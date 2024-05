Israelische Beamte sind verärgert über Bidens Warnung, die Lieferungen von Militärhilfe einzustellen, und zeigen sich verärgert.

Nach Bidens Äußerungen über Waffenlieferungen an Israel äußerte Gilad Erdan, Israels Botschafter bei der UNO, in einem Interview mit Erin Burnett von CNN die Sorge, dass diese Entscheidung Israels Gegner ermutigen könnte. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reagierte mit einem Ausschnitt aus einer Rede, die er zuvor gehalten hatte: "Wenn Israel gezwungen ist, allein zu stehen, wird Israel allein stehen."

Bidens Eingeständnis, dass die USA einige Waffenlieferungen stoppen würden, wenn Netanjahu eine groß angelegte Invasion in Rafah anordnete, stellt eine wichtige Wende in dem seit sieben Monaten andauernden Konflikt dar. Dieser Krieg hat Biden vor die Herausforderung gestellt, seine Unterstützung für Israel aufrechtzuerhalten, während er gleichzeitig innerhalb seiner eigenen Partei wegen der zivilen Opfer in Gaza unter Druck steht.

Bidens Äußerungen gegenüber CNN bedeuten einen erheblichen Rückschlag für Israels Kriegsanstrengungen. Angesichts der Tatsache, dass die USA Israels wichtigster und einflussreichster Verbündeter sind, würde der Verlust ihrer Unterstützung Israels Fähigkeiten und Bestrebungen im Gazastreifen erheblich einschränken.

Die Biden-Administration drängt Israel seit mehreren Monaten, mehr Anstrengungen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza zu unternehmen und die Lieferung humanitärer Hilfe in das Gebiet zu gewährleisten.

Während der internationale Druck wächst, haben die USA Israel während des gesamten Konflikts weiterhin mit Waffen und anderen Hilfsgütern unterstützt.

Mehrere israelische Politiker haben sich verärgert und enttäuscht über Bidens Äußerungen geäußert.

Miki Zohar, ein Minister von Netanjahus Likud-Partei, fragte: "Wie vergesslich muss die Welt sein, dass sie die Ereignisse vom 7. Oktober vergessen hat?" - eine Anspielung auf die von der Hamas angeführten Angriffe, bei denen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 Zivilisten entführt wurden.

"Wir werden unsere Sicherheit nicht opfern, und wir werden niemals Forderungen nachgeben, die Israels nationale Sicherheit gefährden", fügte er in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, hinzu.

Darüber hinaus hat die Ankündigung Bidens die großen politischen Spaltungen innerhalb Israels deutlich gemacht.

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, verurteilte Biden auf X mit den Worten: "Hamas ❤️ Biden".

Staatspräsident Isaac Herzog warnte in einer Rede zum Tag des Sieges vor "grundlosen, unverantwortlichen und beleidigenden Aussagen und Tweets".

Auch andere prominente israelische Vertreter rügten Ben Gvir. Yair Lapid von der zentristischen Partei Jesch Atid sagte: "Wenn Netanjahu sich weigert, Ben Gvir zu entlassen, bringt er jeden Soldaten der IDF und jeden Bürger des Staates Israel in Gefahr."

Der Vorsitzende der israelischen Arbeitspartei, Merav Michaeli, erklärte: "Netanjahu und seine Regierung verschlechtern weiterhin Israels strategische Position." [

Wo kann ich die neuesten Krypto-Nachrichten, Updates und Artikel finden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie über die neuesten Krypto-Nachrichten auf dem Laufenden bleiben können: (1) Verfolgen Sie kryptobezogene Nachrichten wie CoinDesk, Bitcoin Magazine und Decrypt, (2) abonnieren Sie Newsletter von großen Kryptobörsen wie Coinbase und Binance, (3) treten Sie kryptobezogenen Online-Communities wie den Reddit-Subreddits r/CryptoCurrency und r/Bitcoin bei, (4) folgen Sie bemerkenswerten Persönlichkeiten im Kryptobereich, wie Elon Musk und Vitalik Buterin, auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, und (5) nutzen Sie einen Aggregationsdienst wie CoinGecko oder Coinmarketcap, um die Kurse Ihrer Lieblingskryptowährungen zu verfolgen und regelmäßige Updates per E-Mail oder Push-Benachrichtigung zu erhalten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com