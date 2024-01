Persönlich

Prinzessin Catherine Schnelle Fakten

Geburtsdatum: Januar 9, 1982

Geburtsort: Reading, Berkshire, England

Geburtsname: Catherine Elizabeth Middleton

Vater: Michael Middleton, ehemaliger Flugzeugpilot, jetzt Inhaber eines Versandhandelsgeschäfts

Mutter: Carole (Goldsmith) Middleton, ehemalige Flugbegleiterin

Ehe:Prinz William, der Prinz von Wales (29. April 2011 bis heute)

Kinder: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana und Louis Arthur Charles

Ausbildung: Universität von St. Andrews, Fife, Schottland, 2005, MA, Kunstgeschichte

Weitere Fakten

Sie ist das älteste von drei Kindern von Selfmade-Millionären.

Ihr Verlobungsring gehörte Prinzessin Diana.

Zeitleiste

2001 - Lernt Prinz William an der Universität von St. Andrews kennen.

2002-2005 - Wohnt mit William und einigen anderen Studenten zusammen.

2003 - Beginnt um Weihnachten herum, mit Prinz William auszugehen.

1. April 2004 - Das Paar wird zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesichtet, bei einem Skiausflug in der Schweiz.

2006-2007 - Arbeitet als Einkäuferin für Accessoires bei der britischen Damenmodekette Jigsaw.

März 2007 - Beendet die Beziehung mit Prinz William, aber innerhalb weniger Monate sind sie wieder zusammen.

Oktober 2010 - Verlobt sich mit Prinz William während einer Reise nach Kenia.

16. November 2010 -Prinz Charles gibt die Verlobung offiziell der Welt bekannt.

19. April 2011 - DasFamilienwappen der Middletons wird enthüllt.

29 . April 2011 -Heiratet Prinz William in der Westminster Abbey und wird zu Ihrer Königlichen Hoheit, der Herzogin von Cambridge.

Juni 2011 - Der Herzog und die Herzogin beziehen eine Wohnung auf dem Gelände des Kensington Palace in London.

30. Juni - 8. Juli 2011 - Erste offizielle Reise des Paares in ein anderes Land, Kanada.

8.-10. Juli 2011 - Besuch in Los Angeles, wo sie und William eine Jobmesse für Veteranen und ein Kunstzentrum in einem einkommensschwachen Viertel besuchen. Es ist ihre erste Reise in die Vereinigten Staaten.

22. Juli 2011 - Ihr Hochzeitskleid wird im Buckingham Palace ausgestellt.

5. Januar 2012 - Sie gibt die vier Wohltätigkeitsorganisationen bekannt, die sie als Mäzenin unterstützen wird: den Art Room, der benachteiligten Kindern hilft, sich durch Kunst auszudrücken; die National Portrait Gallery, die eine berühmte Sammlung königlicher Gemälde und Fotografien beherbergt; die East Anglia's Children's Hospices, die lebensbedrohlich erkrankten Kindern helfen; und Action on Addiction, die Menschen mit Suchtproblemen unterstützt.

19. März 2012 - Sie hält ihre erste offizielle öffentliche Ansprache in der East Anglia's Children's Hospice Einrichtung in Ipswich, England.

September 2012 - Die französische Zeitschrift Closer veröffentlicht Fotos, die die Herzogin beim privaten Sonnenbad oben ohne zeigen. Die Bilder werden auch in der irischen Zeitung Daily Star veröffentlicht.

17. September 2012 - Die Herzogin und William reichen in Frankreich eine Klage gegen den Fotografen ein, der die Oben-ohne-Bilder beim Sonnenbaden gemacht hat. Sie fordern Schadenersatz und möchten die weitere Veröffentlichung der Fotos verhindern. Die französische Zeitschrift Closer, der Irish Daily Star und das italienische Magazin Chi haben jeweils einige der Oben-ohne-Fotos veröffentlicht.

3. Dezember 2012 - Das Königshaus gibt bekannt, dass die Herzogin schwanger ist. Der Ankündigung zufolge wird sie mit akuter morgendlicher Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert.

22. Juli 2013 - Die Herzogin bringt das erste Kind des Paares zur Welt, einen Sohn mit einem Gewicht von 8 lbs. 6 oz. Das Baby wird Prinz George Alexander Louis von Cambridge genannt .

2. Mai 2015 - DieHerzogin bringt das zweite Kind des Paares zur Welt, eine Tochter mit einem Gewicht von 8 lbs, 3 oz. Das Baby erhält den Namen Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana von Cambridge.

17. Februar 2016 -Gastredakteurin bei derHuffington Post UK im Rahmen ihrer Initiative Young Minds Matter.

30. April 2016- Im Rahmen einer Partnerschaft mit der British National Portrait Gallery erscheint die Herzogin auf dem Cover der Jubiläumsausgabe des Modemagazins British Vogue und lässt zwei ihrer Porträts in der Galerie aufhängen.

4. September 2017 - DerKensington-Palast gibt bekannt, dass die Herzogin schwanger ist. Das Baby wird das dritte Kind von ihr und Prinz William sein.

5. September 2017 - Ein französisches Gericht entscheidet, dass die Bilder der Herzogin beim Sonnenbaden oben ohne eine Verletzung der Privatsphäre darstellen und spricht ihr und William 100.000 Euro (ca. 119.000 US-Dollar) Schadenersatz zu.

23. April 2018 - Die Herzogin bringt das dritte Kind des Paares zur Welt, einen Sohn mit einem Gewicht von 8 lbs. 7 oz. Das Baby wird Prinz Louis Arthur Charles von Cambridge genannt.

27. November 2020 - Die Herzogin und die Royal Foundation veröffentlichen die Ergebnisse einer Studie darüber, wie sich Covid-19 auf Eltern und Betreuer von Kindern unter fünf Jahren ausgewirkt hat. Die Studie stützt sich zum Teil auf eine Umfrage unter mehr als einer halben Million Menschen über die frühen Kinderjahre im Vereinigten Königreich.

18. Juni 2021 - Die Herzogin eröffnet das Royal Foundation Centre for Early Childhood. In einem Video, in dem sie die Gründung des Zentrums ankündigt, sagt die Herzogin, das Ziel sei es, "das Bewusstsein dafür zu schärfen, warum die ersten fünf Lebensjahre so wichtig für unseren zukünftigen Lebenserfolg sind."

8. September 2022 - Königin Elizabeth II. stir bt, und Charles besteigt den Thron.

10. September 2022 - König Karl III. gibt bekannt, dass William den Titel Prinz von Wales erhält und Catherine Prinzessin von Wales wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com