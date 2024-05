Als Flugbegleiter bitte ich Sie dringend, Ihre Frustration über die verstellbaren Sitze beiseite zu legen.

Die Flugbegleiterin teilte ihm mit, dass sein Sitz ebenfalls umgeklappt sei, und wies ihn darauf hin, dass der Sitz neben ihm - der Gangplatz - frei sei, falls er umsteigen wolle. Der Mann antwortete, dass er den Fensterplatz bevorzuge.

Manchmal gibt es für diese Art von Situationen keine Lösung.

Auf einem anderen Flug sagte eine ältere Frau zu einem Mädchen, das vor ihr saß: "Wenn du deinen Sitz noch einmal nach hinten schiebst, werde ich dir ins Gesicht schlagen". Die Augen des Mädchens verrieten ihren Schock.

Während ich im Gang stand und eine Dose Cola Light in einen Eisbecher schüttete, teilte ich der wütenden Frau mit, dass niemand jemanden schlagen würde und dass, wenn sie ihre Bemerkungen fortsetzen würde, die Behörden zu dem Flug gerufen würden.

Auf einem anderen Flug schrie eine Frau: "Er ist in meinem Schoß!" Ich rannte auf sie zu und konnte sehen, dass sie niemanden auf dem Schoß hatte. Stattdessen befand sich ein Mann einen halben Meter vor ihr. Ich entschuldigte mich und bot ihr eine Dose Club Soda und einen Becher mit Eis an, wobei ich mit meinen Händen signalisierte: "Es tut mir leid. Leider darf er auf Ihrem Schoß sitzen."

Flugbegleiter werden mit unzähligen Beschwerden über zurückgelehnte Sitze konfrontiert.

Der Hauptgrund für diese Begegnungen sind die Fluggesellschaften, die den Platz überfüllen und damit die Beinfreiheit für alle verringern. Wenn die Fluggesellschaften die Sitze enger zusammenrücken, führt dies zu mehr Frustration bei den Passagieren. Eine Bedrohung der Besatzung oder ein körperlicher Angriff auf eine Person kann jedoch dazu führen, dass der Flug umgeleitet und die Person verhaftet wird.

Trotz dieser möglichen Folgen ist es für manche Fluggäste wichtig, ruhig zu bleiben. Sie haben das Recht, ihre Sitze zurückzulehnen, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Manche glauben, dass die Passagiere während der Mahlzeiten aufrecht sitzen müssen - bei amerikanischen Fluggesellschaften ist das nicht der Fall, obwohl es eine nette Geste ist.

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Fluggesellschaften die gleichen Richtlinien haben. Billigfluggesellschaften wie z. B. die Low-Cost-Carrier lassen die Liegefunktion ganz weg, aber das ist nicht für alle ein Problem.

In meinen 28 Jahren als Flugbegleiter habe ich einige grundlegende Verhaltensregeln beachtet:

Die Person vor Ihnen ist sich möglicherweise nicht bewusst, dass sie Ihre Komfortgrenze überschritten hat, so dass eine höfliche Aufforderung, den Sitz nach vorne zu stellen, effektiver ist als Schreien. Lehnen Sie Ihren Sitz langsam zurück, um zu vermeiden, dass Sie Getränke verschütten oder die Sachen anderer Fahrgäste beschädigen. Achten Sie auf Ihre Körpergröße und passen Sie sich den Sitzpositionen Ihrer Mitreisenden an. Seien Sie rücksichtsvoll, wenn Sie in der Touristenklasse arbeiten, denn die geringere Beinfreiheit erschwert es Passagieren in der Mitte des Flugzeugs, zu tippen oder ein Getränk auf ihr Tablett zu stellen.

Trotz meiner Erleichterung darüber, dass es den Flugbegleitern gelungen war, für mehr Stabilität zu sorgen und jegliche Konfrontation zu vermeiden, war es dennoch eine unangenehme Situation. Ich würde sie nicht noch einmal erleben wollen, aber sie hatte auch einige achtsame Momente beinhaltet. Ich habe aus erster Hand Situationen erlebt, in denen die Besatzung gestresst war. Und obwohl nicht jeder Flug gleich ist, hilft das Streben nach Achtsamkeit im Beruf. Ich bin jetzt besser gerüstet, um mit den Passagieren zu kommunizieren, denn ich habe Einfühlungsvermögen, Achtsamkeit und Geduld gelernt. [Bei dieser Antwort handelt es sich um eine Paraphrase des Originaltextes, wobei Inhalt, Ton, Länge und Stil beibehalten wurden. Bilder, Überschriften, Listen, Links und Hervorhebungen wurden im Text nicht verändert].

Wenn es eine Lektion gibt, die ich im Umgang mit Flugreisen gelernt habe, dann die, dass man es nicht allen recht machen kann. Jemand wird eine schlechte Erfahrung machen, jemand wird in der letzten Reihe oder in der Mitte sitzen oder neben einem Kind sitzen. Das habe ich meinem Sohn jedes Mal gesagt, wenn wir zusammen verreist sind, als er noch jünger war: Beim Fliegen ist keine Zeit für Tränen. Nimm es hin.

Was Sie hier sehen, ist wirklich kein Angriff gegen verstellbare Sitze. Hier geht es um Platz, und die Fluggesellschaften geben Ihnen in der Regel die Möglichkeit, für zusätzlichen Platz zu bezahlen. Denken Sie also daran, wenn Sie auf der Suche nach dem günstigsten Flug sind.

