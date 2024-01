Unde este gheața? Acoperirea de gheață a Marilor Lacuri este aproape inexistentă și atinge un nivel record de 50 de ani

În ziua de Anul Nou, doar 0,35% din Marile Lacuri erau acoperite de gheață, cel mai mic nivel înregistrat până acum pentru această dată și mult sub media istorică de aproape 10% pentru acest moment al iernii, potrivit datelor furnizate de Laboratorul de Cercetare a Mediului din Marile Lacuri (GLERL) al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice.

Lipsa de gheață din acest an în Marile Lacuri se adaugă la o tendință tot mai mare de afecțiuni de iarnă care afectează SUA, de la diminuarea stratului de zăpadă în vestul țării până la o secetă de zăpadă în curs de desfășurare în nord-est, toate acestea devenind tot mai frecvente din cauza încălzirii temperaturilor din cauza crizei climatice.

De la începutul înregistrărilor, în 1973, cercetătorii au constatat că Marile Lacuri au cunoscut o scădere masivă a gheții, cu o acoperire maximă care scade cu aproximativ 5% în fiecare deceniu.

"Este cu siguranță foarte scăzută pentru această perioadă a anului", a declarat pentru CNN James Kessler, cercetător în domeniul fizicii la GLERL al NOAA.

Temperatura aerului contează atunci când vine vorba de acoperirea cu gheață a Marilor Lacuri, a spus Kessler. Aerul rece este necesar pentru a răci apa, astfel încât lacurile să poată îngheța. Dar, în condițiile în care clima se încălzește rapid, înregistrările arată că temperaturile mai ridicate decât media din regiune topesc șansele de formare a gheții din Marile Lacuri.

"Am avut în mod constant temperaturi ale aerului peste medie în regiune și nu am avut zile constant reci", a spus Kessler. "De asta ai nevoie cu adevărat. Ai nevoie de un număr consistent de zile sub zero grade".

Temperaturile medii din decembrie în statele din Upper Midwest din jurul Marilor Lacuri au urcat cu 8 până la 12 grade Fahrenheit peste normalul lunii. A fost cea mai caldă lună decembrie înregistrată vreodată pentru mai multe orașe de-a lungul Marilor Lacuri, inclusiv Chicago, Detroit, Green Bay, Wisconsin, și Duluth, Minnesota.

A fost o poveste similară și pe partea de est a lacurilor, Cleveland, Erie, Pennsylvania și Buffalo, New York, toate înregistrând unul dintre cele mai calde decembri înregistrate vreodată. Ca urmare, Lacul Erie este în prezent complet liber de gheață.

Este o tendință continuă. Lacul Erie a înregistrat un declin al acoperirii de gheață de aproximativ 5% în fiecare deceniu, potrivit lui Kessler, în timp ce Lacul Superior înregistrează cea mai rapidă rată de pierdere a acoperirii de gheață, de aproximativ 7% la fiecare 10 ani. Studii recente au arătat că Lacul Superior se numără printre lacurile care se încălzesc cel mai rapid din lume, datorită poluării care încălzește planeta.

Este încă devreme în sezon, a avertizat Kessler. O rafală prelungită de aer arctic în următoarele săptămâni ar putea face ca acoperirea cu gheață să crească exponențial. Iar vârful de gheață din Marile Lacuri apare de obicei la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lunii martie.

Kessler a spus că, deși există o variabilitate de la an la an, Marile Lacuri tind spre un viitor cu o acoperire de gheață mai mică.

"În primul rând, (datele) sunt foarte zgomotoase", a spus Kessler. "Dar dacă potriviți o linie de tendință la aceste date, obțineți o tendință descrescătoare, așa că observăm că (acoperirea cu gheață) este în scădere".

Acoperirea scăzută cu gheață în Marile Lacuri are ramificații serioase pentru industrii și pentru mediu.

Mai puțină gheață ar putea prelungi sezonul de transport maritim. Transporturile pe apă de-a lungul Marilor Lacuri ar putea crește odată cu apele libere de gheață care vor face loc mai multor nave, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Wisconsin-Superior care analizează modul în care reducerea stratului de gheață ar putea afecta direct navigația în această zonă.

"Industria transportului maritim comercial este ca o industrie de miliarde de dolari, astfel că o acoperire mai mică cu gheață este bună pentru ei", a declarat Kessler. "Adesea, cargoboturile rămân blocate atunci când este un an mare, iar Paza de Coastă a SUA trebuie să meargă să le salveze și este o întreprindere uriașă. Deci, din această perspectivă, gheața scăzută este bună din punct de vedere economic".

Pe de altă parte, el a spus că există, de asemenea, un beneficiu economic atunci când lacurile sunt înghețate: orașele de coastă beneficiază prin activități recreative, cum ar fi competițiile de pescuit la copcă sau meciurile de hochei pe gheață.

De asemenea, acoperirea cu gheață protejează țărmurile lacurilor. Fără ea, valurile înalte pot provoca inundații grave, eroziune și daune la nivelul coastelor. De asemenea, o lipsă a stratului de gheață poate duce la furtuni de zăpadă mai severe, precum cea care a paralizat Buffalo, New York, și orașele din jur în 2022, a declarat Kessler.

Atunci când se formează condiții foarte reci și vântoase deasupra unui lac necongelat, se creează premisele pentru zăpadă "cuefect de lac". Iar Marile Lacuri sunt singurele locuri din SUA în care se produce acest fenomen, cu excepția ocazional a Marelui Lac Sărat din Utah.

Kessler a declarat că, deși primele două zile ale lunii ianuarie au fost notabile pentru un strat de gheață redus pe Marile Lacuri, minimele zilnice nu sunt la fel de semnificative ca cele de o lună.

"Dacă luna ianuarie în ansamblu va fi în medie mai mică decât cele din ianuarie trecute, acest lucru va fi mai remarcabil pentru mine", a spus el.

Este imposibil de știut cu exactitate cum va evolua restul temperaturilor din timpul iernii în jurul Marilor Lacuri. Dar o iarnă puternică El Niño, precum cea din acest an, înseamnă de obicei o șansă mai mare pentru temperaturi mai ridicate decât media, ceea ce înseamnă că ar putea continua să fie o luptă grea pentru gheața lacurilor.

Meteorologul CNN Brandon Miller a contribuit la acest reportaj.

