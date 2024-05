Erleben Sie die bedauerliche KI-Entropie, die das Silicon Valley geschaffen hat.

Am Anfang, als die Teilnehmer über ihre Gedanken zum Park plaudern, hält ein ikonischer Charakter, gespielt von Jeff Goldblum (10/10, einfach perfekt), eine weitsichtige Rede, die sich auf die moderne Diskussion über künstliche Intelligenz beziehen könnte.

"Du kannst die Gefahr nicht erkennen, die in dem steckt, was du hier tust, richtig John? Genetische Macht ist etwas Außergewöhnliches, das es auf unserem Planeten noch nie gegeben hat. Aber Sie gehen damit um wie ein Kind, das gerade die Waffe seines Vaters entdeckt hat. Sie haben sich auf die Schultern von Genies gestellt, um so schnell wie möglich etwas zu erreichen, und bevor Sie überhaupt wussten, was Sie hatten, haben Sie es patentiert, verpackt und verkauft", erklärt er.

Seine Rede schließt mit dem ikonischen Satz: "Eure Wissenschaftler waren so besessen davon, ob sie etwas tun konnten oder nicht, dass sie nicht darüber nachdachten, ob sie es tun sollten oder nicht."

Das am wenigsten überzeugte Mitglied der Gruppe wird als Luddit abgetan, und die Erzählung geht weiter. KI-Skeptiker - die zahlreich sind und nicht unbedingt mit der Gruppe der Hut tragenden Randgruppen verbunden sind - drängen das Silicon Valley, die Einführung von KI in der Öffentlichkeit zu verlangsamen.

Die Dringlichkeit dieser Skeptiker wird jedoch nicht beachtet, da sie wie eine Lachnummer behandelt werden. Technologieunternehmen, die sich über ihre leistungsstarken Computerinnovationen freuen, tun so, als hätten sie die Pistole ihres Vaters gefunden.

Ein typisches Beispiel: Apple und Google - die maßgeblich zum technologischen Fortschritt beigetragen haben - springen auf den KI-Zug auf, um den Absatz ihrer neuesten Tablets und Smartphones anzukurbeln. Die Präsentation von KI als Schlüsselfunktion ist jedoch ein schneller Weg, um den Investoren die Botschaft zu vermitteln, dass sie auf dem neuesten Stand der Technik sind, und sie vielleicht von der Tatsache abzulenken, dass diese Unternehmen in den letzten Jahren keine wirklich transformative Technologie hervorgebracht haben.

Kürzlich sorgte ein Werbespot für das neueste iPad von Apple für Aufregung im Internet. Die Werbung zeigt eine riesige Industriepresse, die Gegenstände zerkleinert, die die menschliche Kreativität symbolisieren. Zu den Objekten, die von der Presse zermalmt werden, gehören ein Klavier, ein Plattenspieler, auf dem Sonny & Chers Hit "All I Ever Need Is You" aus dem Jahr 1972 gespielt wird, Farbdosen, Bücher und eine Spielkonsole mit Space Invaders. So geht es weiter, bis sich die Maschine als das neue iPad entpuppt - die dünnste und leistungsstärkste Version von Apple, die von einem hochmodernen KI-Chip angetrieben wird. Die Kritiker auf Twitter hatten eine Menge dazu zu sagen.

Der Filmemacher Asif Kapadia kommentierte: "Es ist die ehrlichste Metapher für das, was Tech-Unternehmen mit Künstlern, Musikern, Kreativen, Schriftstellern und Filmemachern machen: sie ausquetschen, sie ausnutzen, nicht gut bezahlen und alles nehmen und dann sagen, es gehöre ihnen allein."

Der Komiker Luke Barnett scherzte: "Wenn Sie diese iPad-Werbung komisch fanden, hätten Sie den ersten Schnitt sehen sollen, in dem sie alle Ihre Lieblingscharaktere aufgereiht und erschossen haben."

Apple hat sich daraufhin für die Werbung entschuldigt und erklärt: "Unser Ziel ist es, die verschiedenen Möglichkeiten zu würdigen, wie Nutzer sich ausdrücken und ihre Ideen mit dem iPad zum Leben erwecken. Mit diesem Video haben wir das Ziel verfehlt, und es tut uns leid."

Anfang der Woche behauptete Tim Cook (CEO von Apple), dass der leistungsstarke M4-Chip die neuen KI-Tools von Apple antreiben würde. Die Aussage lief auf Folgendes hinaus: "Hey Wall Street! Die Leute kaufen unser Zeug nicht mehr, aber wartet, bis wir KI-Bots einbauen!"

Auf der anderen Seite hat Google aggressiv für sein Pixel-Smartphone geworben, das mit einer KI-gestützten Fotobearbeitungssoftware ausgestattet ist. Ihre Werbespots, in denen Menschen gezeigt werden, die diese Funktion nutzen, um ihre Online-Follower zu täuschen, erregen viel Aufmerksamkeit.

In den Spots benutzt ein Mann ein Trampolin, um einen Basketball zu dunken, und bearbeitet dann das Titelfoto so, dass es aussieht, als hätte er es selbst getan. Ein unvollkommenes Gruppen-Selfie wird so bearbeitet, dass es den Anschein von Perfektion erweckt. Ein Vater wirft sein Kind sanft in die Luft, nur damit die Anzeige so manipuliert wird, dass das Kind ohne besonderen Grund höher in die Luft geschickt wird.

Damit sagt Google: "Seht uns an!". Über die Sinnlosigkeit des Ganzen wird kaum nachgedacht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um eine Verzerrung um der Verzerrung willen.

Unsere Smartphones und Tablets wurden entwickelt, um unser Leben zu verbessern, indem sie uns helfen, das Haus zu verlassen und an den Strand zu gehen oder uns mit Freunden zu treffen, und zwar mit Hilfe eines vielseitigen Geräts, das in die Tasche passt.

In naher Zukunft wird die künstliche Intelligenz diese Geräte angeblich in hilfreiche virtuelle Assistenten verwandeln, die all die alltäglichen Aufgaben übernehmen, die wir als lästig empfinden. Man träumt davon, dass man sagt: "Bestelle mein übliches Frühstück im Café in der Nähe des Büros, ich bin in 10 Minuten da, um es abzuholen", und die KI wird die Aufgabe ohne Probleme ausführen. Aber diese Zukunft ist noch nicht da. Im Moment scheinen die KI-gestützten Funktionen auf Tablets und Smartphones eher unterentwickelt als vielversprechend zu sein.

Verzerrte Bilder mögen harmlos erscheinen, wenn sie in den sozialen Medien geteilt werden, aber sie können sich in mächtige Propaganda verwandeln, die von bösartigen Akteuren verbreitet wird. Es gibt Gerüchte, dass Apple seine eigenen KI-Kreationen wie ChatGPT vorstellen wird, die die Websuche revolutionieren könnten. Generative KI-Bots neigen jedoch dazu, falsche Antworten zu geben und Halluzinationen zu entwickeln. Was passiert, wenn diesen Bots die von Menschen generierten Daten ausgehen und sie darauf zurückgreifen, ihren eigenen Text zu erstellen, wie eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt, ist immer noch ein Rätsel.

Zu denjenigen, die Bedenken äußern, gehören Pioniere der KI-Branche, die in der KI-Debatte mit Jeff Goldblum verglichen werden können. Sie plädieren nicht für die Ausrottung der KI, sondern dienen eher als gesunde Skeptiker, die in Frage stellen, ob wir mit diesen Entwicklungen fortfahren sollten.

Natürlich waren wir nicht in die Marketinggespräche von Apple oder Google eingeweiht.

