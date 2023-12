Un monsenior pe motocicletă, un rabin care a scăpat din Holocaust și preoți care fac furori: Faceți cunoștință cu capelanii din LAPD

Monseniorul Frank Hicks turează motorul Harley Davidson V-Rod din 2002, iar vuietul răsună în garajul subteran al bisericii sale din Los Angeles ca un crescendo cromat.

"A fost o retragere pentru 70-80 de ofițeri de poliție, iar noi am mers cu aceste motociclete prin deșert până la Furnace Creek, în Valea Morții", își amintește Hicks, arătând spre celelalte Harley-uri ale sale păstrate sub biserica catolică St. Basil's.

"Un monsenior care merge pe motocicletă este destul de neobișnuit, dar fiind alături de ofițeri în astfel de circumstanțe, vei avea parte de o interacțiune mult mai liberă."

Cultivarea încrederii cu ofițerii, fie că se află în deșertul Mojave sau la locul unei crime active, este o parte esențială a poziției lui Hicks în afara zidurilor parohiei, o componentă crucială a misiunii sale în cadrul Corpului de capelani al Departamentului de Poliție din Los Angeles.

Corpul înrolează 47 de capelani - majoritatea voluntari - reprezentând cultele budist, catolic, interconfesional, evreiesc, musulman, protestant și taoist.

Convergența religiei într-un loc de muncă în care traumele sunt un eveniment aproape zilnic oferă o formă distinctă de consiliere, ceea ce face din acești capelani de la unul dintre cele mai mari departamente de poliție din țară un tip diferit de prim răspuns. Capelanii LAPD lucrează pentru a construi încrederea și a sparge stigmatizările legate de temeri și emoții, într-un loc de muncă care, din punct de vedere istoric, a considerat astfel de subiecte ca fiind semne de slăbiciune.

Fiecare capelan al poliției îndeplinește o datorie solemnă: să ofere alinarea, îndrumarea spirituală și compasiunea de care au mare nevoie ofițerii de poliție care se confruntă cu presiuni neîncetate și tensiuni emoționale.

"Prezența mea printre ofițeri înseamnă că cuiva îi pasă, comunității îi pasă", a declarat Hicks. "Văd ființe umane, oameni care încearcă să facă tot ce pot. Și vreau doar să merg alături de ei".

Mai puține predici, mai multă ascultare

Corpul de capelani din Los Angeles reflectă o tendință națională, pe măsură ce agențiile de aplicare a legii apelează la capelani ca o parte suplimentară și, spun susținătorii, semnificativă a consolidării rezilienței în cadrul rândurilor.

"Din 2020, am ajuns la peste 600 de capelani în 32 de state", a declarat Mendy Coën, director general al Corpului de capelani din Statele Unite, o organizație care pregătește clerul pentru a servi în poliție, pompieri, asistență medicală și aviație.

"Există o nevoie arzătoare de capelani în departamentele de poliție din toate cele 50 de state", a spus Coën. "Există adesea un stigmat dacă ofițerii caută ajutor pentru nevoile de sănătate mintală. Așa că capelanii, deși nu înlocuiesc clinicienii, sunt adesea prima linie de apărare, o ureche plină de compasiune, o sursă confidențială, înainte de medici sau de urgențe."

În ceea ce privește înțelegerea rigorilor meseriei, 10 dintre capelanii LAPD lucrează, de asemenea, la cazuri și patrulează în oraș ca ofițeri jurați - pastori care împachetează căldură.

Grupul de 10 include capelanul șef al departamentului, ofițerul Kenneth Crawford, care spune că îndatoririle de capelan sunt mai puțin legate de liturghie și mai mult de ascultare.

"Nu sunt acolo pentru a le ține predici, nu sunt acolo pentru a încerca să îi copleșesc cu tot ceea ce cred eu din punct de vedere teologic", a spus Crawford. "Sunt acolo doar pentru a fi acea persoană care îi va asculta, pe care se pot baza. Și sper că experiența pe care o am în viață și în slujire îi va ajuta să treacă prin momentele dificile".

Crawford i-a descris pe capelanii poliției ca fiind surse de lumină în vremuri întunecate pentru forțele de ordine. Într-un studiu de sondaj publicat în octombrie 2020, 12% dintre ofițerii de poliție din Dallas-Fort Worth au raportat un diagnostic de sănătate mintală pe parcursul vieții. În cadrul aceluiași sondaj, publicat în Journal of the American Medical Association, 26% au raportat simptome actuale de boală mintală.

Din 2017 până în 2021, First H.E.L.P., o organizație non-profit care urmărește datele privind sinuciderile în cadrul forțelor de ordine, a raportat 756 de sinucideri de ofițeri. Cifra este aproape triplă față de numărul de ofițeri care au fost uciși în mod criminal, nu accidental, în timpul serviciului în aceeași perioadă, a precizat FBI.

"Noi, capelanii, suntem o entitate umană. Suntem acolo dacă ofițerii sunt copleșiți de probleme personale, profesionale sau cu familiile lor", a spus Crawford.

