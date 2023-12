Texasul trimite solicitanții de azil în marile orașe cu autobuzul, fără prea mult preaviz. Acești primari vor să pună frână

Săptămâna trecută, 14 autobuze pline cu migranți din Texas au ajuns în New York - cel mai mare număr înregistrat din primăvara anului 2022, a declarat primarul Eric Adams, citând Centrul de sosire a solicitanților de azil din oraș.

La îndemnul guvernatorului republican al Texasului, Greg Abbott, statul cu stea singuratică a trimis cu autobuzul peste 90.000 de migranți în "orașe sanctuar" conduse de democrați precum Washington, DC, New York, Chicago, Philadelphia, Denver și Los Angeles din aprilie 2022, potrivit cifrelor publicate vineri de biroul guvernatorului.

Pentru a justifica transportul cu autobuzul al migranților care trec granița de sud, Abbott a declarat anul trecut, într-o declarație, că "doar Texasul și Arizona au fost cele care au suportat cea mai mare parte a haosului și a problemelor care vin cu el".

"Acum, restul Americii poate înțelege exact ce se întâmplă", a spus el.

Liderii acelor orașe care se confruntă cu un aflux de migranți s-au confruntat cu modul în care îi vor găzdui la sosirea lor.

Miercuri, Adams a semnat un ordin executiv prin care a cerut ca toate autobuzele charter care transportă solicitanți de azil în oraș să respecte liniile directoare care reglementează când și unde pot fi lăsați migranții și necesită o notificare scrisă prealabilă a sosirii lor.

"Este vorba despre colaborare și despre transformarea acestei dezordini în ordine", a declarat Adams vineri la emisiunea "CNN This Morning". "Trebuie să ne administrăm orașele în ordine".

Ordinul primarului vine în urma unei creșteri a numărului de treceri ale frontierei de sud, care a pus la grea încercare o serie de agenții deja copleșite din SUA. Autoritățile de frontieră au întâlnit peste 225.000 de migranți de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic în decembrie, marcând cel mai mare total lunar înregistrat din 2000 încoace, potrivit statisticilor preliminare ale Homeland Security împărtășite cu CNN.

Încălcarea regulilor de transport cu autobuzul ale orașului New York va duce la o contravenție de clasa B, se arată în ordin, care se pedepsește cu până la 3 luni de închisoare și amenzi de până la 500 de dolari pentru persoane fizice și până la 2.000 de dolari pentru corporații. În plus, companiile de autobuze ar putea avea autobuzele confiscate de către Departamentul de Poliție al orașului New York.

Orașe precum Chicago - și chiar suburbiile sale - au implementat și aplicat deja o ordonanță similară. La începutul acestei luni, un autobuz care transporta solicitanți de azil a fost sechestrat și remorcat pentru că operatorii de autobuz nu aveau actele necesare și nici permisul.

Mulți dintre acești migranți care sunt transportați cu autobuzul spre nord "sosesc cu un singur tricou și fără prea multă protecție în regiuni din Statele Unite unde este foarte frig", a declarat vineri pentru CNN Pedro Rios, directorul programului din San Diego al programului de frontieră SUA/Mexic al American Friends Service Committee. AFSC este o organizație care lucrează pentru pace și aduce dreptate socială celor din SUA și din întreaga lume.

"Patrula de frontieră le va spune oamenilor că pot purta doar o singură piesă de îmbrăcăminte, așa că se dezbracă de jachete și de hainele călduroase", a spus el. "Și astfel, de la punctul de contact cu Patrula de Frontieră și până la punctul în care sunt eliberați în Chicago, sau New York, sau oriunde ar fi, așa călătoresc, de multe ori fără șireturi, pentru că li se spune că trebuie să le scoată."

Cu bunurile lor înghesuite într-o singură geantă - pentru că li s-a spus să își reducă viața la un singur recipient - ei se află deja într-o "stare de spirit foarte vulnerabilă", a spus Rios.

"Vulnerabile din punct de vedere fizic, distruse emoțional, iar apoi ca politicienii să se joace cu viețile lor, este pur și simplu de neconceput", a spus Rios.

