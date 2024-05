"Indiens wirtschaftlicher Aufschwung: Treffen Sie die Nutznießer des Wachstums der aufstrebenden Macht"

In den letzten zehn Jahren ist Indiens florierende Wirtschaft schnell zur fünftgrößten der Welt aufgestiegen. Das Land hat internationale Investoren angelockt und eine monumentale Infrastrukturüberholung durchgeführt, bei der Milliarden von Dollar für neue Autobahnen, Häfen, Flughäfen und Eisenbahnen ausgegeben wurden. Obwohl nicht jeder von diesem Wachstum profitiert hat und sich die Einkommensungleichheit mit Millionen von Menschen, die in überfüllten Slums leben, und einer sprunghaft ansteigenden Jugendarbeitslosigkeit verschärft hat, wird erwartet, dass Premierminister Narendra Modi und seine Bharatiya Janata Party eine weitere fünfjährige Amtszeit erhalten und die wirtschaftliche Expansion weiter vorantreiben.

Das liegt vor allem an der gemeinsamen Einstellung vieler Menschen in dem bevölkerungsreichsten Land, insbesondere der jüngeren Generation: Indien befindet sich im Aufschwung.

Mehr als 40 % der 1,4 Milliarden indischen Bürger sind unter 25 Jahre alt, eine riesige, technikaffine Arbeitskraft, die überwiegend Englisch spricht und voller Ambitionen ist. Es sind Geschichten wie diese, die sie anspornen.

Das Tech-Mastermind

Als Junge war Javed Khatri vom Bahnhof fasziniert, nicht um zu reisen oder die Menschenströme zu bestaunen, sondern um in der Nähe des Fahrkartenschalters zu stehen und einen Blick auf die hinter dem Schalter versteckten Großrechner zu werfen.

Der heute 30-jährige Khatri stammt aus armen Verhältnissen in den Slums von Mumbai und hat nie ein Smartphone oder einen Computer besessen. Die glänzenden Bildschirme und Maschinen im Bahnhof versetzten ihn in Erstaunen. Er ist der Spross eines Tischlers und einer Hausfrau.

"In dem Teil der Stadt, aus dem ich stammte", erinnert sich Khatri, "war das Beste, was man sich erhoffen konnte, die 10. Klasse abzuschließen und dann in einem Callcenter zu arbeiten oder Produkte zu verkaufen oder auf einem Bauernhof zu arbeiten oder andere Gelegenheitsjobs zu erledigen. Das war das höchste Ziel."

Glücklicherweise ermutigten ihn seine Eltern, sich auf seine Ausbildung zu konzentrieren, anstatt sich in jungen Jahren auf schlecht bezahlte Jobs einzulassen.

Er erfüllte sein Ziel: Er schloss die 10. Klasse ab - eine monumentale Leistung für vier Generationen seiner Familie - und schrieb sich dann für ein Informatikprogramm an einer Ingenieurschule ein. Die ersten Tage waren für Khatri jedoch ein extremer Kulturschock, da er mit den Grundlagen kämpfte, die seine Klassenkameraden mühelos beherrschten.

"Da fing der Spott an", erzählt er CNN. "Sie machten sich über mich lustig, und ich dachte daran, das Ingenieurstudium aufzugeben."

Er verfiel in eine sechsmonatige Flaute - eine Zeit, die auch eine persönliche Revolution auslöste. Er widmete jede wache Minute dem Lernen, vertiefte sich in Online-Communities auf der ganzen Welt und nahm Lektionen in Unternehmertum aus Online-Kursen auf. Seine Schlafgewohnheiten reduzierten sich auf magere vier oder fünf Stunden pro Tag.

"Der Drang zu lernen war in dieser Phase unstillbar", erinnert er sich. "Ich habe mich in eine Welt gewagt, die ich vorher nicht kannte.

