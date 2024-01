Un alegător din Iowa îl îndeamnă pe DeSantis să-l înfrunte pe Trump, în timp ce se apropie caucus-urile

Dar cel puțin un alegător din Iowa a vrut să știe - de ce nu se îndreaptă mai multă energie către candidatul de pe primul loc?

"De ce nu v-ați dus direct după el?" Chris Garcia, un alegător care intenționează să voteze pentru DeSantis, a întrebat miercuri, în timpul unei adunări publice aici. "Din punctul meu de vedere, sunteți destul de blând cu el".

Întrebarea a declanșat un lung schimb de replici între Garcia și DeSantis, care a susținut că a făcut un efort pentru a explica diferențele dintre el și candidatul de pe primul loc, dar refuză să îl "defăimeze personal".

Schimbul de replici a evidențiat modul în care o potențială cursă pentru locul al doilea, care se intensifică de luni de zile, l-a lăsat pe Trump în mare parte nevătămat și pe un culoar al său - spre frustrarea unor republicani precum Garcia.

Garcia nu a fost mulțumit, spunând la CNN că intenționează să îl susțină pe DeSantis, dar că îl îndeamnă să îl confrunte pe Trump mai agresiv.

"Nu știu dacă va reuși să facă acest lucru dacă nu se va lua la trântă cu Trump", a declarat Garcia, un republican din Woodward, Iowa.

În timp ce DeSantis și Haley și-au ascuțit treptat diferențele față de Trump, ei au investit mult mai mult în încercarea de a se dărâma unul pe celălalt, în special cu grupurile lor externe respective care au cheltuit milioane de euro în reclame de atac televizate.

DeSantis și două super PACS care îi susțin candidatura, Never Back Down și Fight Right, au cheltuit 7,6 milioane de dolari vizând-o pe Haley anul trecut numai în Iowa, comparativ cu mai puțin de 500.000 de dolari care îl vizează pe Trump, potrivit unei analize CNN a AdImpact, o firmă de urmărire a datelor.

La rândul ei, Haley și principalul său superPAC au cheltuit aproape 10 milioane de dolari pentru a-l viza pe DeSantis, potrivit analizei, față de doar 1,5 milioane de dolari direcționați către Trump.

Atacul a produs un schimb amețitor de reclame, multe dintre ele ironizându-l pe DeSantis pentru că l-a adorat cândva pe Trump și denigrând-o pe Haley pentru că a admirat-o cândva pe Hillary Clinton. Anunțurile au oferit relatări fulminante despre relațiile lor respective cu dezvoltarea afacerilor în China în timpul cât au fost guvernatori ai Carolinei de Sud și Floridei.

"Vedeți toți banii care au fost cheltuiți împotriva guvernatorului DeSantis sau împotriva guvernatoarei Haley, dar câți din acești bani sunt cheltuiți împotriva lui Trump?", a declarat Bob Vander Plaats, președintele Iowa Family Leader, o organizație influentă în rândul evanghelicilor. "Asta este ceea ce oamenii întreabă cu adevărat".

De luni de zile, candidații s-au confruntat cu o presiune tot mai mare pentru a face distincții mai clare între ei și Trump, care a dominat în sondajele naționale și în primele sondaje din statele primare.

Dar rivalii lui Trump riscă, de asemenea, să îi înstrăineze pe susținătorii săi, dintre care mulți au devenit și mai loiali în urma problemelor juridice ale fostului președinte. Candidații care l-au atacat cel mai dur pe Trump, cum ar fi foștii guvernatori Chris Christie din New Jersey și Asa Hutchinson din Arkansas, au stagnat.

DeSantis, Haley și antreprenorul de biotehnologie Vivek Ramaswamy au declarat fiecare că, dacă vor fi aleși președinte, îl vor grația pe Trump - care se confruntă cu patru acuzații penale - dacă va fi condamnat. De asemenea, aceștia i-au luat apărarea după ce secretarul de stat democrat din Maine l-a eliminat pe Trump de pe buletinul de vot pentru alegerile primare din acest stat luna trecută.

