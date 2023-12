Sprachrohr der alten PiS-Regierung - Polens neue Regierung strukturiert die öffentlichen Medien um und baut ihre Führung ab

Wer am Mittwoch die Nachrichten des polnischen öffentlich-rechtlichen Senders TVP sehen wollte, wurde enttäuscht: Es gab keine Sendung, nur einen Platzhalter mit Logo und Weihnachtsstern. Der Nachrichtensender TVP Info und sein Webportal wurden sogar komplett geschlossen. Das ist kein technischer Fehler: Die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk hat mit einer Säuberung der öffentlichen Medien begonnen.

Auch die Hauptnachrichten von TVP wurden um 19:30 Uhr abgesetzt. Stattdessen sahen die Zuschauer Marek Czyz, einen berühmten Fernsehjournalisten, der den Sender einst verlassen musste. „Jeder polnische Bürger, der öffentliche Medien finanziert, hat das Recht, von ihnen sachliche, professionelle und ehrliche Informationen zu verlangen“, sagte Ziz. Deshalb gibt es am Donnerstag eine Nachrichtensendung der anderen Art: „Keine Suppe, sondern Wasser.“

Eine Woche nach der Machtübernahme von Tusks Regierung entließ Kulturminister Bartlomie Sienkiewicz auf einen Schlag die gesamte Führung des öffentlich-rechtlichen Senders. Die Entscheidung betreffe die Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsräte von TVP, Polnischem Rundfunk und der Nachrichtenagentur Volksaktionspartei, teilte das polnische Außenministerium am Mittwoch mit. Der neue Aufsichtsrat wurde bestellt und wird die neuen Vorstandsmitglieder wählen.

PiS-Politiker besetzen Hauptquartier des polnischen Fernsehens

Das Kulturministerium verwies deutlich auf einen Parlamentsbeschluss, der die Wiederherstellung der Unparteilichkeit der öffentlichen Medien zum Ziel hatte. Diese Männer galten jahrelang als das Gesicht der rechtsnationalistischen Regierung.

Das Parlament verabschiedete am Dienstag eine Resolution zur Wiederherstellung „der Unparteilichkeit und Zuverlässigkeit der öffentlichen Medien“, der die Mehrheit der neuen Koalition von Premierminister Donald Tusk zustimmte. In dem Bericht heißt es, dass diese Medien ihren gesetzlichen Auftrag verloren haben, zuverlässige und unvoreingenommene Informationen bereitzustellen, und zu parteiischen Medien geworden sind. Das Kulturministerium und das Ministerium für nationale Investitionen, die über Eigentümerausschüsse an diesen Institutionen beteiligt sind, müssen nun Korrekturmaßnahmen ergreifen. Die meisten Mitglieder der regierenden Rechtspopulisten PiS boykottierten die Abstimmung.

Nach der Abstimmung besetzten Politiker von Recht und Gerechtigkeit am Mittwochabend das TVP-Fernsehgebäude, um mit eigenen Erklärungen den „Medienpluralismus“ zu verteidigen. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Partei „Recht und Gerechtigkeit“, der sich gemeinsam mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki an den Protesten beteiligte, sagte: „Es gibt keinen Medienpluralismus oder Kritik an der Regierung. Es gibt keine Demokratie ohne starke Medien, und in Polen sind das öffentliche Medien.“ AFP Reporter sahen auch Polizeiposten in der Zentrale des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

Polnischer Präsident kritisiert die neue Tusk-Regierung

Morawiecki sprach vom „gewaltsamen Einmarsch“ der neuen Fernsehspitze. „Wir sehen den ersten Schritt in Richtung einer Diktatur“, betonte er gegenüber Reportern. Kaczynski sagte, die Politiker für Recht und Gerechtigkeit wollten abwechselnd die Proteste fortsetzen. Der PiS-Abgeordnete Marek Suski bekräftigte am Mittwoch, dass es sich dabei um die Verteidigung der „Medienfreiheit“ handele.

