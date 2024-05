Berühmter iranischer Filmemacher zu 8 Jahren Haft und Peitschenhieben verurteilt, Anwalt kündigt an.

Auf der Social-Media-Plattform X teilte Babak Paknia mit, dass ein Gericht festgestellt habe, dass Rasoulofs Filme und Dokumentationen als "Beispiele für die Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein Verbrechen gegen die Sicherheit des Landes zu begehen", dienen.

Paknia teilte weiter mit, dass das Gericht eine Geldstrafe in unbekannter Höhe verhängt und Rasoulofs Eigentum beschlagnahmt hat.

CNN hat versucht, iranische Beamte für eine Stellungnahme zu erreichen.

Rasoulof ist für seine Filme bekannt - unter anderem gewann er 2020 den Goldenen Bären für "There Is No Evil" und eine "Certain Regard"-Auszeichnung bei den Filmfestspielen von Cannes 2017 für "A Man of Integrity". Sein neuestes Projekt, "The Seed of the Sacred Fig", feiert diese Woche auf dem Filmfestival in Cannes seine Premiere.

Als die Premiere von Rasoulofs neuestem Film näher rückte, kam es zu Spannungen zwischen ihm und seinen Produktionsmitarbeitern und den iranischen Behörden, wie sein Anwalt auf X mitteilte. Der Anwalt behauptete, dass mehrere Schauspieler von Beamten befragt und an der Ausreise gehindert wurden. Außerdem sollen diese Beamten einige Schauspieler aufgefordert haben, Rasoulof davon zu überzeugen, den Film vom Festival zurückzuziehen.

Die Erklärung von Paknia 2022 zu X ließ Zweifel daran aufkommen, ob Rasoulof am Filmfestival von Cannes teilnehmen würde, da man sich Sorgen um seine Reisefähigkeit machte.

2022 verurteilte ein Gericht Rasoulof zu einem Jahr Gefängnis und untersagte ihm für zwei Jahre die Herstellung von Filmen unter dem Vorwurf der "Propaganda gegen das System", erklärte HRW. Zuvor hatten iranische Beamte Rasoulof mehrmals verhaftet und seinen Reisepass aufgrund seiner Arbeit beschlagnahmt, so HRW.

Die Independent Filmmaker Association of Iran verurteilte öffentlich die Entscheidung gegen Rasoulof.

"Das jüngste Urteil der Justiz gegen Mohammad Rasoulof bestätigt, dass das Gesetz nur ein Schlachtfeld für Beharrlichkeit und Rache innerhalb des verdorbenen Rechtssystems ist, das sich an die Rechtsprechung der Regierung hält", erklärte der Verband.

"Unabhängige und freigeistige Kinofreunde verurteilen das Fehlurteil der Justiz gegen Mohammad Rasoulof und stehen an seiner Seite, ebenso wie alle Künstler, die sich über die staatliche Zensur lustig machen."

Quelle: edition.cnn.com