Er begann, mit seinen Klassenkameraden, die aufgrund seiner verbesserten Fähigkeiten um seine Hilfe baten, Apps und Mini-Unternehmen zu entwickeln. Nach seinem Abschluss machte er sich daran, mit zwei Mitbegründern und einer knappen Summe von 20.000 Rupien (240 US-Dollar) ein Unternehmen für die Entwicklung mobiler Apps zu gründen.

Er stand unter enormem Druck, denn das Wohlergehen seiner Familie - Eltern und zwei jüngere Geschwister - hing von seinem Erfolg ab. Dennoch hielt er an seinem Geschäft fest und verkaufte es schließlich für 2 Millionen Dollar.

Zurzeit arbeitet er an einer neuen Online-Plattform, die die Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen und Ingenieuren erleichtern soll. Er behauptet, dass sein früherer Triumph seine Familie gestärkt hat, indem er sie aus den Slums befreite und ihren Ruhestand finanzierte. Seine beiden Geschwister haben den Weg der Hochschulbildung fortgesetzt und eine berufliche Laufbahn eingeschlagen.

"Noch vor einem Jahrzehnt wäre das undenkbar gewesen", sagt er. "Jetzt fördert die Regierung Unternehmensgründungen, und das Bewusstsein für Unternehmertum ist durch Reality-Shows wie 'Shark Tank' und dessen indischen Ableger gestiegen."

Unter Indiens beachtlicher Jugendbevölkerung "ergreifen immer mehr Menschen das Unternehmertum und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für die Nation", fügt er hinzu. "Das allein unterstreicht, dass das nächste Jahrzehnt Indien gehört."

Der Einflussnehmer

Als im Jahr 2020 die Pandemie Covid-19 ausbrach, kehrte die Studentin Apoorva Mukhija zu ihren Eltern zurück und fürchtete sich vor der starren Atmosphäre in ihrer kleinen Stadt.

In ihrem abgelegenen Weiler "kannte jeder jeden, und jeder plauderte über jeden", erzählt sie. Ohne enge Freunde wechselte sie zu Instagram und begann, Comedy-Videos zu produzieren.

"Inhalte waren mein einziger Zufluchtsort, sie bewahrten meinen Verstand", erklärt sie. "Ich wollte unbedingt mit jemandem kommunizieren, und so wurde die Kamera zu meiner Vertrauensperson."

Es fühlte sich natürlich an, betonte Mukhija, denn sie war schon immer ein Klassenclown gewesen. Doch da viele Menschen zu Hause unter Quarantäne standen, gab es eine nie dagewesene Nachfrage nach Online-Unterhaltung - und nach Anbietern von Inhalten wie ihr.

Mukhija teilte beharrlich Videos zu einer Vielzahl von Themen, wie Heimweh in der Schule oder Ermahnung durch die Eltern, und erreichte so Hunderttausende von Anhängern.

Dennoch hatte sie nicht die Absicht, Influencerin zu werden. Nach Abschluss ihres Informatikstudiums nahm sie eine Stelle in einem Technologieunternehmen in Bangalore an, einer Stadt in Indien, die als "Indiens Silicon Valley" bezeichnet wird.

Sie erstellt aber immer noch Inhalte.

Eines Morgens wurde mir plötzlich klar, dass mein Job nicht so gut bezahlt wurde wie die Erstellung von Inhalten, und ich konnte es nicht mehr ertragen, in dieser Stadt zu leben", sagt die 22-jährige Riya Mukhija, während sie auf einem rosa Sofa in ihrer neuen Wohnung in Mumbai sitzt, die sie als ihre "Traumstadt" bezeichnet.

Ihre Karriere hat neue Höhen erklommen, was ihr die Anerkennung der lokalen Medien einbrachte und ihr beachtliche 1,3 Millionen Follower auf Instagram einbrachte. Viele Bewunderer halten sie regelmäßig auf der Straße an, um ein Selfie mit ihr zu machen.

