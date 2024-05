Japanischer Rückruf aufgrund von Nagetierbestandteilen in Weißbrotscheiben eingeleitet.

Zu der langen Liste von Lebensmittelsicherheitsproblemen, die Japans boomende Wirtschaft, die für ihre fein abgestimmten Lebensmittelexporte bekannt ist, gesellt sich eine neue Panik.

In einer Erklärung erklärte die Pasco Shikishima Corporation, man habe herausgefunden, wie ein Stück eines kleinen Lebewesens in zwei Portionen geschnittenes Brot gelangt sei, und versicherte, dass bisher niemand durch den Verzehr der verdorbenen Brote erkrankt sei.

Später räumten sie gegenüber CNN ein, dass die Reste zu einem Nagetier gehörten.

Der Vorfall betraf eine Charge weißes "Chojuku"-Brot, eine beliebte Sorte, die für ihre besonders zähe Textur bekannt ist und in einer Fabrik im Westen der Präfektur Tokio hergestellt wurde.

Das Unternehmen versprach, alle auf demselben Fließband hergestellten Produkte zurückzurufen und die Produktion vorübergehend zu stoppen, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. Der Rückruf betrifft rund 104.000 Packungen.

"Wir wissen Ihre Vorliebe für unsere Produkte sehr zu schätzen", heißt es in der Erklärung.

Das beanstandete Produkt erblickt in Übersee nicht das Licht der Welt, teilte ein Vertreter des Unternehmens mit.

Japaner entscheiden sich oft für Weißbrot als Alternative zu ihrer traditionellen Küche, wenn sie Lust auf westliche Gerichte haben, die "Yoshoku" genannt werden.

Pasco, dessen Geschichte bis ins Jahr 1920 zurückreicht, ist landesweit tätig und beschäftigt Tausende von Mitarbeitern in Bäckereien, die über das ganze Land verteilt sind.

Der Rückruf ist nicht das einzige Lebensmittelverfahren, mit dem Japan in letzter Zeit konfrontiert war.

Im März zogen die Behörden drei Nahrungsergänzungsmittel von Kobayashi Pharmaceutical, einem der größten Arzneimittelhersteller Japans, zurück, nachdem mehrere Todesfälle gemeldet worden waren. Über hundert weitere Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Warabeya Nichiyo, ein Lebensmittelhersteller, schockierte die Öffentlichkeit mit zwei Fällen von Kakerlaken in seinen Reisbällchen, die in einem 7-Eleven-Laden in Saitama, nördlich von Tokio, verkauft wurden.

Die Lebensmittelkette Simonized, die die weltberühmten Reisschüsseln mit Rindfleisch und Sushi anbietet, musste "Lebensmittelterrorismus"-Streiche über sich ergehen lassen, bei denen Menschen gemeinsam genutzte Sojasaucenbehälter ableckten oder benutzte Essstäbchen für gemeinsamen Ingwer benutzten.

Der Rückruf von Pasco hat in den sozialen Medien einen Sturm ausgelöst, wobei die Kunden zwischen ihrer Vorliebe für die Produkte und dem schrecklichen Fund hin- und hergerissen sind.

Einer der betroffenen Nutzer sagte: "Ich wollte sie nach dem Verfallsdatum einfrieren, als die Nachricht kam... Ich habe die Chojuku am meisten geliebt."

Einige nahmen das Unternehmen ins Visier, indem sie sich über dessen früheren Werbespot lustig machten.

Ein 15-sekündiger Werbespot, in dem es um eine aufgeregte Familie geht, die ihre Liebe zu getoastetem Brot am Morgen zelebriert, mit der Aussage: "Wir tun keine unerwünschten Dinge hinein".

Ein Nutzer bemerkte zynisch: "Ich liebe Chojuku-Brot. Es ist sicher und enthält keine dubiosen Zusatzstoffe. Ich füttere es auch meinem Kind".

"Ich schätze, es schmeckt auch kleinen Tieren", witzelten sie.

