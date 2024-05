Satellitenbilder zeigen, dass Palästinenser die Zeltstädte von Rafah wegen der drohenden Gefahr eines Großangriffs verlassen.

CNN untersuchte verschiedene Lager im Gazastreifen, darunter auch das Hauptlager im Zentrum von Rafah, in dem sich tonnenweise Zelte befanden und das zwischen Dienstag und Mittwoch einen bemerkenswerten Rückgang verzeichnete. Obwohl die Zahl der Bewohner in bestimmten Lagern in Rafah bereits zu Beginn der Woche zurückgegangen war, verzeichneten die meisten von CNN untersuchten Lager seit Dienstag den stärksten Rückgang.

Satellitenbilder vom 5. und 8. Mai belegen die sich verändernde Situation in Rafah. Diese Bilder zeigen Zeltlager an verschiedenen Orten, darunter UN-Schulen, offene Felder und entlang von Autobahnen innerhalb des Streifens. Viele Zelte sind nicht mehr zu sehen, während andere trotz der Aufforderung der IDF, die Lager zu verlassen, in ihren jeweiligen Lagern bleiben.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) teilte CNN am Donnerstag mit, dass schätzungsweise 80.000 Flüchtlinge die größte Stadt im südlichen Gazastreifen verlassen haben, doch die Lage ändert sich weiter. Die israelischen Streitkräfte gehen davon aus, dass rund 150.000 Menschen die Gebiete im Osten Rafahs verlassen haben, nachdem sie den Evakuierungsbefehl erhalten hatten.

Die Entscheidung, eine Bodenoperation in der wichtigsten Stadt des Gazastreifens, Rafah, einzuleiten, hat innerhalb der israelischen Regierung zu heftigen Debatten geführt. Die extremeren Fraktionen bestehen auf einer vollständigen Invasion mit dem Ziel, die Hamas zu vernichten, während die gemäßigteren Mitglieder vorschlagen, einem Waffenstillstandsabkommen gegen Geiseln Vorrang einzuräumen.

Während die Spannungen eskalieren, hat die internationale Gemeinschaft Israel dringend aufgefordert, die Invasion dieser bevölkerungsreichen Stadt zu vermeiden. Während des seit fast sieben Monaten andauernden Konflikts haben über eine Million Palästinenser in Rafah Schutz gesucht. Es wird vermutet, dass sich die Hamas nach der Zerstörung eines Großteils der nördlichen Gebiete des Streifens durch Israel in diesem Gebiet wieder etabliert hat.

Satellitenbilder zeigen Zeltlager in Rafah, Gaza, am 5. und 8. Mai. Planet Labs, PBC

Am Mittwoch gab US-Präsident Joe Biden eine Erklärung ab, die sowohl die USA als auch Israel in Aufruhr versetzte, als er erklärte, dass amerikanische Waffenlieferungen möglicherweise zurückgehalten werden könnten, falls Israel eine massive Invasion der Stadt anordnet.

Am Montag begannen die Menschen in Rafah mit der Abwanderung, nachdem das israelische Militär die Bewohner des östlichen Teils der Stadt angewiesen hatte, dringend nach Al Mawasi und andere weiter nördlich gelegene Gebiete umzusiedeln. Viele Bewohner sind sogar noch weiter nördlich als Al Mawasi gezogen und haben sich für relativ bevölkerungsreichere Orte im zentralen Gazastreifen mit besserer Infrastruktur entschieden.

Am Dienstag begannen die israelischen Streitkräfte mit Bodenoperationen, nachdem sie die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah übernommen hatten. Diese Operationen werden zwar fortgesetzt, konzentrieren sich aber vor allem auf den östlichsten Teil von Rafah - etwa eine Meile vom nächstgelegenen irakischen Lager entfernt.

