden

In der Spitze können mehr als 100 Meteore pro Stunde sichtbar sein. Nach Angaben der NASA können Sie während des Meteoritenschauers sogar einige Feuerkugeln sehen. Dabei handelt es sich um helle Licht- und Farbexplosionen, die mit größeren Partikeln verbunden sind und länger anhalten als typische Meteorschlieren.

Achten Sie auf den nord- bis nordöstlichen Himmel. Stellen oder setzen Sie sich ab 2 Uhr morgens Ortszeit mit dem Mond im Rücken hin und beobachten Sie den Himmel mindestens eine Stunde lang, rät die American Meteor Society.

Die Sichtbarkeit hängt von den winterlichen Wetterverhältnissen auf der Nordhalbkugel ab. Der Mond wird zu etwa 51 % voll sein, was die Sichtbarkeit des Schauers beeinträchtigen kann, aber die Gesellschaft empfiehlt, den Mond mit einem Baum oder einem Gebäude zu verdecken.

Wenn Sie in einem städtischen Gebiet leben, sollten Sie an einen Ort fahren, der nicht von den hellen Lichtern der Stadt erhellt wird. Wenn Sie ein Gebiet finden, das nicht von Lichtverschmutzung betroffen ist, können Sie vom späten Abend bis zum Morgengrauen alle paar Minuten Meteore sehen.

Suchen Sie sich eine freie Fläche mit einem weiten Blick auf den Himmel. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Stuhl oder eine Decke haben, damit Sie direkt nach oben schauen können. Geben Sie Ihren Augen etwa 20 bis 30 Minuten Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen - ohne auf Ihr Handy zu schauen -, damit die Meteore leichter zu erkennen sind.

Ungewöhnliche Ursprünge

Wenn der Name des Meteoritenschauers seltsam klingt, liegt das wahrscheinlich daran, dass er nicht nach einem Sternbild klingt. Das liegt daran, dass das namensgebende Sternbild der Quadrantiden nicht mehr existiert - zumindest nicht als anerkanntes Sternbild.

Das Sternbild Quadrans Muralis, das erstmals 1795 zwischen Boötes und Draco beobachtet und notiert wurde, ist laut EarthSky nicht mehr in der Liste der modernen Sternbilder der Internationalen Astronomischen Union enthalten, da es als veraltet gilt und nicht mehr als Orientierungspunkt für die Himmelsnavigation verwendet wird.

Wie der Geminiden-Meteoritenschauer stammen die Quadrantiden von einem mysteriösen Asteroiden oder "Felskometen" und nicht von einem Eiskometen, was ungewöhnlich ist. Bei diesem Asteroiden handelt es sich um 2003 EH1, der 5,52 Jahre für einen Umlauf um die Sonne benötigt und einen Durchmesser von 3,2 Kilometern hat.

Laut EarthSky glauben die Astronomen jedoch, dass ein zweites Objekt, der Komet 96P/Machholz, zu dem Schauer beitragen könnte. Der Komet umkreist die Sonne alle 5,3 Jahre.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein größerer Komet um das Jahr 2000 v. Chr. durch die Schwerkraft auf eine kurze Umlaufbahn um die Sonne gebunden wurde. Der Komet hinterließ jahrelang Meteore, bevor er irgendwann zwischen 100 und 950 auseinanderbrach. Infolgedessen hinterließ der Komet viele himmlische Nachkommen, die unter dem Namen Machholz-Komplex bekannt sind. Zu diesem Komplex gehören die Mutterkörper des Quadrantiden-Meteorschauers, Komet 96P/Machholz und Asteroid 2003 EH1, sowie zwei verschiedene Kometengruppen und acht Meteorschauer, so EarthSky.

Meteoritenschauer des Jahres 2024

Nach den Quadrantiden gibt es eine kleine Pause in der Aktivität der Meteorschauer, und der nächste wird erst im April stattfinden.