Präsident Andrzej Duda, der der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ nahe steht, kritisierte das Verhalten der neuen Regierung im Medienbereich. Im Onlinedienst X (ehemals Twitter) forderte er Premierminister Tusk und sein Kabinett auf, „die polnische Rechtsordnung zu respektieren“. Er fügte einen Brief an Tusk bei, in dem er betonte, dass „parlamentarische Beschlüsse keine Rechtskraft haben“.

Tusk reagierte sofort und lehnte Dudas Bitte ab. „Wie ich Ihnen gesagt habe, entsprechen die heutigen Maßnahmen unseren Absichten und zielen darauf ab, Recht und Ordnung sowie den guten Anstand im öffentlichen Leben wiederherzustellen.“ Duda könne dabei auf die „eiserne Entschlossenheit“ der Regierung zählen.

Internationale Organisationen kritisieren Polens Pressefreiheit

Tusk und seine Koalitionspartner übernahmen am vergangenen Mittwoch nach einem Wahlsieg im Oktober die Regierung. Die Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine der Prioritäten der Regierung Tusk. Die Opposition und NGOs haben Law and Justice wiederholt vorgeworfen, die Medienfreiheit während ihrer achtjährigen Amtszeit zunehmend eingeschränkt, erhebliche finanzielle Mittel in die Staatsmedien gesteckt und sie zu einem Sprachrohr der Regierungspropaganda gemacht zu haben. Besonderes Augenmerk liegt auf TVP, allgemein bekannt als „TVPiS“.

Die polnische Zeitung Rzeczpospolita kommentierte am Donnerstag die Umstrukturierung der Medien: „Wenn die neue Regierung von Donald Tusk letzte Woche vereidigt wird, werden die ersten Maßnahmen (…) vier Bereiche betreffen: öffentliche Medien, Rechtsstaatlichkeit, Beziehungen zur EU und Staatsunternehmen.“ . Das ist es, was sie tun. Auf den Fluren des Parlaments sagte die Allianz, dass die Reform der öffentlichen Medien noch vor Weihnachten durchgeführt werden müsse. Während der Weihnachts- und Familienfeiertage sollten die Wähler der Allianz das Gefühl haben, dass die neue Regierung wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Das Wichtigste Symbol sollte das polnische Fernsehen sein, insbesondere sein Flaggschiffprogramm Wiadomosci.

Internationale Organisationen kritisierten die einseitige Berichterstattung der öffentlichen Medien über die Kampagne. Laut einem Bericht des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF), das größtenteils von der Europäischen Kommission finanziert wird, haben sich diese Organisationen „vollständig in Propagandawaffen der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit verwandelt“ und sind an der Diffamierung von Kritikern beteiligt. .

Die OSZE-Wahlbeobachtungsmission beklagte, dass der öffentlich-rechtliche Sender „in seiner Berichterstattung eindeutig Recht und Gerechtigkeit favorisierte und gleichzeitig eine offene Feindseligkeit gegenüber der Opposition an den Tag legte“. Gesellschaftspolitische Ereignisse werden immer wieder verzerrt und offen parteiisch beschrieben.

TVP wird von PiS-Gegnern gehasst

Die NGO Reporter ohne Grenzen (RSF) stellte im Jahr 2020 fest, dass einseitige Berichterstattung und „Hassreden“ weiterhin die polnischen Staatsmedien dominierten. Die staatlichen Medien haben sich zum „Propaganda-Sprachrohr der Regierung“ entwickelt. Die Regierung für Recht und Gerechtigkeit habe auch zunehmend versucht, private Medien unter ihre Kontrolle zu bringen, stellte die Organisation in ihrem Bericht aus dem Jahr 2023 fest.

Vor allem TVP Info wurde zum Hassobjekt vieler PiS-Gegner. Viele Teilnehmer großer Demonstrationen gegen die Partei Recht und Gerechtigkeit im Wahlkampf trugen rothaarige Perücken, nachdem ein Radiomoderator Tusk als „rothaarig und gemein“ bezeichnet hatte.

Quelle: www.stern.de