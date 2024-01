Hyundai- und Kia-Diebstähle steigen seit 2020 um mehr als 1000 % an

Diebstahlversicherungsansprüche für gefährdete Hyundais und Kias sind zwischen dem ersten Halbjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2023 um mehr als 1000 gestiegen, so die Daten des Highway Loss Data Institute, einer Branchengruppe, die Versicherungsstatistiken verfolgt.

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 wurden etwa 1,6 von 1.000 versicherten Hyundais und Kias als gestohlen gemeldet. Das war etwa gleich viel wie bei allen anderen Automarken. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 stieg diese Zahl jedoch auf 11,2 pro 1.0000. Die Diebstahlsrate für alle anderen Automarken blieb in etwa gleich.

In der ersten Jahreshälfte 2023 waren die Diebstahlschäden bei Hyundai und Kia laut HLDI mehr als siebenmal so hoch wie bei Fahrzeugen anderer Hersteller.

Bestimmte ältere Hyundai- und Kia-Modelle aus den Jahren 2015 bis 2019 sind besonders anfällig für Autodiebe. Günstigere Versionen von Fahrzeugen wie dem Hyundai Santa Fe und Tucson sowie dem Kia Forte und Sportage, die mit einem schlüsselfertigen Zündsystem ausgestattet sind - im Gegensatz zu Fahrzeugen, die nur per Knopfdruck gestartet werden müssen - werden etwa doppelt so häufig gestohlen wie andere Fahrzeuge ähnlichen Alters.

Nach Angaben des HLDI verfügen viele dieser Fahrzeuge nicht über einige der grundlegenden Technologien zur Diebstahlsicherung, wie z. B. elektronische Wegfahrsperren, die in den meisten anderen Fahrzeugen dieser Baujahre vorhanden sind. Elektronische Wegfahrsperren basieren auf einem Computerchip im Auto und einem weiteren im Schlüssel, die miteinander kommunizieren, um zu bestätigen, dass der Schlüssel echt ist und wirklich zu diesem Fahrzeug gehört.

Hyundai und Kia operieren in den Vereinigten Staaten als getrennte Unternehmen, aber die Hyundai Motor Group besitzt einen großen Anteil an Kia, und verschiedene Hyundai- und Kia-Modelle teilen sich einen Großteil ihrer Technik. Neuere Modelle sind weniger anfällig für Diebstähle.

In einigen Bundesstaaten wie New York, Washington und Delaware kam es nach Angaben des HLDI in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres zu einem deutlichen Anstieg der Diebstahlschäden bei Hyundai und Kia. In Maryland zum Beispiel stieg die Zahl der Diebstahlschäden von vier pro 1.000 versicherte Fahrzeuge im letzten Halbjahr 2022 auf 14 im ersten Halbjahr 2023.

Die Methode des Diebstahls, bei der die Metallspitze eines USB-Kabels zum Starten des Autos verwendet wird, verbreitete sich über soziale Medien, insbesondere TikTok.

Laut HLDI stiegen die Vandalismusschäden bei den betroffenen Hyundais und Kias in der ersten Jahreshälfte 2023 dreimal so hoch wie bei den anderen Fahrzeugen auf dem Markt. Der Anstieg sei wahrscheinlich auf fehlgeschlagene Diebstahlsversuche zurückzuführen, heißt es weiter.

Vermutlich ist der rasche Anstieg der Diebstähle darauf zurückzuführen, dass das Bewusstsein für die Schwachstelle und die Techniken zu ihrer Ausnutzung gestiegen ist, so Matt Moore, Senior Vice President bei HLDI. Während sich der Diebstahltrend zunächst in den sozialen Medien verbreitete, wurde auch in den traditionellen Medien darüber berichtet, wie anfällig diese Fahrzeuge sind. Die Medienberichterstattung kann aber auch dazu dienen, die Menschen darüber zu informieren, dass es Möglichkeiten gibt, ihre Fahrzeuge zu schützen.

"Ich denke, es ist wichtig, den Verbrauchern, die diese Fahrzeuge besitzen und anfällig sind, zu zeigen, dass es Abhilfe gibt", sagte er.

Anfang dieses Jahres haben sich Hyundai und Kia mit bis zu 9 Millionen Fahrzeugbesitzern auf einen Vergleich in Höhe von 200 Millionen Dollar geeinigt, um die Vorwürfe auszuräumen, dass die Autohersteller nicht genug für die Sicherheit ihrer Fahrzeuge getan hätten. Neben den Zahlungen für gestohlene und beschädigte Fahrzeuge umfasste der Vergleich auch die Installation von Anti-Diebstahl-Software und die Kosten für andere Maßnahmen zur Diebstahlprävention.

Das Problem hat sich so weit ausgebreitet, dass einige Autoversicherer in bestimmten Märkten die Deckung dieser älteren Hyundai- und Kia-Modelle einfach verweigert haben, was bei Versicherern nicht häufig vorkommt.

Beide Autohersteller verwiesen auf die Maßnahmen, die sie ergriffen haben, um ihren Kunden diebstahlsichere Ausrüstungen und Technologien zur Verfügung zu stellen. Sie haben auch mit der örtlichen Polizei zusammengearbeitet, um Lenkradschlösser an die Besitzer dieser Modelle zu verteilen.

"Kia unternimmt weiterhin bedeutende Schritte, um unsere Kunden zu unterstützen, wenn Kriminelle Methoden des Diebstahls anwenden, die in den sozialen Medien propagiert werden, um bestimmte Fahrzeugmodelle zu stehlen oder zu versuchen, sie zu stehlen", sagte Kia-Sprecher James Bell im Rahmen einer ausführlichen Erklärung, in der die Maßnahmen des Unternehmens beschrieben werden. Er forderte die in Frage kommenden Kunden auf, das Software-Upgrade zu installieren, das sein Kia Anfang des Jahres eingeführt hat.

Hyundai teilte mit, dass das Unternehmen in einer Reihe von Großstädten vorübergehend Servicezentren eingerichtet hat, um Diebstahlschutzsoftware in Fahrzeugen zu installieren.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com