In Dresden-Pieschen ist ein Segelboot auf der Elbe gekentert – und ein Mann wird noch vermisst. Mehrere Zeugen meldeten das Umkippen des Bootes am Donnerstagnachmittag, berichtete die Marine-Bereitschaftspolizei. Zwei Passagiere fielen ins Wasser. Der 28-jährige Bootsbesitzer rettete sich erfolgreich und wurde von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei in Sicherheit gebracht. Sein 36-jähriger Begleiter wurde zunächst vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte die stundenlange Suchaktion bis zum Einbruch der Dunkelheit keinen Erfolg. Tag24 hatte zuvor über den Vorfall berichtet.