Vander Plaats, care l-a susținut pe DeSantis anul trecut, a declarat că toți candidații republicani s-au confruntat cu un exercițiu de echilibru delicat în confruntarea cu un fost președinte care exercită o asemenea loialitate în cadrul GOP.

"Este un argument nuanțat", a spus Vander Plaats. "Pentru alegătorii lui Trump, a doua lor alegere este DeSantis, așa că, dacă vei încerca să îndepărtezi alegătorii lui Trump pentru a veni la tine, nu poți să îi înstrăinezi."

Bani și presiune

În ultimul capitol al cursei din Iowa, soarta financiară a lui DeSantis și Haley s-a schimbat. DeSantis și aliații săi externi au deținut mult timp un avantaj în ceea ce privește strângerea de fonduri, dar finanțele sunt acum mult mai strânse, spun consilierii, în timp ce Haley se bucură de cea mai mare abundență de contribuții de până acum.

Campania ei a anunțat miercuri că a strâns 24 de milioane de dolari în ultimul trimestru al anului trecut - mai mult decât dublu față de trimestrul precedent - ceea ce o plasează pe o poziție financiară solidă.

Doug Stout, un activist republican de lungă durată care i-a văzut pe toți candidații în vizitele lor în Iowa în ultimul an, a declarat că este încă împărțit între DeSantis și Haley. El crede că ambii candidați ar reprezenta un viitor puternic pentru Partidul Republican.

"Avem nevoie de un guvernator ca și candidat republican", a declarat Stout miercuri, în timp ce pleca de la evenimentul lui DeSantis din Waukee. "Este rău că a cam degenerat în ceva în care amândoi par să se lupte pentru locul doi. Ei nu se luptă pentru locul doi. Ei se luptă pentru președinte".

DeSantis se confruntă cu o presiune deosebită pentru a se diferenția de Trump în Iowa, unde și-a pariat viitorul politic. Atât în privat, cât și în public, aliații lui DeSantis și-au exprimat îndoielile cu privire la capacitatea sa de a câștiga în Iowa.

De asemenea, el a rămas în urmă cu cheltuielile. SFA Fund, Inc, super PAC care o susține pe Haley, a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru publicitate în Iowa, în timp ce campania lui Haley a cheltuit încă 4,7 milioane de dolari, mare parte din această sumă în ultimele săptămâni. Super PAC-urile care îl susțin pe DeSantis au cheltuit doar 25,9 milioane de dolari. Campania guvernatorului din Florida a cheltuit 2,7 milioane de dolari în acest stat.

El a proiectat miercuri încrederea că se va "descurca bine" în Iowa, citând jocul de teren al campaniei sale, inclusiv cei 1.500 de căpitani de secție de votare care îl susțin.

"Nu este un scrutin primar în care trebuie doar să trimiți un buletin de vot sau doar să-ți bifezi biletul", a declarat DeSantis reporterilor după eveniment. "Așa că am făcut tot ceea ce am făcut cu acest lucru în minte și cred că veți continua să vedeți lucruri foarte, foarte bune."

În Waukee, DeSantis s-a concentrat pe eșecurile lui Trump de a îndeplini părți cheie ale platformei sale din 2016, cum ar fi un zid la graniță plătit de Mexic, și a spus că fostul președinte ar avea dificultăți în a recruta personal. De asemenea, el a susținut că Trump ar avea dificultăți în a fi ales.

"Avem nevoie de cineva care va fi capabil, în mod evident, să îi galvanizeze pe republicani, iar apoi să câștige oamenii care dezaprobă politicile lui Biden", a spus DeSantis. "Teama mea cu Trump este că există oameni care îl dezaprobă pe Biden, dar care nu sunt de acord nici cu Trump, așa că nu ar face-o."

În această privință, Garcia a părut să fie de acord.

"Sunt dispus să îl susțin pentru că nu cred că Trump este eligibil", a declarat el pentru CNN.

David Wright de la CNN a contribuit la acest articol.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com