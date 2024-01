Ein arktischer Wind bringt extreme Kälte nach Skandinavien, während tödliche Überschwemmungen Westeuropa treffen

Ein arktischer Sturm hat Nordschweden und Finnland Rekordtiefsttemperaturen und heftigen Schneefall beschert und ein Chaos auf den Straßen verursacht.

In Kvikkjokk-Årrenjarka in Nordschweden wurde am Mittwoch mit -43,6 Grad Celsius die niedrigste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1887 gemessen, sagte Sverker Hellström, Meteorologe am Schwedischen Meteorologischen und Hydrologischen Institut.

Schneeverwehungen haben zu schweren Beeinträchtigungen auf den Straßen geführt, so dass die Menschen in ihren Autos festsaßen, sagte Hellström gegenüber CNN.

Am Donnerstag evakuierten die Rettungsdienste einem Reuters-Bericht zufolge Hunderte von Menschen, die über Nacht wegen des starken Schneefalls in ihren Autos eingeschlossen waren.

Im äußersten Nordwesten Finnlands fielen die Temperaturen in der Gemeinde Enontekiö auf -42,4 Grad Celsius und damit auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren.

Eine Frau wurde am Dienstag tot aufgefunden, nachdem sie in einem Schneesturm in Nordfinnland Ski gefahren war, und ihr Kind wurde am Mittwoch immer noch vermisst, wie Reuters berichtet.

Skandinavien hat seit Dezember mit klirrender Kälte zu kämpfen. In Norwegen lag die Durchschnittstemperatur im Dezember 2,3 Grad unter dem Durchschnitt, in Schweden und Finnland lagen die Temperaturen in einigen Regionen sogar bis zu 6 Grad unter dem Durchschnitt.

Die sehr kalte Witterung könnte auch dazu beigetragen haben, dass der Bottnische Meerbusen zwischen Schweden und Finnland früher als üblich vollständig zugefroren ist, sagte Mika Ratanen, ein Forscher am Finnischen Meteorologischen Institut. Dies sei der früheste Wintereinbruch seit 2011, sagte er gegenüber CNN.

"Derzeit sieht es so aus, als ob wir in diesem Winter eine ziemlich gute Eissituation in der Ostsee haben werden, wahrscheinlich die beste, die wir seit vielen Jahren hatten", sagte er gegenüber CNN.

Es wird erwartet, dass die derzeitigen kalten Temperaturen bis Donnerstag anhalten, bevor sie in der nächsten Woche wieder auf einen durchschnittlichen Wert ansteigen.

Die Kälte in Skandinavien steht im Gegensatz zu den viel milderen Temperaturen weiter südlich in Europa, wo es tödliche Stürme gibt.

Auch im Vereinigten Königreich gibt es Hunderte von Hochwasserwarnungen, nachdem der Sturm Henk mit starkem Wind und heftigem Regen über den Süden des Landes hinweggefegt ist.

Der Sturm forderte mindestens ein Todesopfer: Ein Mann starb am Dienstag, als in Gloucestershire im Südwesten Englands ein Baum auf sein Auto stürzte, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Während Henk nun vorüber ist, werden laut der Europäischen Datenbank für Unwetter für Donnerstag und Freitag weitere Regenfälle für Südengland vorhergesagt.

Dieser Regen wird zwar nicht so heftig ausfallen wie in den vergangenen Tagen, aber er wird auf bereits gesättigte Böden fallen und die Gefahr weiterer Überschwemmungen erhöhen.

Das gleiche Unwetter führte in Nordfrankreich zu starken Überschwemmungen, die Hunderte von Menschen ohne Strom ließen und mehr als 370 Evakuierungen erzwangen.

Für das nordfranzösische Departement Pas-de-Calais gilt am Donnerstag wegen Überschwemmungen "Alarmstufe Rot", für weitere sechs Departements in der Region gilt die nächsthöhere Alarmstufe Orange, so der nationale Wetterdienst Météo France.

Die lokalen Behörden haben die Menschen in den betroffenen Gebieten gewarnt, nicht in ihre Keller zu gehen, Reisen zu vermeiden und sich von Wasserstraßen fernzuhalten.

Der Sturm kommt einige Monate nach dem Sturm Ciarán, der im November Orkanstärke brachte und mehrere Todesopfer forderte, über Nordwesteuropa.

Der Klimawandel, der in erster Linie auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist, führt dazu, dass extreme Wetterereignisse wie starke Regenfälle und Stürme immer häufiger und intensiver werden.

Da sich die Erdatmosphäre erwärmt, kann sie mehr Wasserdampf aufnehmen - wenn es also regnet, regnet es viel intensiver, was die Wahrscheinlichkeit von zerstörerischen Überschwemmungen erhöht.

Das vergangene Jahr war weltweit das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Pierre Bairin und Maya Szaniecki von CNN haben Berichte beigesteuert.

Quelle: edition.cnn.com