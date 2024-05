Kinder tun sich schwer damit, die Idee des "Coming-out" in einem TikTok-Video zu begreifen.

In bestimmten Situationen finden einige der tiefgründigsten Dialoge in Fahrzeugen statt. Das zeigt ein TikTok-Video aus Australien, in dem eine Mutter ihren Kindern das Wort "Coming-out" erklärt und darauf mit Fassungslosigkeit und Empörung reagiert.

Emmaline Carrol Southwell, eine 41-jährige Mutter von drei Kindern in Melbourne, Australien, nutzt TikTok häufig und hat kürzlich mit einem Video eines Gesprächs, das in ihrem Auto stattfand, Aufmerksamkeit erregt.

Während sie fährt, unterhält sich Southwell mit ihrem achtjährigen Sohn Levi und ihrer fünfjährigen Tochter Violet darüber, dass nicht alle Kulturen, Religionen oder Haushalte Homosexualität akzeptieren. "Es gibt den Begriff 'Coming-out', der bedeutet, dass Menschen ihren Familien sagen müssen: 'Ich bin schwul'", erklärt sie.

Die Kinder sind von dieser Information verblüfft. Sie bringen ihre Verwirrung zum Ausdruck, indem sie sagen: "Was?" und "Warum?", gefolgt von der Frage: "Aber warum müssen sie das sagen?" Southwell pflichtet dem bei und gibt zu bedenken, dass auch Minderjährige ein Coming-out brauchen könnten. Sie fügt hinzu, dass einige homosexuelle Menschen von ihren Familien abgelehnt werden.

Das provoziert eine heftige Reaktion auf den hinteren Plätzen. "Das ist gemein!", rufen sie aus, "WARUM passiert das?" Southwell versucht zu verdeutlichen, dass dies für die Kinder schwer zu begreifen sein mag, fügt aber hinzu, dass es für viele Menschen immer noch Realität ist.

Auf die Frage, ob sich jemand in ihrer Familie outen müsse, antwortet die Gruppe übereinstimmend, dass dies nicht nötig sei, weil sie lieben können, wen sie wollen. Southwell bekräftigt, dass eine offizielle Ankündigung unnötig ist.

In einem Interview mit der Today"-Show erzählte sie, wie dieses Gespräch auf dem Weg zur Schule stattfand und abgebrochen wurde, weil es so intensiv wurde. Auslöser war ein Dokumentarfilm, den die Mutter und ihr Partner über die Herausforderungen eines Coming-outs gesehen hatten. Sie erinnerte sich daran, wie die Kinder fast ununterbrochen Fragen stellten: "Ich hielt an und wir beendeten unser Gespräch, weil sie wirklich verwirrt waren." Sie war angenehm überrascht von der leidenschaftlichen Reaktion der Kinder, und obwohl sie stolz auf sie war, war sie auch etwas überrascht.

Das TikTok-Video wurde Millionen Mal angesehen und hat Tausende von Kommentaren erhalten. Eine Person teilte mit, dass ihre eigenen Söhne vor kurzem den Satz "kämpft wie ein Mädchen" gehört hatten und dessen Bedeutung hinterfragten. "Sie sind revolutionär. Ich liebe sie." Andere schrieben, sie seien unglaublich beeindruckt gewesen. "Ich war zu Tränen gerührt, als Ihr Sohn mit 'Na und' antwortete. Es war so heilsam zu hören, dass sie die Homophobie, mit der ich aufgewachsen bin, verstanden und sofort zurückgewiesen haben." "Ich weine hier vor Freude darüber, dass das 'Coming-out' erklärt werden muss", bemerkte ein Zuschauer. "Ich bin gespannt auf die Welt, die sie mitgestalten werden." Mit einem Hauch von Nostalgie kommentierte eine Person: "Ich wünschte, ich könnte mit diesem Video zurück in die 90er Jahre gehen, um mit einigen Freunden zu teilen, wie die Zukunft aussehen wird."

Southwell sagte, sie sei nicht schockiert über die einfache Akzeptanz des Themas Sexualität durch ihre Kinder. "Wir haben im Laufe der Jahre viele Diskussionen über Sexualität und Geschlechtsidentität geführt und Gespräche geführt, die meiner Meinung nach altersgerecht sind", sagte sie. "Ich möchte immer, dass meine Kinder sich sicher fühlen und in der Lage sind, sie selbst zu sein und zu lieben, wen immer sie wollen.

Quelle: www.ntv.de