Coaliția de primari caută asistență

PentruAdams și omologii săi din marile orașe, primarul din Chicago, Brandon Johnson, și primarul din Denver, Mike Johnston, problema este mult mai mult decât coordonarea coborârii autobuzelor.

Cei trei primari solicită în mod colectiv sprijin federal suplimentar pentru a gestiona afluxul de migranți, numind-o o criză umanitară națională care necesită o soluție națională.

"Orașele noastre lucrează umăr la umăr pentru a-i sprijini pe noii veniți, dar este timpul ca guvernul federal să crească autorizațiile de muncă, să creeze o strategie coordonată de intrare și să ofere mai mulți bani federali pentru a se asigura că orașele pot gestiona această criză și îi pot ajuta pe noii veniți să se dezvolte", a declarat Johnston într-o declarație comună online săptămâna aceasta.

Primarii "fac eforturi extreme pentru a evita să-și îndeplinească promisiunile autodeclarate de oraș sanctuar", a declarat Renae Eze, purtător de cuvânt al lui Abbott, pentru CNN. "În loc să atace eforturile Texasului de a oferi ajutor comunităților noastre de frontieră copleșite, acești primari democrați ar trebui să facă apel la liderul partidului lor să își facă în sfârșit treaba și să securizeze granița - ceea ce el continuă să refuze să facă".

În acest an, administrația Biden-Harris, în colaborare cu statele și orașele, a lansat clinici de autorizare a muncii și de acordare a statutului de protecție temporară pentru a-i ajuta pe ne-cetățeni să obțină permise de muncă și să decomprime sistemele de adăpost, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru CNN.

"Până în prezent, aceste clinici au deservit aproximativ 10.000 de persoane și, datorită eforturilor USCIS, timpul mediu de procesare a cererilor de permis de muncă este de 30 de zile", a declarat purtătorul de cuvânt.

"Președintele Biden s-a angajat să abordeze această problemă, de aceea a înaintat Congresului o cerere de finanțare suplimentară care include resurse suplimentare pentru a securiza granița cu mai multe forțe de ordine, mai multe fonduri nerambursabile pentru jurisdicțiile care găzduiesc migranți și fonduri pentru a accelera procesarea permiselor de muncă pentru non-cetățenii eligibili."

Între timp, în Chicago și New York, una dintre problemele legate de găzduirea acestui val de solicitanți de azil este faptul că aceștia sunt lăsați în locuri aleatorii, la ore aleatorii, spun liderii orașului.

În New York, aceste depuneri neplanificate "interferează cu capacitatea orașului de a gestiona această criză umanitară și de a furniza servicii de urgență", a declarat consilierul corporativ al orașului New York, Sylvia O. Hinds-Radix, într-o declarație online.

Ordinul executiv de miercuri urmărește să pună capăt acestei situații.

"Spunem că între o anumită perioadă de timp aveți voie să lăsați migranții în oraș, dar o veți face în locația pe care am specificat-o, astfel încât să nu ne suprasolicităm resursele, forța de muncă, și să creăm acest mediu ordonat", a declarat Adams pentru CNN.

Ordinul orașului New York impune:

- Autobuzele charter care transportă 10 sau mai mulți migranți vor fi obligate să anunțe oficialii orașului cu 32 de ore înainte de sosire.- Un manifest al pasagerilor săi, inclusiv numărul adulților singuri și al membrilor de familie care călătoresc, furnizat comisarului orașului.- Debarcarea să se facă în locații desemnate din Manhattan, de luni până vineri, de la 8:30 la 12:00.- Este interzisă lăsarea solicitanților de azil în New York în timpul sărbătorilor oficiale respectate de oraș.

Și în timp ce ordonanța asigură că solicitanții de azil sunt pregătiți pentru un anumit nivel de succes la sosirea în New York, nu merge suficient de departe, cu excepția cazului în care Adams elimină regulile de ședere în adăposturi de 30 și 60 de zile, a declarat vineri pentru CNN Suvasini Patel, vicepreședintele departamentului de comunicare și strategie al Coaliției pentru Imigrare din New York, o organizație de advocacy care reprezintă grupurile pentru drepturile imigranților și refugiaților din New York.

