Die Wall Street erhält Auftrieb durch neue Arbeitsmarktzahlen.

Die Zahl der Personen, die in den Vereinigten Staaten Arbeitslosenunterstützung beantragen, steigt, und diese Information schlägt Wellen auf dem Aktienmarkt. Grund dafür ist die Aussicht auf eine rasche Zinssenkung durch die Federal Reserve.

Auf dem US-Markt stiegen die Aktien aufgrund der Vorhersagen niedrigerer Zinssätze infolge der jüngsten Entwicklungen auf dem US-Arbeitsmarkt. Dennoch gerieten einige Unternehmen aufgrund von enttäuschenden Finanzberichten unter Verkaufsdruck. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,9 % höher bei 39 387 Punkten, während der S&P 500 um 0,5 % auf 5214 Punkte und der technologieorientierte Nasdaq-Index um 0,3 % auf 16 346 Punkte zulegte.

Die Zahl der neuen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist in der vergangenen Woche leicht gestiegen und lag bei 231.000. Experten hatten mit einer Zahl gerechnet, die näher am Durchschnitt der letzten vier Wochen von 215.000 liegt. Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management, erklärte: "Wenn die Beschäftigungsdaten schwächer ausfallen als erwartet, unterstützt dies überraschenderweise den Markt, da die Informationen eher auf eine Zinssenkung als auf eine Zinserhöhung hindeuten." Die US-Notenbank versucht, die Inflation einzudämmen und den heißen Arbeitsmarkt abzukühlen, indem sie die Zinssätze erhöht.

Die Aktien von Airbnb brachen um 6,9 % ein, da das Unternehmen einen Rückgang des Wachstums in Nordamerika meldete. Der Chipdesigner Arm verzeichnete ebenfalls einen Rückgang, seine Aktien fielen um 2,3 %. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/2025 entsprach nicht den Erwartungen. Der in den USA ansässige Fleischersatzhersteller Beyond Meat und die Online-Spieleplattform Roblox mussten Einbußen hinnehmen, da beide Unternehmen aufgrund der hohen Inflation einen Rückgang der Kundenausgaben verzeichneten. Beyond Meat brach um 14 % ein, während Roblox einen Rückgang von 22 % hinnehmen musste.

Die Aktien von Tesla rutschten um 1,6 % ab, da das Elektroautounternehmen Gerüchten zufolge Anfang der Woche weitere Stellen in China abbaute. Auch die chinesische Wirtschaft machte Schlagzeilen. Erstaunlich starke Außenhandelsdaten für April deuteten auf einen möglichen Aufschwung in dem Land hin. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 1,5 %, während die Importe um 8,4 % zunahmen und damit den erwarteten Anstieg von 4,8 % übertrafen.

Die Möglichkeit einer stärkeren chinesischen Wirtschaft ließ den Ölmarkt hoffen, denn die Rohölsorten Nordsee Brent und US WTI stiegen um jeweils 0,7 % und erreichten 84,20 $ bzw. 79,60 $ pro Barrel (159 Liter). Zu diesem Anstieg trug auch der Rückgang der US-Lagerbestände bei. Laut ANZ Research kam es zu einer drastischen Verringerung der US-Lagerbestände, da die Raffinerieaktivitäten in Erwartung einer steigenden Benzinnachfrage während der Sommerferiensaison zunahmen.

