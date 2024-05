Die extremen Temperaturen in Thailand haben über 60 Todesopfer gefordert.

Die Menschen in Thailand sind an die Hitze gewöhnt, doch die diesjährige Hitzewelle ist außergewöhnlich. Mehr als 60 Todesopfer sind auf einen Hitzschlag zurückzuführen. Eine vorübergehende Atempause gab es zu Beginn der Woche, als die Temperaturen sanken, um dann wieder zu steigen.

Die derzeitige sengende Hitzewelle in Thailand hat leider 61 Todesopfer durch Hitzschlag gefordert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es in diesem Jahr bereits mehr Todesopfer durch Hitzschlag als im gesamten Jahr 2023. Der Großteil der Opfer wurde in der nordöstlichen Region des Landes entdeckt, wo Landwirtschaft weit verbreitet ist.

In den letzten Wochen wurde Thailand von einer Flut von Hitzewellen heimgesucht. In der Hauptstadt Bangkok sowie in mehreren anderen Teilen des Landes lagen die Temperaturen selbst in der Nacht kaum unter 30 Grad Celsius. Der Hitzeindex, bei dem die Luftfeuchtigkeit und andere Faktoren berücksichtigt werden, überstieg oft die 50-Grad-Marke, wobei die Mittagszeit die Spitzenzeit war. Die Behörden in Bangkok riefen die Einwohner auf, so oft wie möglich in den Häusern zu bleiben.

Nach den seltenen Regenfällen, die zu Beginn der Woche in mehreren Regionen des Landes niedergingen, schwächten sich die Temperaturen ab, lagen aber am Freitag (heute) immer noch über der 30-Grad-Marke. Obwohl die thailändische Bevölkerung an hohe Temperaturen gewöhnt ist, sind die derzeitigen Bedingungen sowohl in Bezug auf die Intensität als auch auf die Dauer anders als alles bisher Dagewesene.

Experten führen die schwülen Bedingungen auf das El-Niño-Phänomen zurück. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat in einem Bericht vom April erklärt, dass sich Asien schneller erwärmt als der globale Durchschnitt. In letzter Zeit wurden auch Bangladesch, Vietnam, Myanmar und die Philippinen von der großen Hitze heimgesucht. Die UN-Organisation warnte vor den zunehmenden Gesundheitsrisiken extremer Hitze und wies darauf hin, dass derartige Vorfälle häufig nicht registriert werden.

