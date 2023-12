Trump și Abbott relansează accentul GOP pe securitatea frontierelor în alegerile din 2024

Accentul reînnoit pe imigrație vine într-un moment politic sensibil pentru președintele Joe Biden, care negociază un acord cu republicanii din Congres privind schimbările în materie de imigrație și de politică de frontieră - o cerere a Partidului Republican ca parte a unui pachet mai larg de ajutor de urgență care va include, de asemenea, fonduri pentru Ucraina și Israel.

Deja, Biden se confruntă cu reacții negative din partea unor aliați progresiști cheie din cauza dorinței sale de a face concesii în ceea ce privește politica de frontieră.

Miza dezbaterii privind imigrația - care se desfășoară acum la Capitoliu, în sălile de judecată și în campania electorală - este enormă. Schimbările în rândul alegătorilor latino-americani - care s-au mutat în favoarea Partidului Republican în recentele alegeri în anumite regiuni cheie - ar putea înclina state de influență precum Arizona și Nevada în alegerile din 2024. Între timp, Biden trebuie să țină împreună o coaliție democrată care include moderați preocupați de securitatea frontierelor și alegători tineri și progresiști, despre care sondajele au arătat că sunt deja frustrați de președinte.

Trump a declanșat o furtună politică sâmbătă, când a afirmat, în timpul unui discurs de campanie din New Hampshire, că imigranții din America de Sud, Africa și Asia "otrăvesc sângele țării noastre" - o remarcă ce a atras comparații cu limbajul Germaniei naziste.

El a urmat aceste comentarii cu o promisiune făcută duminică, în Nevada , de a desfășura "cea mai mare operațiune de deportare din istoria Americii".

Apoi, marți seară, în Iowa, a recunoscut și a respins comparațiile limbajului său cu "Mein Kampf" al lui Adolf Hitler, dar și-a repetat afirmațiile despre imigranți.

"Este o nebunie ceea ce se întâmplă. Ei ne distrug țara. Și este adevărat, ei distrug sângele țării noastre. Asta fac ei. Ne distrug țara. Nu le place când spun asta", a spus Trump.

"Și nu am citit niciodată "Mein Kampf". Ei au spus: 'Oh, Hitler a spus asta'. Într-un mod mult diferit'".

În Texas, Abbott, guvernatorul republican aflat la al treilea mandat, a promulgat luni o măsură care va testa cât de departe pot merge statele pentru a-i ține departe pe imigranții fără documente.

Noua lege va face ca intrarea ilegală în Texas să devină o infracțiune de stat - acordând forțelor de ordine locale puterea de a aresta migranții și judecătorilor posibilitatea de a emite ordine de îndepărtare a acestora în Mexic. Ea a trimis valuri de teamă în întreaga comunitate latino-americană din Texas, care reprezintă 40% din populația statului.

Deja, Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a intentat un proces, susținând că legea texană este neconstituțională și că încalcă legea federală privind imigrația.

"Proiectul de lege trece peste principiile constituționale fundamentale și încalcă legea federală privind imigrația, aducând în același timp prejudicii texanilor, în special comunităților brune și de culoare", a declarat Adriana Piñon, director juridic al ACLU din Texas.

Casa Albă a lui Biden a condamnat marți legea texană, ridicând îndoieli cu privire la legalitatea acesteia.

"Aceasta este o lege extremă care nu va face și nu face comunitățile din Texas mai sigure. Pur și simplu nu o face", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a calificat legea drept "foarte în concordanță cu ceea ce ... multor republicani le place să facă sau tind să facă, și anume să demonizeze imigranții și, de asemenea, să-i dezumanizeze pe imigranți".

Creșterea continuă a migrației la granița dintre SUA și Mexic a pus o presiune imensă asupra resurselor locale și federale. Abbott și administrația Biden s-au certat în legătură cu unele dintre măsurile luate de stat pentru a reduce imigrația ilegală de-a lungul graniței de sud. Duminică, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a anunțat că va suspenda temporar, începând de luni, operațiunile la podurile internaționale de trecere a căii ferate din Eagle Pass și El Paso, Texas, din cauza creșterii numărului de treceri ale frontierei de către migranți.

