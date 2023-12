Nach einem schrecklichen Jahr voller Klimanachrichten gibt es 5 Gründe, positiv zu denken

Doch inmitten der Düsternis gab es auch Zeichen des Fortschritts. Es wurden Rekorde im Bereich der erneuerbaren Energien aufgestellt, die Welt feierte einen ihrer größten Umweltsiege und die Länder machten einen vorsichtigen, aber historischen Schritt in Richtung einer Zukunft ohne fossile Brennstoffe.

Hier sind fünf Gründe, die uns hoffen lassen.

Ein Anstieg bei den erneuerbaren Energien

Während die Notwendigkeit, sich rasch von den heizenden fossilen Brennstoffen zu verabschieden, immer dringender wird, gibt es weltweit einige Lichtblicke im Bereich der sauberen Energien.

An Halloween begann in Portugal eine rekordverdächtige Serie. Mehr als sechs Tage lang, vom 31. Oktober bis zum 6. November, hat das Land mit seinen mehr als 10 Millionen Einwohnern ausschließlich auf erneuerbare Energiequellen gesetzt und damit ein aufregendes Beispiel für den Rest der Welt gesetzt.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird das Jahr 2023 den bisher größten Zuwachs an erneuerbaren Energiekapazitäten verzeichnen.

China, der größte Klimaverschmutzer der Welt, hat bei den erneuerbaren Energien rasante Fortschritte gemacht und wird sein Wind- und Solarziel fünf Jahre früher als geplant erreichen. Einem im Juni veröffentlichten Bericht zufolge ist Chinas Solarkapazität inzwischen größer als die aller anderen Länder der Welt zusammen.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass China in diesem Jahr auch seine Kohleproduktion hochgefahren hat und sich dem fossilen Brennstoff zuwandte, da verheerende Hitzewellen den Energiebedarf für Klimaanlagen und Kühlung erhöhten und die anhaltende Dürre im Süden des Landes die Versorgung mit Wasserkraft beeinträchtigte, die von ausreichenden Niederschlägen abhängig ist.

Als China und die USA im November ankündigten, dass sie ihre Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels wieder aufnehmen würden, wurden Hoffnungen geweckt, dass die Kohleproduktion des Landes ihren Höhepunkt erreichen und zurückgehen würde, da sie sich zu einem erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien verpflichteten, insbesondere um fossile Brennstoffe zu ersetzen.

Ein Klimaabkommen, das auf fossile Brennstoffe abzielt

Nach mehr als zwei Wochen angespannter Verhandlungen endete der COP28-Klimagipfel in Dubai im Dezember mit einer beispiellosen Verpflichtung von fast 200 Ländern, von fossilen Brennstoffen wegzukommen.

Das Abkommen forderte zwar nicht, dass die Welt aus Kohle, Öl und Gas aussteigt - was mehr als 100 Länder befürwortet hatten -, aber es forderte die Länder auf, zu einem "Übergang weg von fossilen Brennstoffen in Energiesystemen" beizutragen. Dies war das erste Mal, dass alle fossilen Brennstoffe, die Hauptverursacher der Klimakrise, in einer COP-Vereinbarung angesprochen wurden.

Der Präsident der COP28, Sultan Al Jaber, der die Verhandlungen leitete, bezeichnete die Vereinbarung als "historisch" und fügte hinzu, dass sie "einen Paradigmenwechsel darstellt, der das Potenzial hat, unsere Wirtschaft neu zu definieren".

Wie wirksam dieses Abkommen letztendlich ist, wird davon abhängen, was die Länder als nächstes tun, um es umzusetzen. Viele Experten warnten vor Schlupflöchern, die einem weiteren Ausbau der fossilen Brennstoffe Tür und Tor öffnen könnten.

Die Tatsache, dass überhaupt eine Einigung über fossile Brennstoffe erzielt wurde, wurde jedoch weithin als Durchbruch gewertet.

"Wir haben die Menschen dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben", sagte der US-Klimabeauftragte John Kerry nach dem Gipfel zu Christiane Amanpour von CNN und bezeichnete es als "historischen Erfolg".

Sinkende Entwaldung in Brasilien

Nach Jahren steigender Entwaldung im brasilianischen Amazonasgebiet wurden in diesem Jahr gute Fortschritte bei der Reduzierung der Waldzerstörung erzielt.