Lyriden: 21.-22. April

Eta-Aquariiden: 4.-5. Mai

Südliche Delta-Aquariiden: 29-30 Juli

Alpha-Steinböcke: 30. und 31. Juli

Perseiden: 11.-12. August

Drakoniden: 7-8 Oktober

Orioniden: 20-21 Oktober

Südliche Tauriden: 4-5 November

Nördliche Tauriden: 11-12 November

Leoniden: 17.-18. November

Geminiden: 13-14 Dezember

Ursiden: 21-22 Dezember

Vollmonde und Supermonde

Im Jahr 2024 wird es zwölf Vollmonde geben, und die Mondereignisse im September und Oktober werden laut EarthSky auch als Supermonde bezeichnet.

Der Begriff "Supermond" wird unterschiedlich definiert, bezeichnet aber im Allgemeinen einen Vollmond, der der Erde näher ist als normal und daher am Nachthimmel größer und heller erscheint. Einige Astronomen sagen, dass das Phänomen auftritt, wenn sich der Mond bis zu 90 % des Perigäums - seiner größten Annäherung an die Erde auf seiner Umlaufbahn - befindet.

Laut dem Farmers' Almanac ist der Vollmond jedes Monats mit einem bestimmten Namen verbunden. Aber die Vollmonde haben bei den verschiedenen indigenen Völkern eine Vielzahl von Namen und Bedeutungen.

Hier sind die Vollmonde des Jahres 2024:

25. Januar: Wolfsmond

24. Februar: Schneemond

25. März: Wurm-Mond

23. April: Rosa Mond

23. Mai: Blumenmond

21. Juni: Erdbeermond

21. Juli: Bock-Mond

19. August: Störungsmond

17. September: Erntemond

17. Oktober: Jägermond

15. November: Bibermond

15. Dezember: Kalter Mond

Sonnen- und Mondfinsternisse

Laut Old Farmer's Almanac werden im Jahr 2024 mehrere Finsternisse stattfinden, darunter zwei Arten von Mondfinsternissen und zwei Arten von Sonnenfinsternissen.

Das am meisten erwartete Ereignis ist die totale Sonnenfinsternis am 8. April, die für die Menschen in Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada sichtbar sein wird. Eine totale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne hindurchgeht und das Gesicht der Sonne vollständig verdeckt.

Diejenigen, die sich auf dem Totalitätspfad befinden, d. h. an Orten, an denen der Mondschatten die Sonne vollständig verdeckt, werden eine totale Sonnenfinsternis erleben. Menschen außerhalb des Totalitätspfads können eine partielle Sonnenfinsternis sehen, bei der der Mond nur einen Teil des Sonnenlichts verdeckt.

Eine totale Sonnenfinsternis wird in den zusammenhängenden USA erst wieder im August 2044 zu sehen sein.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis wird am 2. Oktober über Teilen von Südamerika zu sehen sein. Diese Art von Sonnenfinsternis ähnelt einer totalen Sonnenfinsternis, mit dem Unterschied, dass sich der Mond am weitesten von der Erde entfernten Punkt seiner Umlaufbahn befindet und daher die Sonne nicht vollständig verdecken kann. Stattdessen entsteht bei ringförmigen Sonnenfinsternissen ein "Feuerring" am Himmel, da das feurige Licht der Sonne den Mondschatten umgibt.

Eine Halbschatten-Mondfinsternis wird zwischen dem 24. und 25. März in ganz Europa, Nord- und Ostasien, Australien, Afrika, Nord- und Südamerika zu sehen sein.

Eine Mondfinsternis, bei der der Mond dunkel oder verdunkelt erscheint, tritt auf, wenn Sonne, Erde und Mond sich so ausrichten, dass der Mond in den Erdschatten eintritt. Eine Halbschatten-Mondfinsternis ist subtiler und tritt auf, wenn sich der Mond durch den äußeren Erdschatten (Halbschatten) bewegt.

Eine partielle Mondfinsternis, bei der sich die Erde zwischen Sonne und Vollmond bewegt, ohne perfekt ausgerichtet zu sein, wird zwischen dem 17. und 18. September über Europa und großen Teilen Asiens, Afrikas, Nord- und Südamerikas zu sehen sein.

Auf der Website von Time and Date können Sie nachsehen, wann die einzelnen Finsternisse stattfinden.

