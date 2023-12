Auch bei deutschen Aktien nahmen Anleger am Donnerstag Gewinne mit. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Mittag nach einem ohnehin schwachen Auftakt 0,57 % im Minus bei 16.637,55 Punkten. Die Weihnachtsrallye der US-Aktien fand ein abruptes Ende, nachdem der Dow Jones am Vortag am späten...