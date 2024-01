Gesundheitsexperten warnen: Ende 2022 droht die Gefahr einer neuen Coronavirus-Variante

Untervarianten des Omicron-Coronavirus zirkulieren weiterhin weltweit, und "wir sehen, dass Omicron das tut, was Viren tun: Es nimmt unterwegs Mutationen auf, die ihm helfen, ein wenig der Immunität zu entgehen, die durch eine frühere Infektion oder Impfung ausgelöst wurde", sagte Andrew Pekosz, ein Mikrobiologe und Immunologe an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.

"Wir haben seit geraumer Zeit keine großen Sprünge in der Entwicklung von Omicron gesehen", sagte er. Aber "es kommt langsam in ein Stadium, in dem wir es weiter beobachten müssen".

In den Vereinigten Staaten verursachen die Omicron-Subvarianten XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 und XBB fast alle Covid-19-Infektionen, so die Daten der US Centers for Disease Control and Prevention.

Für diese Woche schätzt die CDC, dass XBB.1.5 nun 40,5 % der Fälle in den USA verursacht, gefolgt von BQ.1.1 mit 26,9 %, BQ.1 mit 18,3 %, BA.5 mit 3,7 % und XBB mit 3,6 %.

"SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, verändert sich ständig und akkumuliert im Laufe der Zeit Mutationen in seinem genetischen Code. Es wird erwartet, dass weiterhin neue Varianten von SARS-CoV-2 auftauchen werden", schreiben CDC-Forscher in ihrem Data Tracker. "Einige Varianten werden auftauchen und wieder verschwinden, während andere auftauchen und sich weiter ausbreiten und frühere Varianten ersetzen können."

Die Ableger von Omicron scheinen auch weltweit zu dominieren, aber da sich das Coronavirus weiter ausbreitet - vor allem in China nach der raschen Lockerung der Beschränkungen durch Peking - gibt es jetzt Bedenken darüber, wohin sich die Covid-19-Trends im Jahr 2023 entwickeln könnten und wie groß das Risiko ist, dass neue Varianten entstehen.

"Es ist besorgniserregend", sagt Dr. William Schaffner, Professor in der Abteilung für Infektionskrankheiten am Vanderbilt University Medical Center in Nashville und medizinischer Direktor der Nationalen Stiftung für Infektionskrankheiten. "Und das hat natürlich zu der jüngsten Ankündigung der CDC geführt, dass sie Menschen, die aus China ins Land kommen, dazu verpflichten wird, sich testen zu lassen und negativ zu sein, bevor sie ins Land kommen.

Die US-Gesundheitsbehörden kündigten am Mittwoch an, dass Reisende aus China ab dem 5. Januar ein negatives Covid-19-Testergebnis vorweisen müssen, bevor sie in die USA fliegen dürfen. Passagiere, die aus China in die USA einreisen, müssen sich spätestens zwei Tage vor dem Flug testen lassen und ihrer Fluggesellschaft vor dem Einsteigen einen Nachweis über den negativen Test vorlegen.

Beamte kündigten außerdem an, dass die CDC das auf Reisenden basierende Genomüberwachungsprogramm auf die Flughäfen in Seattle und Los Angeles ausdehnt, wodurch sich die Gesamtzahl der teilnehmenden Flughäfen auf sieben erhöht und etwa 500 wöchentliche Flüge aus mindestens 30 Ländern erfasst werden, darunter etwa 290 wöchentliche Flüge aus China und den umliegenden Gebieten.

Die chinesische Regierung hat nicht viele Informationen über die genetische Zusammensetzung der Viren, die sie dort entdeckt, weitergegeben, sagte Schaffner.

"Weil die chinesische Regierung dies nicht getan hat, war das der Hauptgrund, warum die CDC diese neue Reisevorschrift eingeführt hat. Es geht sicherlich nicht darum, die einfache Übertragung von Covid aus China hier zu verhindern. Wir haben reichlich Covid. Das wäre so, als würde man den Leuten sagen, sie sollen keinen Eimer Wasser in ein Schwimmbad schütten", sagte er. "Mit diesen Reisetests wollen wir uns etwas Zeit verschaffen und einen gewissen Puffer zwischen uns und China schaffen, falls plötzlich eine neue Variante in diesem Land auftauchen sollte.

Er fügte hinzu, dass die USA "so viel Zeit wie möglich" benötigen, um Impfstoffe und Virostatika zu aktualisieren, damit sie auf eine möglicherweise auftretende besorgniserregende Variante reagieren können.

Es ist wirklich eine Art schwarzes Loch".

Die US-Testanforderungen für Reisende werden "etwas Zeit gewinnen", aber sie werden nicht verhindern, dass neue Covid-19-Fälle in die Vereinigten Staaten kommen oder neue Varianten auftauchen, sagte Dr. Carlos Del Rio, der leitende stellvertretende Dekan der Emory School of Medicine und des Grady Health Systems in Atlanta.

"Ich glaube nicht, dass wir einen großen Nutzen sehen werden, ehrlich gesagt", sagte er über die Reisebestimmungen. "Das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist, dass die Chinesen mehr Transparenz zeigen und uns genau sagen, was vor sich geht, und das ist so ziemlich eine diplomatische Entscheidung. Hier geht es um Diplomatie."

