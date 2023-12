In der Demokratischen Republik Kongo beginnen Wahlen

Bintu Keita, der Chef der Friedenstruppe der Vereinten Nationen im Kongo (MONUSCO), berichtete vorab, dass „Gewalt, Vandalismus und Zerstörung von Wahlkampfmaterialien sowie Hassreden“ während des Wahlkampfs eskaliert seien. Trotz ihrer reichen natürlichen Ressourcen ist die Demokratische Republik Kongo eines der ärmsten Länder der Welt; zwei Drittel der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Im Osten des Landes sind seit Jahrzehnten bewaffnete Rebellengruppen aktiv.

Präsident Tshisekedi ist seit 2019 an der Macht und sieht sich einer gespaltenen Opposition gegenüber, was ihn zum Favoriten für eine Wiederwahl macht. Neben dem 60-Jährigen bewerben sich noch 18 weitere Kandidaten um das Präsidentenamt.Tshisekedis größter Herausforderer dürfte Moise Katumbi sein, ein wohlhabender Geschäftsmann und ehemaliger Gouverneur der Bergbauprovinz Katanga. Die Wahlergebnisse werden voraussichtlich erst in einigen Tagen bekannt gegeben.