"[Dacă ofițerii evită] să vorbească despre PTSD, dacă nu ești capabil să faci debriefing, dacă nu ești capabil să vorbești despre asta, dacă nu ești capabil să o procesezi, aceste sentimente se îmbuteliază în tine", a adăugat Crawford. "Și apoi este un stres peste altul".

Să devii un polițist de meserie

Cu mize incredibil de mari legate de sănătatea mentală a primilor respondenți, oficialii LAPD au detaliat un proces de verificare în mai multe etape pentru a deveni capelan.

Ofițerul Mike McCarty, un veteran de 29 de ani al LAPD care îndeplinește funcția de coordonator al capelanilor din cadrul departamentului, a declarat că, mai întâi, candidații sunt intervievați de consiliul consultativ al corpului, format din opt persoane.

"Dacă un candidat este calificat, iar acesta trebuie să fie un preot hirotonit de o școală credibilă, atunci un ofițer LAPD va efectua o anchetă de fond", a declarat McCarty. Apoi, candidatul va fi repartizat într-o zonă pentru o "perioadă de probă de doi ani", a adăugat el

Membrii corpului primesc ulterior o insignă de capelani LAPD, o uniformă și, în cele din urmă - o vestă antiglonț.

Vestele sunt purtate atunci când capelanii se alătură ofițerilor în timpul patrulelor, deoarece membrii corpului sunt desfășurați în situații de luare de ostatici, la scenele crimelor și în cazul accidentelor mortale de vehicule.

"Cred că, dacă nu i-am avea pe capelani, ar exista într-adevăr un sentiment de pierdere", a declarat cpt. Aaron Ponce. "Iar acea pierdere fiind, un strat suplimentar de rezistență, un strat suplimentar de sensibilizare, acel strat suplimentar de ofițeri care au pe altcineva care este familiarizat cu stresul aplicării legii."

"Aceasta este o oportunitate diferită pentru ca ofițerii noștri să se conecteze", a adăugat Ponce. "Fie că este vorba de un sfat spiritual, fie că este vorba doar de o ureche de ascultare."

Într-o perioadă în care forțele de ordine se confruntă cu provocări în materie de recrutare la nivel național, corpul de capelani al LAPD are o listă de așteptare de 20 de persoane, au raportat oficialii departamentului.

Numărul de capelani din cadrul departamentului este acum cel mai mare dintre departamentele de poliție similare din Chicago și New York - primul și al doilea cel mai mare departament de poliție din țară, Los Angeles urmând pe locul al treilea. Departamentul de poliție din Chicago are șase capelani, iar Departamentul de poliție din New York are 12 în rândurile sale, au confirmat purtătorii de cuvânt ai celor două departamente.

Construirea camaraderiei

Poate că cele mai esențiale momente ale capelaniei descrise de ofițeri și membri ai corpului sunt asigurările că luptele de a fi martori ai durerii și vindecarea rănilor spirituale sunt ambele atemporale și pot fi depășite.

"Abordez datoria noastră solemnă încercând să vorbesc cu ofițerii ca și cum aș fi fratele lor", a declarat rabinul Israel Hirsch, care a împlinit 90 de ani în octombrie. "Cred că acesta este cel mai important lucru, ca ofițerii să știe că există cineva acolo care se gândește la ei, care este alături de ei."

Hirsch este un supraviețuitor al Holocaustului și un veteran al Războiului din Coreea. Nonagenarul este considerat acum un element fix în cadrul secției de poliție a LAPD din North Hollywood și spune că atât încrederea, cât și conversațiile de consecință provin adesea din geniul unei simple deschideri.

"Noi schmooze!", a râs Hirsch, bucurându-se de anii de schimb de povești și de camaraderie prețioasă cu ofițerii.

"Asta, în forma sa cea mai esențială, este cea mai bună parte a meseriei de capelan", a spus Hirsch. "Faptul că pot să ajut pe cineva, să văd un progres în comportamentul său și să văd o schimbare în bine în modul în care privește viața."

În ianuarie 2022, ofițerul Fernando Arroyos, aflat în afara serviciului, a fost împușcat și ucis în timp ce tânărul de 27 de ani căuta o casă nouă împreună cu prietena sa. Arroyos își avea sediul în aceeași secție de poliție în care monseniorul Hicks servește ca capelan.

"Aș spune că cea mai mare parte a departamentului m-a contactat personal și a vrut să obțină o perspectivă asupra acestui lucru pentru a avea o oarecare înțelegere", a declarat Hicks.

"Am încercat să le dau de înțeles că, aceasta este o poveste de dragoste perfectă", a oferit Hicks. "Să iubești pe cineva fără să ai nicio rezervă, să realizezi că viața lui era importantă și că fusese luată inutil de la comunitate, de la familie și de la ei."

În timp ce stătea în fața unui portret al lui Arroyos pe coridoarele secției de poliție din Olympic, Hicks a spus că îndrumarea pe care o oferă ofițerilor este mereu în curs de desfășurare.

"Indiferent cât timp va dura, voi fi prezent, voi fi disponibil pentru ei".

