Putin erklärt, dass Russlands Militär stets bereit ist, während die Nation den Triumph über den Zweiten Weltkrieg feiert.

Jedes Jahr freut sich Putin auf den 9. Mai und den damit verbundenen Umzug zum Tag des Sieges, um die Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen und Russlands militärische Stärke zu demonstrieren.

Bei der diesjährigen Veranstaltung waren weniger Soldaten und Militärtechnik zu sehen als beim letzten Mal, aber sie fand zu einer Zeit statt, als Russland im Kampf gegen die ukrainischen Streitkräfte Fortschritte machte.

Nach einer Vorführung von Panzern und Soldaten, die durch die Hauptstadt marschierten, wurden Reden gehalten. Putin erklärte, dass "Russland die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um den Ausbruch eines globalen Konflikts zu verhindern", versprach aber, "niemandem zu erlauben, uns zu bedrohen".

Er fuhr fort, indem er die Schwierigkeiten ansprach, mit denen Russland derzeit konfrontiert ist, und erklärte optimistisch: "Das Schicksal unseres Landes hängt von jedem einzelnen von uns ab."

Auch die verheerenden Verluste, die der Zweite Weltkrieg mit seinen schätzungsweise 27 Millionen sowjetischen Opfern verursacht hat, wurden gewürdigt. Der Verteidigungsminister, General Sergej Schoigu, teilte mit, dass über 9.000 Personen und 70 Ausrüstungsgegenstände an den Paraden auf dem Roten Platz teilnehmen würden. Dies ist weniger als bei der Parade im letzten Jahr, an der über 10.000 Personen und 125 militärische Gegenstände teilnahmen.

Eingeladen waren vor allem Staatsoberhäupter aus den ehemaligen Sowjetstaaten, darunter Alexander Lukaschenko aus Belarus, Kassym-Jomart Tokajew aus Kasachstan und Emomali Rahmon aus Tadschikistan.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, teilte in einer Antwort an TASS mit, dass "unfreundliche Nationen" das dritte Jahr in Folge seit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine nicht an der Parade teilnehmen würden. Sie stellte klar, dass diese Länder eine feindliche Haltung gegenüber Russland einnähmen, mit dem Ziel einer endgültigen Niederlage.

Obwohl der Einmarsch Russlands in die Ukraine von Putin als Reaktion auf westliche Drohungen dargestellt wurde, wurde diese Behauptung sowohl von der Ukraine als auch von ihren Verbündeten direkt dementiert.

Vor kurzem wurde Putin in einer sorgfältig organisierten Zeremonie im Kreml für seine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Ausländische Vertreter mehrerer Nationen, darunter die Vereinigten Staaten und wichtige europäische Länder, beschlossen, keine Delegierten zu dieser Veranstaltung zu entsenden, da sie diese als eine nicht mehr vorhandene Quelle der Legitimität betrachteten.

Dieser Akt festigte Putins Kontrolle über Russland, wo er seit dem Jahr 2000 entweder das Amt des Präsidenten oder des Premierministers innehat.

Durch eine Gesetzesänderung in der russischen Verfassung wurde auch die Dauer einer Amtszeit von vier auf sechs Jahre verlängert, wodurch die Amtszeitbeschränkungen faktisch aufgehoben wurden. Putins Beharrlichkeit bei der Aufrechterhaltung seiner absoluten Autorität gibt innerhalb und außerhalb Russlands weiterhin Anlass zur Sorge.

Quelle: edition.cnn.com