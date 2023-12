Prinz Harry und Herzogin Meghan - Geheimer Familienurlaub in der Karibik

Viele Menschen sehnen sich danach, an einen tropischeren Ort zu reisen, besonders um Weihnachten herum. Offenbar haben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zusammen mit Sohn Prinz Archie (4) und Tochter Prinzessin Lilibet (2) ihre Wahlheimat Kalifornien verlassen, um in die Karibik zu reisen. Ein kurzer und geheimer Familienurlaub.Das Portal „CRhoy“ veröffentlichte entsprechende Fotos und Videos der Familie, die sie in Costa Rica zeigten. Berichten zufolge verbrachten die vier etwa eine Woche in dem gemieteten Haus.

Auch die Generaldirektion Einwanderung und Ausländer bestätigte den entsprechenden Bericht auf Anfrage. Also reisten Harry, Meghan, Archie und Lilibet am 14. Dezember 2023 in das Land ein und verließen das Land am 20. Dezember 2023 wieder. Zur Weihnachtszeit kehrte die Familie für die Feiertage nach Hause nach Montecito zurück.

Archie wird zu Weihnachten keine teure Kamera kaufen

Während einer Frage-und-Antwort-Runde mit dem Streamingdienst Netflix verriet Herzogin Meghan kürzlich, was ihr Sohn Archie definitiv nicht unter dem Weihnachtsbaum sehen wird. Der junge Hobbyfotograf wollte eine teure Leica-Kamera, aber nicht mit Meghan: „Ich sagte: ‚Du bekommst keine Leica. Nicht einmal zu Weihnachten‘.“ In der Zwischenzeit könnte er vielleicht seine Mutter umstimmen?

Quelle: www.stern.de