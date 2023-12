14:10 Uhr, 1. Platz: Rote Rose

Jodis sucht nach der richtigen Gelegenheit, Mo von ihrer Übertretung mit Klaas zu erzählen, scheitert jedoch. Gerade als sie dachte, es sei der richtige Zeitpunkt, klopfte Klaas an die Tür. Wird Jodis entlarvt, bevor die Wahrheit ans Licht kommt? Mel ist im Begriff, nach Costa Rica aufzubrechen. Gunter war am Boden zerstört und weigerte sich, am Abschiedsessen teilzunehmen, um ihnen unnötigen Schmerz zu ersparen. Erst in der letzten Sekunde hörte er auf sich selbst und bat Mel zu bleiben. Kann er sie überzeugen?

15:10 Uhr, Sitzung 1: Love Storm

Nach einer gemeinsamen Nacht geht Alexandra auf Kristoff zu und lädt ihn in ihr Zimmer ein. Doch der schicksalhafte Moment kam. Anna findet Wilmas Versuche, sie mit Vincent zusammenzubringen, uninteressant und bittet ihren Arbeitgeber, sich nicht in ihr Privatleben einzumischen. Anna hat jedenfalls nur Augen für Philip und freut sich auf die Maskerade. Doch dann verlor sie ihr Ticket.

17:30 Uhr, RTL: Among Us

Während Henry entschlossen versucht, sich selbst treu zu bleiben, beschließt Nadine schließlich, ihre Gefühle zu gestehen. Als Paco von einem Patienten ungerecht behandelt wird, fühlt er sich von David zum Handeln gerufen. Können die beiden endlich ihre alten Vorbehalte überwinden? Nach einem Zwischenfall auf einer Weihnachtsfeier verspricht Stella, Cecilia dabei zu helfen, ihren Job zu behalten, doch Benedict hält sie davon ab.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Justiz erfährt, dass Jenny eine unerwartet schwere Strafe droht. Jennys Schuldeingeständnis würde dies ausgleichen. Als Hannah Killian als Yogalehrerin zur Rede stellt, kann er es nicht vermeiden. Er reagierte selbstbewusst, doch die Stunde endete in einem hitzigen Streit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip und Kathy sollten im Buch Jeremia den Weihnachtsmann und die Elfen spielen, die Geschenke verteilen. Doch als Casey verletzt wird, greift Jessica ein. Im Schutz ihrer Kostüme wagten Jessica und Philippe den Flirt. Jonas kritisierte Moritz scharf dafür, dass er das Treffen mit Flo arrangiert hatte. Im Gespräch mit Louis erkennt Jonas, dass er sich unfair verhält. Moritz ist ein guter Freund. Doch Flos Taten führen Jonas zu einer schmerzhaften Schlussfolgerung.

