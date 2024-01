Das Wunder von Haneda: Passagiere beschreiben Schrecken und Erleichterung nach feurigem Zusammenstoß mit Japan Airlines

Das Passagierflugzeug Airbus A350 war auf der Landebahn mit einem Erdbebenhilfsflugzeug kollidiert, wobei fünf Menschen ums Leben kamen, und die Besatzung hatte nur wenige Minuten Zeit, um sicherzustellen, dass alle Passagiere evakuiert wurden, bevor das gesamte Flugzeug in Flammen aufging.

Während sich der Rauch rasch in der Kabine ausbreitete, benutzten die Flugbegleiter Megafone, um die verängstigten Passagiere zu beruhigen und zu bändigen, die über drei Ausgänge auf Notrutschen entkamen.

Alle 379 Passagiere des JAL-Flugs 516, darunter acht Kinder unter zwei Jahren, wurden sicher evakuiert - eine Leistung, die Luftfahrtexperten überraschte und von einigen an Bord als Wunder bezeichnet wurde.

"Ich hörte eine Explosion, etwa 10 Minuten nachdem alle und ich das Flugzeug verlassen hatten", sagte der 28-jährige Passagier Tsubasa Sawada gegenüber Reuters. "Ich kann nur sagen, dass es ein Wunder war, wir hätten sterben können, wenn wir zu spät gekommen wären."

Nach Angaben von Japan Airlines wurden vier Passagiere in ein Krankenhaus gebracht, aber die schlimmste gemeldete Verletzung war, dass eine Person "Prellungen" erlitt.

Nach Angaben des japanischen Verkehrsministers Tetsuo Saito starben fünf der sechs Besatzungsmitglieder der zweiten Maschine, einer De Havilland Canada DHC-8. Der öffentliche Rundfunksender NHK berichtete, dass sich der Kapitän des Flugzeugs in einem kritischen Zustand befindet.

Japan Airlines beteiligt sich an den Ermittlungen zur Klärung der Frage, wer für den tödlichen Absturz verantwortlich ist, sagte Tadayuki Tsutsumi, Senior Vice President of Corporate Safety and Security, gegenüber Reportern.

Die Fluggesellschaft teilte mit, dass ihre Besatzung vor dem Zusammenstoß von der Flugsicherung die Landeerlaubnis erhalten habe. Auf einer Audioaufzeichnung von LiveATC.net ist zu hören, wie die Besatzung einen Freigabebefehl für die Landebahn 34 mit den Worten "cleared to land 34 right" verliest.

Die Passagiere an Bord des Airbus A350 und Zeugen des Zusammenstoßes beschrieben, dass der Schrecken der Erleichterung wich, als klar wurde, dass alle an Bord überlebt hatten.

"Ich dachte wirklich, ich würde sterben", sagte Sawada laut Reuters.

EinZusammenstoß mit der Start- und Landebahn ist zwarselten, kann aber katastrophale Folgen haben", sagte Graham Braithwaite, Professor für Sicherheit und Unfalluntersuchung an der britischen Cranfield University.

Der aus Frankreich stammende Guy Maestre befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls an Bord eines benachbarten Flugzeugs und beschrieb, dass er einen "großen Knall" hörte.

"Ich saß in einem anderen Flugzeug auf dem Fensterplatz - wir bereiteten uns gerade auf den Start vor, als wir einen großen Knall hörten. Wir schauten aus unseren Fenstern und sahen eine riesige Flammenspur, die die Landebahn hinunterlief", sagte Maestre, der von Philadelphia aus nach Japan gereist war, gegenüber CNN.

"Die Flammen wurden höher und höher, dann sahen wir Feuerwehrfahrzeuge an der Landebahn vorbeifahren."

"Ich habe gehofft, dass alle in Sicherheit sind", sagte er und fügte hinzu, dass es "schockierend zu sehen" war.

Trotz der schrecklichen Bilder, die den feurigen Absturz übertrugen, sagte Passagier Satoshi Yamake gegenüber CNN, dass die Menschen im Flugzeug nicht in Panik geraten seien.

Als das Flugzeug landete, sagte Yamake, er habe zunächst nichts Ungewöhnliches bemerkt.

"Wir sind ganz normal gelandet, ich habe keinen Schock oder so etwas gespürt", sagte Yamake am Flughafen Haneda, nachdem er aus dem Flugzeug evakuiert worden war.

Er fügte hinzu, dass er kurz vor der Ankündigung, das Flugzeug zu evakuieren, ein Feuer sah.

"Aber dann sahen wir Feuer, das aus den Triebwerken kam, und ich fand das seltsam. Gerade als ich darüber nachdachte, warum das Feuer so lange brannte, kam eine Durchsage und sagte, dass wir wahrscheinlich etwas auf der Landebahn getroffen haben und das Flugzeug jetzt evakuieren müssen", sagte Yamake. "Wir konnten etwas Rauch riechen, aber die Passagiere waren nicht sonderlich in Panik".

Er sagte, er habe "nicht wirklich Angst" gehabt.

"Da wir bereits gelandet sind, dachte ich, dass das Flugzeug wahrscheinlich nicht mehr explodieren wird. Solange alle geordnet aus dem Flugzeug aussteigen, sollte uns nichts passieren."

Die Besatzung von Flug 516 wurde für ihre schnelle und besonnene Reaktion gelobt, die Hunderte von Menschenleben gerettet hat.

Nach Angaben von Japan Airlines benutzte die Kabinenbesatzung Megaphone, um die Passagiere in Sicherheit zu bringen, nachdem das Borddurchsagesystem des Flugzeugs ausgefallen war.

Berichten aus dem Flugzeuginneren zufolge forderten die Flugbegleiter die Menschen auf, Ruhe zu bewahren, und konnten innerhalb von Sekunden, nachdem das Flugzeug zum Stillstand gekommen war, die Notrutschen ausfahren und die Passagiere in Sicherheit bringen.

"Es ist noch zu früh, um sich zu den Einzelheiten des Vorfalls zu äußern, aber klar ist, dass sich die Besatzung vorbildlich verhalten hat", sagte Steven Erhlich, Vorsitzender von PilotsTogether - einer Wohltätigkeitsorganisation, die während der Pandemie zur Unterstützung der Besatzung gegründet wurde.

Er verwies auf die Tatsache, dass die Passagiere des Fluges evakuiert wurden, ohne ihre Handgepäckstücke mitzunehmen, was dazu beitrug, Leben zu retten.

"Jede Verzögerung bei der Evakuierung hätte katastrophale Folgen haben können, und das alles nur wegen eines Laptops oder eines Handgepäcks. Dieser Vorfall hätte weitaus schlimmer sein können, wenn die Passagiere die Warnungen, ihre Sachen zurückzulassen, nicht beachtet hätten", sagte er.

Yamakes Frau Mika sagte gegenüber CNN, ihr Mann sei mit seinem Mobiltelefon herausgekommen. Er musste alles andere zurücklassen".

"Er rief mich von drinnen an und sagte mir, dass er Rauch herauskommen sah. Ich war erleichtert, dass er in Sicherheit war", sagte sie.

Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama und Eric Cheung von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com