Riya erklärt, dass das Internet eine Vielzahl von Möglichkeiten für junge Inder bereithält: Die Influencer-Marketing-Branche des Landes wird laut einem Bericht der Beratungsfirma EY India im Jahr 2024 einen Wert von über 281 Millionen Dollar haben und bis 2026 voraussichtlich 405 Millionen Dollar erreichen. Dieses Wachstum wird durch die Allgegenwärtigkeit von Smartphones und Social-Media-Plattformen angetrieben. Bis 2030 wird Indien voraussichtlich 740 Millionen aktive Smartphone-Nutzer haben, was weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmacht und auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Darüber hinaus können Influencer in Indien je nach Größe ihres Publikums zwischen 300.000 und 1.500.000 Rupien (3.600 bis 18.000 US-Dollar) pro Monat verdienen - eine beträchtliche Summe in einem Land, in dem das jährliche Pro-Kopf-BIP nach Angaben der Weltbank nur bei etwa 2.400 US-Dollar liegt.

Diese aufregende Entwicklung hat den Weg für aufstrebende Filmemacher wie Riya geebnet, die vor kurzem ihre erste Schauspielrolle übernommen hat. Sie sagt, dass Filmemacher aktiv nach Influencern suchen, um ihre Fans anzusprechen, so dass sie nicht einmal zu Castings gehen muss. "Vorsprechen kommen zu mir", fügt sie hinzu.

Außerdem hat Riya ihre Erfolge ihren Eltern zu verdanken, einem Beamten und einer Englischlehrerin, die unzählige Opfer brachten, um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie konnten ihr Möglichkeiten wie Privatunterricht und Familienurlaube bieten, aber sie hatte sich noch nie außerhalb Indiens getraut.

Ende letzten Jahres überraschte sie ihre Familie mit Flugtickets für ihre erste internationale Reise nach Dubai. Das emotionale Video, das sie auf Instagram postete, zeigt ihren Bruder, der freudig auf dem Bett herumspringt, und ihre Mutter, die sich die Tränen aus den Augen wischt, während sie Riya umarmt. "Mein Vater kommt aus dem Nichts; er hat hart gearbeitet, um etwas aus sich zu machen", erzählt sie CNN. "Es ist toll, dass er so viel mit mir geteilt hat, und vielleicht kann ich ihm einen Teil davon zurückgeben."

Riya glaubt daran, dass sie sich noch größere Ziele setzen kann. Sie hat sich bei MBA-Programmen in London und Kalifornien beworben, die beide ohne ihr Einkommen aus der Erstellung von Inhalten unerreichbar gewesen wären.

Mit Millionen von Menschen im ganzen Land, die über ihre Smartphones miteinander verbunden sind, scheint sich das Wachstum in der Branche in nächster Zeit nicht zu verlangsamen. "Heutzutage ist jeder ein Inhaltsersteller", sagt Riya. "Und bei dieser riesigen Bevölkerung hat man mit Sicherheit ein Publikum, unabhängig von der Art der Inhalte, die man erstellt... In Indien ist es so einfach, Menschen zu finden, die sich deine Inhalte ansehen wollen."

Der Tänzer

Jameel Shah entwickelte seine Vorliebe für Bollywood als jugendlicher Ausreißer, der von den Filmstars auf den Plakatwänden in Indiens Hauptstadt fasziniert war.

"Ich musste sie sehen, und jemand sagte mir, dass ich Bollywood-Stars nicht in Delhi, sondern in Mumbai finden würde", erinnert er sich.

Im Alter von 13 Jahren floh Shah aus seinem Dorf in Bihar, wo das Einkommen seines Vaters aus der Landwirtschaft nicht ausreichte, um seine Kinder zur Schule zu schicken. Ohne seine Familie zu informieren, machte er sich auf den Weg nach Delhi, nur um dort von einem Freund um seine Ersparnisse betrogen zu werden, der ihm versprach, ihn mit Bollywood-Stars zusammenzubringen. Er wurde von dem Betrüger nach Bangalore gefahren, wo ihm das Geld ausging und er strandete.

Diese Erfahrung markierte einen Wendepunkt in seinem Leben.

