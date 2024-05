Eine unerwartet positive Entwicklung ist auf dem Aktienmarkt zu verzeichnen.

Die vorübergehende Unterbrechung der boomenden Aktienrallye 2024 hat die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Händler befürchten, dass die anhaltend hohen Zinsen zu hohen Kreditkosten für die Verbraucher führen, die Unternehmensgewinne schmälern und den Markt belasten werden.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass höhere und länger anhaltende Zinssätze nicht zwangsläufig erhebliche Verluste für die Portfolios bedeuten, selbst wenn es wenig Spielraum für weiteres Wachstum gibt.

Seit der Einführung des S&P 500 Benchmark-Index ist dieser während der Zinspausen der Fed um durchschnittlich 13 % gestiegen, wie aus den Daten von LPL Financial für die letzten 35 Jahre hervorgeht. In den sechs Zeiträumen, in denen die Zinsen unverändert blieben, stieg der S&P 500 um 14 %, und zwar vom Zeitpunkt der letzten Zinserhöhung im Juli 2023 bis zum Ende des aktuellen Zeitraums.

Wie Jeff Buchbinder, Chef-Aktienstratege bei LPL Financial, in einer kürzlich erschienenen Notiz feststellte, sind diese längeren Pausen in der Regel günstig für Aktien. Die Sorge um sinkende Aktienkurse tritt auf, wenn die Fed aufgrund wirtschaftlicher Schwäche zu Zinssenkungen gezwungen ist, nicht aber in der aktuellen Situation.

Trotz des aggressiven Kampfes der Fed gegen die Inflation, der zu einem himmelhohen Zinsniveau geführt hat, hat sich die US-Wirtschaft als widerstandsfähig erwiesen. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor stark, die Verbraucherausgaben sind weiterhin lebhaft, und die Aktien haben zahlreiche Rekorde gebrochen.

Trotz dieser positiven wirtschaftlichen Anzeichen und der Daten, die auf eine anhaltende Inflation hindeuten, gab es Befürchtungen, dass die Fed die Zinsen erneut anheben würde. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hat jedoch in seiner Rede auf der Pressekonferenz des Offenmarktausschusses nach der Sitzung die Bedenken zerstreut.

Während die Fed für 2024 insgesamt drei Zinssenkungen prognostiziert hat, gehen verschiedene Wirtschaftsexperten davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr noch mindestens ein- oder zweimal senken könnte. Laut dem CME FedWatch Tool erwarten die Händler, dass die Fed im Herbst mit der Lockerung der Zinssätze beginnen wird.

Der Arbeitsmarktbericht vom April brachte ermutigende Anzeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt, ohne zu kollabieren. Die Wirtschaft hat im vergangenen Monat 175.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, was einen Rückgang gegenüber den revidierten 315.000 Arbeitsplätzen im März bedeutet und dem Niveau vor der Pandemie entspricht. Darüber hinaus stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche auf 231.000, die höchste Zahl seit August 2023, ein weiteres Zeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes.

Darüber hinaus sind die jährlichen Lohnzuwächse, die als potenzieller Inflationsauslöser genau beobachtet werden, zusammen mit dem Lohnwachstum auf den niedrigsten Stand seit Mai 2021 gefallen. Die Verlangsamung der Lohnzuwächse und des Lohnsummenwachstums im April gibt einigen Anlegern Hoffnung, dass die Fed die Inflation kontrollieren kann, ohne eine Rezession auszulösen.

David Russell von Barclays deutete dies in einer Notiz an: "Die Argumente für Zinssenkungen haben etwas an Stärke gewonnen. Vielleicht erlebt 'Goldlöckchen' ein Comeback".

US-Regierung schließt sich mit Banken zusammen, um eine Allianz für Cybersicherheit zu bilden, Project Fortress

Die US-Regierung bildet eine Allianz mit der Wall Street, um die Abwehrkräfte des Finanzsektors gegen Cyberangriffe zu stärken, die eine erhebliche Bedrohung für unsere Wirtschaft darstellen. Die Partnerschaft mit dem Namen Project Fortress zeigt, wie groß die von Hackern ausgehende Gefahr für die Banken ist. Dies geht aus einem Schreiben eines hochrangigen Beamten des Finanzministeriums an die CEOs hervor, das CNN vorliegt.

Die neue öffentlich-private Allianz umfasst defensive Maßnahmen wie ein Cyber-Hygiene-Tool, das Unternehmen auf Schwachstellen untersucht, und einen neuen automatischen Bedrohungs-Feed. Die Allianz geht jedoch über die Verteidigung hinaus. Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo erklärte in einem Schreiben, das diese Woche an Bankenverbände verschickt wurde, dass die Allianz auch "offensive Maßnahmen" umfasst, bei denen die nationalen Sicherheitsinstrumente des Finanzministeriums und die US-Strafverfolgungsbehörden zum Einsatz kommen, um potenziellen Gegnern eine klare Botschaft zu übermitteln, dass ihre Cyberangriffe auf das US-Finanzsystem Konsequenzen haben werden.

Zu diesen nationalen Sicherheitsinstrumenten gehört auch der Einsatz des Sanktionsteams des Finanzministeriums, wie eine mit der Situation vertraute Person mitteilte.

Indiens wohlhabendste Milliardäre beteiligen sich an den umstrittensten Wahlen des Landes

Zwei der reichsten Geschäftsleute der Welt, Mukesh Ambani und Gautam Adani, mischen sich in die höchst umstrittenen indischen Wahlen ein, berichtet Diksha Madhok.

In Indien finden derzeit massive Parlamentswahlen statt, bei denen sich Premierminister Narendra Modi wahrscheinlich eine dritte Amtszeit in Folge sichern wird. Ambani und Adani sind beide Fans von Modis wirtschaftlichem Fortschritt in den letzten zehn Jahren.

Während Modi auf die Unterstützung dieser Milliardäre angewiesen ist, könnten sie aufgrund ihres extremen Reichtums mit Gegenreaktionen rechnen.

Diese beiden Männer ähneln den Industriellen, die zum Aufstieg des "Goldenen Zeitalters" in Amerika beigetragen haben. Ihre lautstarke Unterstützung für Modi hat scharfe Kritik von rivalisierenden Politikern hervorgerufen.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung beschuldigte Modi kürzlich seinen politischen Hauptkonkurrenten, Geld von Mukesh Ambani, dem Chef von Indiens wertvollstem Privatunternehmen Reliance Industries, und Gautam Adani, dem Gründer der Adani-Gruppe, einem auf Häfen und Energie spezialisierten Konglomerat, zu erhalten.

Auf der Kundgebung fragte Modi: "Warum hat Shahzade Ji während dieser Wahl aufgehört, über Ambani und Adani zu sprechen? Die Menschen beginnen, ein verstecktes Geschäft zu vermuten." Der Begriff "Shahzade" bezieht sich auf Rahul Gandhi, der seit langem das Gesicht der größten indischen Oppositionspartei, des Indian National Congress, ist.

"Wie viel Geld haben Sie von Ambani und Adani erhalten?" erkundigte sich Modi auf der Kundgebung.