"Construirea unui mediu familial sigur și stabil este primul pas pentru ca orice familie să pornească pe drumul spre autosuficiență", a spus Patel. "Fără asta, primarul face un deserviciu acestor nou sosiți și, de fapt, le afectează perspectivele de a-și construi cu adevărat viața aici".

În Chicago, unde 28.000 de solicitanți de azil au sosit din august 2022, o ordonanță similară privind transportul cu autobuzul este deja pusă în aplicare pentru a raționaliza coborârile și pentru a împiedica autobuzele să lase migranții "în mijlocul traficului, la colțuri de stradă la întâmplare și la Aeroportul Internațional O'Hare", potrivit oficialilor orașului Chicago.

"Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă, orașul aplică sancțiuni mai stricte pentru a descuraja companiile de autobuze să nu respecte aceste protocoale", a precizat municipalitatea. "Tratamentul inuman pune și mai mult în pericol siguranța și securitatea solicitanților de azil și adaugă o presiune suplimentară asupra departamentelor orașului, a voluntarilor și a partenerilor de ajutor reciproc însărcinați să ușureze ceea ce este deja o tranziție dură."

Predarea migranților nu se întâmplă doar cu autobuzul: Pe 20 decembrie, Abbott a trimis un avion cu 120 de migranți din El Paso la Chicago, a declarat secretarul de presă al guvernatorului, Andrew Mahaleris, pentru CNN și împărtășit pe X.

Comunitățile din jurul orașului Chicago încearcă și ele să controleze afluxul, cerând autobuzelor să obțină un permis înainte de a lăsa migranții, cum ar fi în satul Elburn, la o oră de mers în afara orașului. La începutul acestei luni, 38 de migranți au sosit la stația Elburn a sistemului feroviar de navetiști din zona metropolitană Chicago și au fost însoțiți de un agent de securitate, un agent de legătură și un șofer de autobuz, potrivit procesului-verbal al ședinței consiliului sătesc din 27 decembrie.

Administratorul satului Elburn, John Nevenhoven, a declarat pentru CNN că singura coborâre cu autobuzul a fost ordonată, deoarece migranții au așteptat în autobuz până la sosirea trenului, dar a spus că oficialii sunt foarte îngrijorați că autobuzele ar putea lăsa migranții atunci când trenurile nu circulă, lăsându-i blocați într-un loc necunoscut.

"El (Abbott) trimite acum autobuze în afara orașului Chicago, în unele cazuri, la sute de kilometri distanță, unde oamenii sunt lăsați... li se spune că sunt în orașul Chicago, dar sunt literalmente lăsați în mijlocul pustietății", a declarat Johnson la "CNN This Morning" vineri. "Consider că este inuman și lipsit de sens".

Ordonanța din Elburn, adoptată la 27 decembrie, prevede ca autobuzele să depună o cerere de permis cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de a lăsa migranții și cere operatorilor să efectueze verificări ale antecedentelor pasagerilor cu vârsta de peste 18 ani, furnizând copii autorităților necesare.

Încălcările pot fi sancționate cu o amendă de 750 de dolari pentru fiecare pasager, potrivit ordonanței din Elburn.

Primarul orașului Denver, Johnston, a declarat vineri, în cadrul emisiunii "CNN This Morning", că Congresul trebuie să abordeze această criză.

Orașul său a primit peste 5.000 de migranți în decembrie până în prezent, care include 115 autobuze din Texas, a declarat joi Jordan Fuja, secretarul de presă al lui Johnston, pentru CNN. Orașul are o medie de peste 250 de nou-veniți care sosesc pe zi și adăpostește în prezent 4.100, a spus ea.

Denver lucrează pentru a pune în aplicare reguli de urgență care limitează livrările între orele 8.00 și 17.00 de luni până vineri, a spus Fuja, pentru a se asigura că personalul orașului este disponibil pentru a sprijini migranții la sosire și pentru a-i ajuta să ajungă la adăpost.

"Lucrul frustrant pentru noi este că știm că această problemă poate fi rezolvată ... Este de fapt clar pentru noi că există o cale de a o rezolva", a spus Johnston. "Și de aceea avem nevoie ca Congresul să ia măsuri. Cred că și Casa Albă vede aceeași cale de rezolvare a problemei".

Gloria Pazmino, Norma Galeana, Camila Bernal și Whitney Wild de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com