Der Amazonas ist der größte Regenwald der Welt, und sein Schutz wird als entscheidend für die Eindämmung des Klimawandels angesehen. Er dient als Kohlenstoffsenke, die die den Planeten aufheizende Verschmutzung aus der Atmosphäre aufsaugt. Wenn Wälder oder Bäume zerstört werden, stoßen sie Treibhausgase aus. Entwaldung und Landdegradierung sind für mindestens ein Zehntel der weltweiten Kohlenstoffverschmutzung verantwortlich.

Nach Angaben der brasilianischen Regierung ist die Entwaldung in Brasilien in den 12 Monaten bis Juli um 22,3 % zurückgegangen. Damit hat Präsident Luiz Ignácio Lula da Silva begonnen, sein Versprechen einzulösen, die zügellose Waldzerstörung unter seinem Vorgänger Jair Bolsonaro einzudämmen.

Marcio Astrini, Leiter der Lobbygruppe Climate Observatory, bezeichnete dies als "beeindruckendes Ergebnis", das "Brasiliens Rückkehr auf die Klimaagenda besiegelt".

Dennoch ist die Entwaldungsrate in Brasilien immer noch fast doppelt so hoch wie auf dem historischen Tiefstand von 2012. Rund 9.000 Quadratkilometer Regenwald wurden in diesem Zeitraum vernichtet. Es ist noch ein weiter Weg, um Lulas Versprechen zu erfüllen, bis 2030 keine Abholzung mehr zu erreichen.

Die Ozonschicht erholt sich gut

Die Ozonschicht der Erde ist auf dem besten Weg, sich innerhalb von Jahrzehnten vollständig zu erholen, verkündete ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Expertengremium im Januar, da ozonabbauende Chemikalien weltweit schrittweise aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Ozonschicht schützt den Planeten vor schädlichen ultravioletten Strahlen, aber seit den 1980er Jahren warnen Wissenschaftler vor einem Loch in diesem Schutzschild, das auf ozonschädigende Stoffe zurückzuführen ist, darunter Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die in Kühlschränken, Aerosolen und Lösungsmitteln weit verbreitet waren.

Die internationale Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, den Schaden einzudämmen. Mit dem Montrealer Protokoll, das 1989 in Kraft trat, wurde der Ausstieg aus der Verwendung von FCKW eingeleitet. Die anschließende Erholung der Ozonschicht wird als eine der größten Errungenschaften der Welt im Umweltbereich gepriesen.

Wenn die globalen Maßnahmen beibehalten werden, dürfte sich die Ozonschicht in den meisten Teilen der Welt bis 2040 auf den Stand von 1980 erholen, so die Bewertung. Für die Polargebiete ist der Zeitrahmen für die Erholung länger: 2045 für die Arktis und 2066 für die Antarktis.

Eine im November veröffentlichte Studie lässt jedoch Zweifel an diesen Fortschritten aufkommen. In der in Nature Communications veröffentlichten Studie wird festgestellt, dass das Ozonloch über der Antarktis nicht nur flächenmäßig groß geblieben ist, sondern sich auch während des gesamten antarktischen Frühlings vertieft hat. Einige Wissenschaftler äußerten sich jedoch skeptisch zu den Ergebnissen der Studie, da sie sich auf einen zu kurzen Zeitraum bezog, um Rückschlüsse auf den langfristigen Zustand der Schicht zu ziehen.

Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen steigen

Die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen, und die Verkaufszahlen in den USA haben ein neues Rekordhoch erreicht. Auch in China und Europa werden Elektroautos in großer Zahl verkauft.

Elektrofahrzeuge, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden und damit umweltfreundlicher sind als Benzin- und Dieselfahrzeuge, sind der Schlüssel zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs, der nach Angaben der Internationalen Energieagentur für etwa ein Sechstel der weltweiten Umweltverschmutzung verantwortlich ist.

Laut einem Bericht von Bloomberg New Energy Finance haben die Amerikaner im Jahr 2023 1 Million vollelektrische Fahrzeuge gekauft, was einen Jahresrekord darstellt .

Dem Bericht zufolge machten Elektrofahrzeuge in der ersten Hälfte des Jahres 2023 etwa 8 % aller in den USA verkauften Neufahrzeuge aus. In China entfielen 19 % aller Fahrzeugverkäufe auf Elektrofahrzeuge, und weltweit machten sie 15 % der Verkäufe von neuen Personenkraftwagen aus.

Die Verkäufe von E-Fahrzeugen in Europa stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 47 %, wie aus den Daten des Europäischen Automobilherstellerverbandes (EAMA) hervorgeht. Autohändler haben jedoch gewarnt, dass die Verkäufe zurückgehen, da die Verbraucher auf billigere Modelle warten, die in zwei bis drei Jahren erwartet werden.

