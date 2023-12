Leute - Haddish bestreitet den DUI-Vorwurf

Die amerikanische Komikerin und Schauspielerin Tiffany Haddish (44, Girls Trip) hat Vorwürfe wegen Trunkenheit am Steuer zurückgewiesen. Laut US-Medienberichten bekannte sie sich über ihren Anwalt vor einem Gericht in Los Angeles nicht schuldig. Die nächste Anhörung in dem Fall ist nach Angaben des Unterhaltungsportals Us Weekly für Mitte Februar geplant.

Haddish wurde Ende November in Beverly Hills, Kalifornien, wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Laut TMZ.com war Haddish nicht an dem Vorfall beteiligt. Sie sagten, sie sei schlafend am Steuer eines stehenden Autos mit laufendem Motor mitten auf der Straße gefunden worden. Der Komiker trat zuvor in einem Comedy-Club in West Hollywood auf.

Im Januar 2022 war auch Haddish in einen ähnlichen Vorfall verwickelt. Zu diesem Zeitpunkt erhielt die Polizei in Atlanta (Georgia, USA) die Meldung, dass ein Fahrer am Steuer eingeschlafen sei. Haddish wurde vorübergehend festgenommen.

Haddish ist bekannt für Komödien wie Girls Trip (2017), Businesswoman (2020) und The Haunting of Hill House (2023). Außerdem spielt sie in der Serie „The Afterparty“ des Streamingdienstes Apple+ mit.

Quelle: www.stern.de