Die israelischen Militäraktionen in Rafah reichen von Luftangriffen bis hin zu Angriffen am Boden, wie Satellitenbilder zeigen.

Einige kürzlich aufgenommene Bilder deuten darauf hin, dass die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) nun auch außerhalb der unmittelbaren Nähe des Grenzübergangs zwischen Ägypten und dem Gazastreifen aktiv sind, nachdem Israel dieses Gebiet am Montagabend besetzt hat. Auf den Bildern, die zwischen dem 5. und 7. Mai aufgenommen wurden, sind Gebiete zu sehen, die offenbar mit Bulldozern geräumt wurden und auf denen sich Fahrzeuge der IDF sammeln. Darüber hinaus scheinen einige Streitkräfte vom Grenzübergang Rafah aus mehr als eine Meile in den Gazastreifen vorgedrungen zu sein.

Diesen Aktivitäten vor Ort geht eine Reihe von Luftangriffen auf Rafah voraus, bei denen in den letzten 24 Stunden in erheblichem Umfang Gebäude zerstört wurden und nach einem Bericht eines örtlichen Krankenhauses mindestens vier Menschen ums Leben kamen. Die Satellitenbilder deuten darauf hin, dass diese Angriffe noch andauern, wobei auf einem Bild anhaltender Rauch an einem Ort zu sehen ist.

Auf Videoaufnahmen, die CNN vorliegen, sind Menschen zu sehen, die nach einem Bombenangriff am Mittwoch durch die Straßen von Rafah fliehen. Eine Vielzahl bestürzter Menschen trägt Kinder, von denen einige verletzt oder bewusstlos sind, in Richtung des Al-Kuwaiti-Krankenhauses.

Auf den CNN-Bildern sind auch Krankenwagen zu sehen, die verzweifelte, von ihren Eltern getrennte Kinder transportieren, ein Kind auf einer Bahre mit einem schwer eingewickelten Arm und Leichensäcke vor dem Krankenhaus. In einem anderen Bericht des Krankenhauses heißt es, dass bei israelischen Luftangriffen im Westen Rafahs am Mittwoch vier Menschen starben und etwa zwei Dutzend verletzt wurden.

CNN hat versucht, das israelische Militär zu kontaktieren, um einen Kommentar zu diesen Ereignissen zu erhalten.

Aufdeckende Bodenoperationen

Rafah, das derzeit im Mittelpunkt des Konflikts steht, spielt eine wichtige Rolle in Israels Kampagne gegen den Gazastreifen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sieht sich mit dem Drängen des extremistischen Flügels seiner Koalition konfrontiert, eine umfassende Invasion dieser Stadt durchzuführen, um die Hamas auszulöschen, während die gemäßigteren Mitglieder ihn ermutigen, ein Waffenstillstandsabkommen gegen Geiseln zu schließen.

Im Laufe des fast siebenmonatigen Krieges wurden mehr als eine Million Palästinenser nach Rafah vertrieben, wo sich die Hamas Gerüchten zufolge nach der Dezimierung eines Großteils des nördlichen Gazastreifens durch Israel neu gruppieren soll. Die Bewohner von Rafah begannen am Montag zu fliehen, nachdem sie einen Aufruf des israelischen Militärs erhalten hatten, die Stadt "sofort zu evakuieren".

Auf den Satellitenbildern sind Gebiete in Rafah zu sehen, die darauf hindeuten, dass sie von Bulldozern und anderen schweren Maschinen dem Erdboden gleichgemacht wurden - Spuren von Fahrzeugen und ausgedehnte Gebiete mit aufgewühlter Erde.

Die Satellitenbilder, die diese jüngsten Operationen zeigen, erinnern an die erste Invasion des Gazastreifens im Oktober 2023 und an ähnliche Vorfälle in der Enklave: Die IDF führten Luftangriffe durch, kurz bevor sie ihre Bodentruppen in das Gebiet verlegten. Anschließend würden gepanzerte Bulldozer, Panzer und andere Militärfahrzeuge Gebäude zerstören und abreißen.

Satellitenbilder vom 6. und 7. Mai zeigen Schäden in Rafah, Gaza. Planet Labs, PBC

Satellitenbilder vom 6. und 7. Mai zeigen Schäden in Rafah, Gaza. Planet Labs, PBC

Laut einer offiziellen Erklärung führen die IDF eine "präzise Anti-Terror-Operation in bestimmten Gebieten im Osten Rafahs" durch, die "gezielte Angriffe" umfasst. Darüber hinaus berichteten sie über die "Eliminierung von Terroristen und die Aufdeckung von terroristischer Infrastruktur sowie von unterirdischen Schächten an mehreren Orten in der östlichen Rafah-Region".

Die IDF legten Filmmaterial ihrer 401. Brigade Combat Team vor, die "operative Razzien in verdächtigen Gebäuden" in der Nähe des Ortes durchführte, an dem sie nach eigenen Angaben von militanten Hamas-Kämpfern beschossen worden war.

Nach Angaben der IDF wurden bei dieser Operation "etwa 30 Terroristen ausgeschaltet und große Teile der terroristischen Infrastruktur in dem Gebiet zerstört".

Krankenhausquellen in Rafah hatten zuvor gegenüber CNN mitgeteilt, dass seit Montagabend mindestens 35 Menschen in Rafah ums Leben gekommen sind, darunter sieben Frauen und neun Kinder.

Derzeit wird geschätzt, dass seit Oktober mehr als 34.600 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind, basierend auf Statistiken der palästinensischen Behörden in Gaza. Humanitäre Organisationen wie das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) haben Israel vor einer allgemeinen Invasion von Rafah gewarnt.

Satellitenbilder zeigen Rafah, Gaza, vor und während eines Luftangriffs. Planet Labs, PBC

"Jede Bodenoperation würde zu noch mehr Entbehrungen und Todesfällen für die vertriebenen Palästinenser führen, die in und um die Stadt kauern", sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke vor Journalisten in Genf.

Das Welternährungsprogramm befürchtet eine "ausgewachsene Hungersnot" im nördlichen Gazastreifen, die sich rasch auf die gesamte Region ausweitet.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com