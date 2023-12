Frankenthal - Der Klinikbrand könnte durch Rauchen verursacht worden sein

Nachdem in einer Klinik im rheinland-pfälzischen Frankenthal ein Feuer ausgebrochen ist, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, gibt es neue Hinweise auf die mögliche Brandursache. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal teilte am Donnerstag mit, dass das Feuer nach Angaben eines Sachverständigen im Bereich des Bettes eines verstorbenen Patienten ausgebrochen sei. Der 80-Jährige war bereits vom Krankenhauspersonal wegen heimlichen Rauchens verwarnt worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, aus diesen und anderen Gründen sei derzeit das wahrscheinlichste Szenario, dass die ältere Frau das Feuer durch Rauchen gelegt habe. Obduktionen ergaben außerdem, dass die Todesursache des 80-jährigen Mannes und eines 72-jährigen Mitbewohners eine Rauchvergiftung war. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter schloss die Polizei am Mittwoch aus.

Bei dem Vorfall am Montagabend wurden außerdem sieben Menschen verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft floh ein 79-jähriger Patient aus dem brennenden Raum. Berichten zufolge wurden zur Auswertung Rauchmelder installiert.

