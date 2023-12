Medien - ProSiebenSat.1 Weitere lokale Programme anzeigen

ProSiebenSat.1 wird weniger US-Serien und -Filme ausstrahlen und sich stattdessen auf lokal produzierte Inhalte konzentrieren. Der Medienkonzern mit Sitz in Unterföhring bei München teilte mit, der Anteil US-lizenzierter Inhalte werde zugunsten lokaler Formate reduziert. Damit endet die langjährige Praxis, langfristige Lizenzverträge mit Hollywood-Studios abzuschließen. In der Zwischenzeit werden ausgewählte in den USA lizenzierte Inhalte weiterhin zum Kauf angeboten.

„Unsere Zuschauer sehen sich unsere lokalen Formate zwar gerne an, aber natürlich wird es auch in den USA produzierte Produktionen geben, die beim Publikum Anklang finden, nur nicht in dem Maße wie in der Vergangenheit“, sagte Bert, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE. dpa Nachrichtenagentur am Mittwoch Habetz. „Deshalb werden wir diese weiterhin kaufen – allerdings gezielter als bisher und mit umfassenderen Rechten, einschließlich digitaler Auswertung.“ „Romance“ wird weiterhin auf ProSieben ausgestrahlt.

Konzentriert sich auf exklusive lokale Inhalte

Habetz fuhr fort: „Viele amerikanische Serien waren stark an den amerikanischen Markt angepasst und versuchten, weltweite Geschmäcker zu befriedigen, was im deutschsprachigen Raum nicht mehr funktioniert. Das deutsche Publikum möchte seine Realität widerspiegeln.“ in Filmen und TV-Serien.“ Der hohe Anteil lokaler Inhalte hebt das Programm seines Teams von US-amerikanischen Streaming-Plattformen ab. Ohnehin eignen sich viele amerikanische Inhalte inzwischen nicht mehr für lineares Fernsehen, sondern für Streaming.

Quellen zufolge wird sich der Wert der Vermögenswerte des Plans um bis zu 250 Millionen Euro verringern. Der Konzern garantierte keine Veränderung der Nettofinanzschulden. ProSiebenSat.1 hofft, im nächsten Jahr stärker auf exklusive lokale Inhalte zu setzen. Dadurch steigen die Ausgaben für das Programm um rund 80 Millionen Euro auf rund 1,05 Milliarden Euro. Davon dürften sowohl die Streaming-Plattform Joyn als auch die Primetime-TV-Sendungen von Sat.1 und ProSieben profitieren.

In den letzten Jahrzehnten präsentierten die Privatsender des Landes häufig amerikanische Produkte mit Serien oder Filmen im Mittelpunkt ihres Programms. Bis heute gilt Amerika als Entstehungsort der Programmiertrends. Zuletzt ist hierzulande zu beobachten, dass öffentliche und private Fernseh- und Streaming-Anbieter sowie globale Streaming-Anbieter in ihren jeweiligen Märkten zunehmend auf lokale Inhalte angewiesen sind.

Ich hoffe, dass sich der Werbemarkt erholt

Der Konzern sagte, dass zusätzliche geplante Investitionen im Jahr 2024 zu einem geringeren bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) im Unterhaltungssegment führen werden. Der Konzern betonte, dass langfristig das Wachstum der Branche gestärkt und die Digitalisierung vorangetrieben werde.

ProSiebenSat.1 erwartet für 2024 eine leichte Erholung der Werbeeinnahmen. Insgesamt gehen wir von einem Anstieg des Konzernumsatzes gegenüber 2023 und einer stabilen Ebitda-Entwicklung (bereinigt) aus.

Das Unternehmen gab an, dass das bereinigte Ebitda in diesem Jahr am unteren Ende der Spanne von 600 Mio. Euro plus/minus 50 Mio. Euro liegen werde und der Konzernumsatz knapp unter der Zielspanne von 4,1 Mrd. Euro plus/minus 150 Mio. Euro liegen werde.

Quelle: www.stern.de