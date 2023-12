Tarifstreit - Einzelhandel: Streik geht trotz neuem Verhandlungstermin weiter

Im Tarifstreit im Einzelhandel will die Gewerkschaft Verdi trotz eines neuen Gesprächstermins an einem angekündigten Warnstreik festhalten. „Die bundesweiten Streiks, die derzeit in dieser Woche bis Heiligabend laufen, werden vom Verhandlungstermin in Hamburg nicht berührt“, sagte Verdi. „Sie werden wie geplant fortgesetzt.“

Die Retail Leaders Association hatte zuvor angekündigt, dass sie nach mehr als 60 erfolglosen Tarifverhandlungsrunden und hochrangigen Diskussionen in verschiedenen Tarifverhandlungsbereichen versuchen werde, am 28. Dezember eine neue Einigung zu erzielen.

„Es ist gut, dass die Arbeitgeber unsere Terminvorschläge angenommen haben und in diesem Jahr wieder an den Verhandlungstisch wollen. Denn wer nicht redet, wird keine Lösung finden“, sagte Corinna Groß, Leiterin des Bundeseinzelhandels Gruppe.VERDI Bundesvorstand.

Gross fügte hinzu: „Das Schlimme ist, dass sie uns offen drohen und das ist die letzte Chance, zu einer Einigung zu kommen.“ Nur weitere Verbesserungen des Angebots können zu einem Abschluss führen. „Tarifrichtlinien akzeptieren wir nicht! Daher gehen wir nun davon aus, dass der Arbeitgeber tätig wird und hoffen, dass wir zu einem Abschluss für die Arbeitnehmer der Hansestadt kommen können.“

Der Handelsverband Deutschland (HDE) bezeichnete den Termin als „letzte Chance für eine Einigung in diesem Jahr“. Der Tarifstreit im Einzelhandel dauert seit Monaten an und wurde von mehreren Streikaktionen der Gewerkschaften begleitet. Verdi verlangt unter anderem, dass der Einzelhandelsumsatz in allen Regionen ein Jahr lang um mindestens 2,50 Euro pro Stunde steigt. Je nach Bundesland gibt es zusätzliche Anforderungen. Ende November hielten die Vertreter ein hochrangiges Treffen auf Bundesebene ab, das letztlich jedoch zu keinem Fortschritt führte.

Einsendeschluss ist Ende des Monats

Grundlage für die Verhandlungen solle laut HDE das letzte verbesserte Angebot im November sein. Der Arbeitgeber schlägt daher vor, den Tarif über einen Zeitraum von 24 Monaten um insgesamt 10,24 % zu erhöhen. Darüber hinaus beinhaltet das Angebot eine Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro und den kollektivvertraglichen Mindestlohn. Der Arbeitgeber stellt ein Ultimatum: „Dieses Angebot ist nur bis zum 31. Dezember 2023 garantiert.“

Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft vor, einfach ihre ursprüngliche Forderung nach einer durchschnittlichen Lohnerhöhung von etwa 15 % über 12 Monate zu wiederholen. „Verdi hat in den vergangenen Tarifmonaten die Erwartungen seiner Mitglieder zu hoch geschraubt“, sagte HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke. „Angesichts der Zurückhaltung des Durchschnittsverbrauchers ist die Lücke zu groß im Vergleich zu dem, was Einzelhandelsunternehmen finanziell stemmen können.“

Das Angebot enthalte alle für einen Kurzzeittarifvertrag erforderlichen Bestandteile, teilte der HDE mit, was zunehmend von Arbeitnehmern und auch Mitgliedern des Verdi-Tarifausschusses bestätigt werde. „Hintergrund ist sicherlich die wachsende Sorge, dass die Verhandlungen im neuen Jahr unter neuen Umständen geführt werden“, sagte Harker. „Die Mitarbeiter sind sich bewusst, dass einige Unternehmen ihre eigenen Lösungen finden werden und dass die Tarifpolitik möglicherweise auch im Jahr 2023 bestehen bleibt.“ und wenn die Inflation sinkt, werden bisherige Angebote in dieser Form nicht mehr verfügbar sein.“

