ESPN schweigt nach Aaron Rodgers' hässlichem Angriff auf Jimmy Kimmel

Der Sportmoderator löste am Dienstag eine Flut von Reaktionen aus, als er es zuließ, dass der verschwörungswissbegierige und verletzte Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, in seiner Sendung grundlos andeutete, dass Jimmy Kimmel in Dokumenten genannt werden könnte, die Jeffrey Epsteins Mitarbeiter identifizieren.

Kimmel, unbestreitbar einer der hellsten Stars im Disney-Universum, wehrte sich gegen die Behauptung auf dem Schwestersender von ABC und sagte, dass die "rücksichtslosen Worte" seine Familie "in Gefahr" brächten und dass, wenn er so weitermache, die beiden "die Fakten vor Gericht weiter diskutieren" würden.

McAfee seinerseits hat sich am Mittwoch entschuldigt. Der Sportmoderator, der gegenüber Andrew Marchand von der New York Post zugab, dass er Rodgers siebenstellige Summen für einen Auftritt in seiner Sendung zahlt, erklärte seinem Publikum, dass seine Sendung "aufmunternd, fröhlich und lustig" sein soll und dass er es nicht mag, "wenn wir jemals mit etwas Negativem in Verbindung gebracht werden".

"Es gibt Dinge, über die sich die Leute sehr aufregen, vor allem, wenn es sich um so schwerwiegende Anschuldigungen handelt", sagte McAfee. "Deshalb entschuldigen wir uns dafür, dass wir ein Teil davon waren."

Die nicht sehr eindringliche Entschuldigung, die einen ganzen Tag nach der beleidigenden Bemerkung erfolgte, kam viel zu spät. Rodgers' vermeintlicher "S**t-Talk-Witz" über Kimmel, wie McAfee ihn beschrieb, war um die Welt gesprungen und hatte der Vorstellung Luft gemacht, der Komiker sei ein Komplize des verurteilten Pädophilen Epstein.

Ein Sprecher von ESPN lehnte es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern, und ein Vertreter von Disney reagierte nicht, als ich mich am Mittwoch an ihn wandte, trotz der ungewöhnlichen Situation, in der eine der prominentesten Persönlichkeiten des Unterhaltungsmagnaten innerhalb der Mauern des Magic Kingdom verleumdet wurde.

Es ist unwahrscheinlich, dass Bob Iger davon begeistert ist, dass der Ruf eines seiner Top-Talente auf Disneys eigenem Sportsender in den Schmutz gezogen wird. Aber vielleicht sollte sich der Chef des Mäusehauses mit dem Ritual vertraut machen, denn mit McAfee auf der Gehaltsliste werden sich derartige Vorfälle sicher wiederholen.

Tatsächlich unterstreicht das Kimmel-McAfee-Rodgers-Drama ein wachsendes Problem für ESPN, das im vergangenen Mai einen Fünf-Jahres-Vertrag über 85 Millionen Dollar mit McAfee abgeschlossen hat , um seine Rolle im Sender zu erweitern und die "The Pat McAfee Show" auf den Äther zu bringen. Anstatt mit Sportkommentaren auf sich aufmerksam zu machen, haben McAfees wöchentliche Gespräche mit Rodgers für Schlagzeilen gesorgt, die Alex Jones von InfoWars neidisch machen könnten.

Der Impfgegner Rodgers, der sich selbst als Kämpfer für die "medizinische Freiheit" bezeichnet, hat seine Plattform bei ESPN wiederholt und schamlos genutzt, um die Covid-19-Impfstoffe in Frage zu stellen, denen die wissenschaftliche Gemeinschaft die Rettung unzähliger Menschenleben und die Wiederherstellung der Normalität in der Gesellschaft nach einem Jahr des Stillstands, der die Weltwirtschaft brutal erschütterte, zu verdanken hat. Aber Rodgers scheint sich nicht darum zu scheren, was die überwältigende Zahl der medizinischen Fachleute glaubt. Stattdessen hat er sich in den Fiebersumpf begeben, der von Leuten wie Alex Berenson und Tucker Carlson besetzt ist.

Rodgers hat Dr. Anthony Fauci angegriffen, den Anti-Impf-Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy Jr. hochgejubelt und Travis Kelce als "Mr. Pfizer" verspottet, weil er mit dem Pharmakonzern wirbt. Erst neulich hat Rodgers in McAfees Sendung eine, wie die Daily Mail es nannte, "bizarre Anti-Impf-Tirade" losgelassen, in der er davon sprach, dass Impfbefürworter angeblich "Marionettenspieler" seien.

Rodgers ging mit diesem Unsinn auf ESPN hausieren und wurde dabei von einem schadenfrohen McAfee ermutigt. Anstatt sich zu wehren, lacht McAfee oft anerkennend mit dem NFL-Spieler, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den seine unverantwortliche Rhetorik mit sich bringen kann.

Und, um ehrlich zu sein, haben ESPN und Disney es nicht viel besser gemacht. Anstatt den gefährlichen Cocktail aus verschwörerischem Müll anzuprangern, den Rodgers seinen Zuschauern auftischt, hat sich ESPN - das sich selbst als "weltweit führend im Sport" bezeichnet - dafür entschieden, zu schweigen, da es offenbar nicht in der Lage oder nicht willens ist, den Mut aufzubringen, für die Wahrheit einzutreten.