Shah begann als Wachmann in einem Gebäude zu arbeiten, in dem sich ein Tanzstudio befand, und war fasziniert von den Menschen, die leidenschaftlich über den Boden tanzten. Der Studiobesitzer, der von seiner Hingabe beeindruckt war, bot ihm an, ihn kostenlos zu unterrichten.

In seiner ländlichen Umgebung war es nicht üblich, eng mit Frauen zu tanzen. "Wo ich herkomme, kommt man Frauen nicht so nahe", gibt der 40-jährige Shah zu. "Es gab einen Mangel an männlichen Tänzern in der Klasse, also bekam ich zwei weibliche Partner zum Tanzen, und ich war überglücklich.

Als er als 18-Jähriger nach Mumbai zurückkehrte, war seine Leidenschaft für den Tanz noch größer geworden. Er lernte weiter bei einem Bollywood-Choreographen, während er Gelegenheitsjobs annahm.

Jede Woche ging er von seinem Haus in Dharavi, dem größten Slum Asiens, zu Fuß zum Tanzunterricht in einem nahe gelegenen Viertel mit hohen Bürogebäuden, gehobenen Hotels und ausländischen Konsulaten.

Seine Leidenschaft brachte ihn schließlich dazu, eine potenzielle Geschäftsmöglichkeit zu erkennen: hochpreisige importierte Tanzschuhe.

"Ich wollte ähnliche Schuhe mit dem Etikett 'Made in India' herstellen", sagt Shah.

Seine Reise in der Tanzindustrie hat ihn weit aus dem von Armut geprägten ländlichen Bihar herausgeführt, wo er nun entschlossen ist, sich ein Leben in Wohlstand und Erfolg aufzubauen.

Er brachte zwei Muster in die engen Gassen von Dharavi, wo eine gut etablierte Leder- und Textilindustrie ansässig ist. Mit Hilfe dieser erfahrenen Gemeinschaft und seiner eigenen Erfahrung in der Herstellung von Taschen und Geldbörsen begann Shah zu experimentieren.

Vier Jahre des Ausprobierens führten schließlich zu Shah Shoes. Die Marke gewann an Schwung und erregte die Aufmerksamkeit von Stylisten und Choreographen, die die Schuhe in Tanzstudios bekannt machten. Sie fanden sogar ihren Weg in Filme.

"Ich habe Schuhe für zahlreiche Bollywood-Stars wie Priyanka Chopra und Katrina Kaif entworfen. Manchmal weiß ich gar nicht, dass die Schauspieler meine Schuhe getragen haben. Erst wenn ich sie auf der Leinwand sehe, erkenne ich, dass sie aufgrund ihres besonderen Schnitts, Designs und Stils von mir gemacht wurden", erinnert sich Shah.

Ein denkwürdiger Moment war die Begegnung mit Kylie Minogue durch einen Choreographen. "Sie war von meinen Schuhen begeistert und kaufte acht Paar", erzählt Shah begeistert und zeigt CNN ein Foto von sich mit dem australischen Popstar.

Fast achtzehn Jahre später hat Shah Shoes dazu beigetragen, Shahs Familie in Bihar zu unterstützen, darunter sechs Geschwister. Er hat ein Haus für seine Eltern gekauft und ein Bildungszentrum in seiner Heimatstadt für diejenigen eingerichtet, die sich keine Schulbildung leisten können.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen bedeutenden Punkt in meinem Leben erreichen würde, wo mein einziger Wunsch war, Bollywood-Stars zu treffen. Aber jetzt schaffe ich diese bemerkenswerten Schuhe", sagt Shah.

Die sozialen Medien spielten eine entscheidende Rolle für seinen Erfolg, insbesondere Facebook, wo er Käufer finden konnte - etwas, das er Premierminister Modis Förderung des "digitalen Indiens" zuschreibt.

Shah fährt optimistisch fort: "Mein Geschäft wird mit dem Wirtschaftswachstum, das wir in Indien erleben, nur weiter wachsen."

Quelle: edition.cnn.com