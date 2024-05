Prinz Harry und Meghan landen für eine 3-tägige Reise in Nigeria.

Die Sussexes besuchen Nigeria aufgrund der Verbindung des Landes mit der Invictus-Gemeinschaft, teilte Air Vice-Marshal Abidemi Marquis, der Sportdirektor des nigerianischen Verteidigungshauptquartiers, bei einem Pressetermin mit. Die erste Veranstaltung fand in einer Schule in Abuja statt, wo Schüler und eine Tanzgruppe das Königspaar begrüßten. Sie unterhielten sich mit Schülern und Mitarbeitern der GEANCO-Stiftung, die sich auf die Bereitstellung von Hygieneartikeln für die Menstruation und die Bildung von Mädchen und Frauen im ganzen Land konzentriert.

Dieser Besuch wurde vom Chef des Verteidigungsstabs, Christopher Musa, dem ranghöchsten Militärbeamten Nigerias, arrangiert. Laut Marquis freute sich Meghan darauf, ihren Ehemann "als Teil ihrer Abstammung und ihres Erbes" zu begleiten, da ein DNA-Test im Jahr 2022 ergab, dass sie zu 43 % Nigerianerin ist.

Die Ankündigung ihres Besuchs löste bereits Wochen zuvor große Begeisterung in der Öffentlichkeit aus.

Oyeyemi Aderibigbe, eine 38-jährige Anwältin aus Lagos, drückte ihre Bewunderung für Harry und Meghan aus und erklärte: "Ich habe Harrys Wandlung und sein Streben nach einem authentischen Leben beobachtet... und ich liebe es, wie mutig er ist. Meghan war meine Lieblingsfigur in der Serie 'Suits'. Sie hat ihre Stimme genutzt, um etwas zu bewirken, und ihre Erfahrungen offen geteilt."

Ife Durosinmi-Etti, eine 35-jährige Unternehmerin, drückte ihre Freude über Meghans Besuch in Nigeria aus, zumal es "ein Ort ist, den sie geliebt hat und an dem sie willkommen ist." Durosinmi-Etti merkte außerdem an: "Nigerianische Frauen sind klug, belastbar und vielseitig begabt, so sehe ich sie auch, und als ich von ihrem nigerianischen Erbe hörte, war ich begeistert - sie verkörpert den nigerianischen Geist."

Gefüllt mit Ereignissen

Die Reise der Sussexes nach Nigeria ist ihr erster Besuch als Paar in diesem Land. Harry reiste nach einem kurzen Zwischenstopp in London nach Abuja, wo er an einer Zeremonie zum 10. Jahrestag der Invictus Games teilnahm, einer Veranstaltung für verletzte, kranke oder verwundete Militärangehörige und Veteranen.

Meghan ist aus Los Angeles angereist, und auf ihrem Reiseplan steht der Besuch eines militärischen Rehabilitationszentrums und verschiedener Organisationen, die sich für das Wohlergehen von Veteranen einsetzen, wie Marquis der Presse mitteilte. Außerdem wird erwartet, dass der Herzog am Samstag gemeinsam mit verwundeten Veteranen ein Sitzvolleyballspiel bestreitet.

Obwohl es sich um eine private Reise handelt, wird das Paar nicht mit dem nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu zusammentreffen. Stattdessen werden sie sich mit den Gouverneuren der Bundesstaaten Lagos und Kaduna treffen.

Der britische Hochkommissar für Nigeria, Richard Montgomery, erklärte auf Anfrage der Medien, dass es kein Treffen mit Tinubu geben werde: "Sie reisen in privater Eigenschaft, nicht in offizieller, daher werden sie sich nicht mit dem nigerianischen Führer treffen.

Verzweifelte Schwierigkeiten

Die nigerianischen Militärangehörigen stehen vor großen Herausforderungen, vor allem während des Boko-Haram-Aufstandes seit 2009. Können wir zusätzliche Informationen zu diesem Thema liefern? Und gibt es Daten über die Zahl der Opfer?

Das nigerianische Hauptquartier für Verteidigung lud das Paar ein, Teil der Invictus-Gemeinschaft zu werden und an den Invictus Games, einer alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung, intensiver teilzunehmen.

Bei den letzten Spielen in Deutschland war Nigeria neben Israel und Kolumbien das erste afrikanische Land, das teilnahm.

Marquis erklärte, dass die Teilnahme am Genesungsprogramm der Invictus Games die Moral der nigerianischen Soldaten gestärkt hat. Außerdem ist Nigeria daran interessiert, die Spiele zu organisieren.

Er erklärte weiter, dass 80 % unserer Soldaten, die an diesen Genesungsprogrammen teilgenommen haben, hoffnungsvoller auf das Leben blicken und glauben, dass dies ihr Selbstwertgefühl und ihr psychologisches Wohlbefinden verbessert hat".

Letztes Jahr verriet Obergefreiter Effiom Antigha, der Kapitän des nigerianischen Teams, dem Sender CNN, dass die Invictus Foundation sein Leben maßgeblich beeinflusst hat: "Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich mich an sportlichen Aktivitäten beteiligen könnte, aber die Invictus Foundation hat mir geholfen, körperlich und geistig aktiv zu werden."

Quelle: edition.cnn.com