Autoritățile de frontieră au reținut aproximativ 192.000 de migranți între porturile de intrare în noiembrie, o creștere de 2% față de cele 188.000 de rețineri de migranți din octombrie, a declarat pentru CNN șeful Poliției de Frontieră americane, Jason Owens.

Democrații semnalează preocupările legate de frontieră

În ultimele zile, democrații au recunoscut că văd securitatea frontierei ca pe o problemă.

"Știm cu toții că există o problemă la graniță. Președintele știe, democrații știu și noi vom încerca să rezolvăm această problemă în concordanță cu principiile noastre", a declarat marți liderul majorității din Senat, Chuck Schumer.

În Arizona - unul dintre cele mai importante state de influență ale națiunii - guvernatorul democrat Katie Hobbs a semnat săptămâna trecută un ordin executiv prin care mobilizează Garda Națională din Arizona la granița sudică.

Ordinul lui Hobbs a declarat că statul său "a suportat povara inacțiunii federale" în ceea ce privește securitatea frontierei.

În ultimele săptămâni, administrația Biden a închis porturile de intrare pentru trecerea vehiculelor sau a pietonilor în Eagle Pass, Texas; Lukeville, Arizona; și San Ysidro, California.

Închiderea portului de intrare din Lukeville, se arată în ordinul lui Hobbs, "a dus la o criză umanitară fără margini în zonă și a pus în pericol siguranța și comerțul din Arizona".

Cu toate acestea, mulți progresiști avertizează cu privire la o potențială reacție din partea bazei democrate dacă Biden face prea multe concesii republicanilor în negocierile pentru un pachet de măsuri de securitate la frontieră și de ajutor extern.

"Dacă va merge prea departe în direcția lui Trump când vine vorba de acest lucru, se va simți la urnele de vot anul viitor. Fără îndoială", a declarat pentru CNN senatorul democrat Alex Padilla din California.

Comentariile lui Trump stârnesc critici din partea Partidului Republican

Nu doar democrații sunt divizați în ceea ce privește imigrația și securitatea frontierelor.

Afirmația lui Trump despre migranți care "otrăvesc sângele țării noastre" a atras reacții din partea unora dintre rivalii săi pentru nominalizarea republicană la președinția din 2024 - mulți dintre ei au cerut în mod similar măsuri stricte la frontieră.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care îi reproșează frecvent lui Trump că nu a reușit să finalizeze zidul de la granița dintre SUA și Mexic, a descris comentariile fostului președinte drept o eroare "tactică".

DeSantis a declarat că Trump le-a oferit democraților, care sunt fracturați pe această temă, ceva de care să profite și să adune facțiunile disparate ale partidului.

"Iată care este chestia: această frontieră este un dezastru", a declarat DeSantis luni, după un eveniment de campanie în Adel, Iowa. "Este o responsabilitate uriașă pentru Biden".

"A da ... opoziției capacitatea de a încerca să facă din asta altceva, cred că este doar o greșeală tactică", a spus el.

Fostul guvernator de New Jersey, Chris Christie, a fost cel mai dur în condamnarea remarcilor lui Trump. "Este dezgustător", a declarat Christie duminică la emisiunea "State of the Union" de la CNN, calificând totodată comentariile drept "fluierături de câine".

Cu toate acestea, la Capitoliu, remarcile lui Trump au primit relativ puține reacții de respingere - și chiar unele încurajări.

Solicitat să comenteze, liderul minorității din Senat, Mitch McConnell, a invocat-o pe soția sa, fostul oficial al lui Trump, Elaine Chao, care s-a născut în Taiwan și a emigrat în Statele Unite în copilărie.

"Ei bine, mi se pare că asta nu l-a deranjat când a numit-o pe Elaine Chao secretar al transporturilor", a declarat republicanul din Kentucky.

Senatorul de Alabama Tommy Tuberville, care l-a susținut pe Trump, l-a îndemnat pe fostul președinte să fie "mai dur" în retorica sa față de imigranți.

"Sunt supărat că nu a fost mai dur decât atât", a spus Tuberville, "pentru că ați văzut ce se întâmplă la graniță? Suntem invadați. Ne iau cu asalt".

Manu Raju, Kit Maher, Asher Moskowitz, Haley Talbot, Kate Sullivan, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Michael Williams, Rosa Flores, Sara Weisfeldt și Morgan Rimmer de la CNN au contribuit la acest reportaj.