Was die der Öffentlichkeit zugänglichen genetischen Daten über Coronaviren in China angeht, so ist das wirklich eine Art schwarzes Loch", so Pekosz. Fast 250 Millionen Menschen in China könnten sich in den ersten 20 Tagen des Dezembers mit Covid-19 angesteckt haben, so eine interne Schätzung der obersten Gesundheitsbeamten des Landes, wie Bloomberg News und die Financial Times letzte Woche berichteten.

"Was mich wirklich beunruhigt, sind die anhaltenden Infektionen und die Frage, ob in China weitere Varianten produziert werden, die für uns von besonderem Interesse sein könnten, und die Frage lässt sich nicht beantworten, indem man die Leute testet, bevor sie ins Flugzeug steigen", sagte Pekosz.

"Was wir wirklich brauchen, ist eine viel bessere Sequenzierung der Viren von Personen, die aus China einreisen, damit wir besser verstehen können, welche Arten von Varianten dort zirkulieren", sagte er und fügte hinzu, dass die chinesischen Behörden während der gesamten Pandemie nicht sehr transparent mit ihren Daten über Varianten umgegangen sind.

Mehr Ausbreitung, mehr Varianten

Die ständige Ausbreitung eines Virus kann zum Entstehen von Varianten führen. Je mehr sich ein Virus ausbreitet, desto mehr mutiert es.

"Für die Entstehung einer Variante - und das gilt nicht nur für Covid, sondern auch für die Influenza und viele andere Viren - ist es entscheidend, dass das Virus mit zunehmender Zahl der Fälle Mutationen ansammelt, die die Immunität wirksamer umgehen oder das Virus wirksamer übertragen können", so Pekosz.

"Wenn man also eine Situation hat, wie sie sich in China abzeichnet, wo es Millionen von Infektionen geben wird, ist jede dieser Infektionen nur eine zusätzliche Gelegenheit für das Virus, eine zufällige Mutation zu erhalten, die es besser macht, Menschen zu infizieren", sagte er. "Kombiniert man das mit der Tatsache, dass die chinesische Bevölkerung weniger als optimale Impfstoffe verwendet hat und offensichtlich nicht so gut darin war, die Bevölkerung aufzufrischen wie andere Länder, bedeutet das, dass es wahrscheinlich eine geringere Immunität in der Bevölkerung gibt".

Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben die Zahl der Coronavirus-Genomsequenzen und anderer damit zusammenhängender Daten, die sie an die globale Datenbank GISAID übermitteln, deutlich erhöht".

Viele Experten sind jedoch der Meinung, dass dies nicht ausreicht.

GISAID teilte am Mittwoch in einer E-Mail an CNN mit, dass das chinesische Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention und mehrere regionale Zentren in China "die Zahl der eingereichten Genomsequenzen und der zugehörigen Metadaten aus den in den letzten Tagen entnommenen Proben deutlich erhöht haben".

Die Zahl der Genomsequenzen aus China ist nach Angaben von GISAID bis Freitag auf knapp 1.000 gestiegen.

GISAID bestätigte auch, dass die Sequenzen aus China "alle den bekannten, weltweit zirkulierenden Varianten, die zwischen Juli und Dezember 2022 in verschiedenen Teilen der Welt beobachtet wurden, sehr ähnlich sind", verglichen mit den 14,4 Millionen Genomen in seiner Datenbank.

"Diese neuesten Daten liefern eine Momentaufnahme der Evolution der Omicron-Varianten und zeigen, dass diese jüngsten gemeinsamen Sequenzen aus China eng mit Varianten verwandt sind, die bereits seit einiger Zeit im Umlauf sind", so GISAID.

Was die Zukunft bringen könnte

Die Covid-19-Konzentration in den Vereinigten Staaten ist derzeit relativ "stabil", aber es gibt immer noch etwa 350 Todesfälle pro Tag, die mit der Krankheit zusammenhängen, so Dr. Jessica Justman, außerordentliche Professorin für Epidemiologie an der Mailman School of Public Health der Columbia University und leitende technische Direktorin des globalen Gesundheitsprogramms ICAP.

Zwar liegen die Covid-19-Werte immer noch weit unter denen früherer Ausbrüche, aber in einigen Teilen der USA sind die Tendenzen steigend. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist im letzten Monat um fast 50 % gestiegen, und es besteht die wachsende Sorge, dass die Fallzahlen nach den Winterferien wieder ansteigen könnten.

Um das Risiko einer verstärkten Ausbreitung von Covid-19 zu verringern, so Justman, ist es wichtig, dass die Menschen im neuen Jahr ihre Covid-19-Impfungen auf dem neuesten Stand halten.

Nach Angaben der CDC haben nur 14,6 % der US-Bevölkerung im Alter von 5 Jahren und älter eine aktuelle Auffrischungsimpfung erhalten.

"Wohin gehen wir also? Das führt mich nach China", sagte Justman.

"Ich mache mir Sorgen, dass China im Moment ein riesiger Inkubator für SARS-CoV-2 ist. Es besteht die Möglichkeit, dass es so viele Infektionen gibt und damit auch neue Varianten", sagte sie.

"Ich denke, dass wir im Jahr 2023 neue Varianten sehen werden, die Anlass zur Sorge geben", so Justman. "Die Frage ist: Werden wir wieder an einen Punkt kommen, an dem wir eine besorgniserregende Variante haben, die so schwere Krankheiten verursacht, dass wir den Schutz durch frühere Infektionen und Impfungen nicht mehr nutzen können? ... Ich werde optimistisch sein und sagen, dass ich nicht glaube, dass wir an diesen Punkt zurückkehren werden."

Arlette Saenz und Nikki Carvajal von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com